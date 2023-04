Revolución de IA genera preocupación

Si le molesta que le conteste una máquina en lugar de una persona cuando marca a alguna compañía, o que le llamen voces automatizadas para ofrecerle sus servicios sin que usted lo haya solicitado, espere a lo que viene en un futuro no muy lejano. Los programas de software de inteligencia artificial (IA) están avanzando exponencialmente, a pesar de la preocupación que han expresado en las recientes semanas miles de expertos y científicos.

El hombre siempre se ha mostrado ansioso y temeroso ante los avances de la tecnología. En estos tiempos, la pregunta es si la IA superará a la inteligencia humana, y si seremos capaces de sobrevivir esta revolución. Aunque actualmente este miedo existe sólo en el imaginario colectivo, los avances en cuanto a la capacidad de lógica cada vez más compleja de la IA están a la orden del día.

Cada vez con más frecuencia, grandes empresas en el ramo editorial, de la medicina, del transporte, y de la educación, se interesan en experimentar y utilizar los mejores programas de IA para eficientar el trabajo y así ahorrar grandes cantidades en salarios e impuestos.

¿A qué empresario no le gustaría ahorrar en choferes transportistas o en la capacitación de sus empleados? ¿A quién no le gustaría ahorrar en médicos?, o ¿a qué escuela no le gustaría ahorrar en maestros?

A pesar de las recientes advertencias de los expertos, la IA sigue avanzando a pasos agigantados. Si usted navega seguido por Internet, o si le gustan las películas futuristas de ciencia ficción, seguramente habrá visto el incremento de presentadores de noticias con rostros digitales, o locutores y traducciones presentadas en tonos robóticos.

El medio digital estadounidense Insider, por ejemplo, ya está experimentando con esta tecnología para la elaboracion de textos, contenidos editoriales y artísticos. Un grupo de periodistas de esta empresa comenzó a usar softwares de charla (chatbots) con IA la semana pasada, como ChatGPT, y por lo pronto, la experiencia será utilizada para crear un manual de uso, según expresó en una entrevista su editor de noticias globales en jefe, Nicholas Carlson. Aunque la intención es que la IA genere cada vez más contenido automáticamente, el editor comentó que, por lo pronto, los periodistas seguirán siendo los responsables de las ediciones.

Los softwares de charla funcionan ayudando a crear contenidos a través de la interacción entre el creador y el programa a través de intercambios de opinión, preguntas y respuestas. Por ejemplo, si usted contesta un cuestionario, el programa puede crear una historia creativa completa basada en sus contestaciones. El ChatGPT es la IA más avanzada y popular del momento.

“Anticipo que el mundo tendrá artículos escritos por IA por todas partes”, dijo Carlson.

Sin embargo, frente a la rapidez con que algunas compañías quieren implementar la IA para ahorrarse salarios e impuestos, y así generar más utilidades, científicos de numerosos centros de investigación y universidades de varios países alertaron, en un artículo que se publicó recientemente en la revista Science, de los elevados riesgos de la IA, y de las consecuencias catastróficas que los fallos de estas tecnologías pueden generar.

Los investigadores alertaron que los sistemas de IA ya se han puesto a prueba en una amplia gama de aplicaciones, desde el diagnóstico médico hasta la navegación de coches autónomos, pero han expresado que éstos son escenarios “de alto riesgo”, en los que los márgenes de error son escasos y las consecuencias de una falla pueden ser fatales.

El artículo de la revista fue firmado por investigadores de varias instituciones académicas y científicas, entre las que están las universidades de Cambridge, Harvard, Stanford, Shandong (China), la Politécnica de Valencia, el Imperial College London, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y varias empresas, entre ellas Google o la británica DeepMind, una de las mayores multinacionales del sector de la inteligencia artificial.

Apenas a quince días del artículo de la revista Science, 5 mil 500 expertos de todo el mundo, incluyendo al magnate Elon Musk, quien creó la compañía de AI.X Corp. –registrada en Nevada, Estados Unidos (EU)– publicaron una carta abierta, en la que abogaban por pausar durante un tiempo (alrededor de seis meses) los experimentos con la IA más potente y avanzada –la llamada “generativa”, la cual es capaz de crear textos o imágenes a partir de datos ya existentes– ante los riesgos que puede entrañar para la sociedad.

El pasado febrero Musk tuvo que retirar 362 mil vehículos en EU para mejorar su software, después de que inspectores estadounidenses encontraron que el sistema de asistencia para los conductores podría causar accidentes. Musk ha criticado antes al magnate Bill Gates, con quien compite: “su entendimiento de la IA es muy limitado”, declaró.

La IA generativa es un tipo de tecnología que se encarga de crear contenidos nuevos y originales, utilizando algoritmos para generar contenidos sin necesidad de intervención humana. Se puede utilizar para crear música de melodías y ritmos únicos, crear anuncios, escribir novelas y cuentos, o escribir resúmenes de reuniones y contenidos.

Por otro lado, hasta ahora la IA no ha tenido mucho éxito en funciones que requieren de un pensamiento crítico avanzado, y aunque sus razonamientos lógicos son cada vez mejores, a veces no distingue totalmente entre lo verdadero y lo falso, por lo que sus detractores piensan que dejar decisiones editoriales en manos de la IA todavía es algo muy arriesgado.

El chat GPT imita la forma humana de expresarse, pero “muchas veces las cosas que dice no están fundamentadas en la verdad”, explicó Carlos Gómez, catedrático de Ciencias de Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de La Coruña, en España. “Lo que hace es decir una serie de cosas que tienen coherencia y sentido, pero que pueden ser totalmente falsas”.

Ante los avances en el análisis y creación de textos de la IA, algunos editores de Internet, actores de doblaje y traductores ya han perdido su trabajo. “Me recortaron”, dijo un exeditor que prefirió no dar su nombre. Sí, puede ser más barato, pero los resultados todavía no son de calidad. “No es lo mismo escuchar a un robot contándote una historia, sin pausa, sin el énfasis correcto en cada sílaba”, puntualizó.

El profesor Josep Valor, de la Universidad de Navarra, entrevistado al respecto, dijo que finalmente este tipo de IA son herramientas. “Antes se usaban palas y picos para hacer un hoyo, hoy tenemos excavadoras”, dijo. “Y los que manejan las excavadoras terminaron ganando mejores salarios”. Finalmente, los consumidores son los que decidirán, comentó.

Además, adhirió que los legisladores son los que tendrán mayores retos éticos para regular las políticas, y así la IA no afecte tanto a la economía. “Claro que las empresas están interesadas en pagar menos nómina, salarios y prestaciones. Los robots no pagan impuestos”. Según el académico, los gobiernos tendrán que facilitar la competencia leal y equitativa, y asegurar que las maneras de generar ingresos de los trabajadores y de los profesionistas evolucionen de manera pausada y positiva para ajustarse a las nuevas tecnologías.