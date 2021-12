Nuestro sistema político presidencial, a diferencia de otros sistemas, establece periodos fijos de gobierno. En nuestro caso, se trata de sexenios, o periodos de seis años en los cuales, el presidente de la República o el Gobernador de la entidad desempeñan el cargo para el cual fue elegido.

Esto contrasta con sistemas parlamentarios en los cuales el jefe de gobierno es electo por sus pares en el parlamento, pudiendo continuar desempeñando su cargo mientras sostenga el respaldo de la mayoría en el cuerpo legislativo, sin que este exceda el periodo de la legislatura, aunque pudiendo renovarse si conservan una mayoría postelectoral. En caso de no contar con la mayoría, el parlamento puede suplirlo.

La ventaja de un periodo fijo, es que el presidente no tiene que estarse cuidando la espalda del parlamento. La desventaja es que, aun sin el respaldo parlamentario o incluso popular, el presidente continuará ejerciendo su cargo, cada vez con más desgaste. Prueba de ello es lo que le sucedió a Enrique Peña Nieto, quien terminó su gobierno con menos del 15% de popularidad.

Uno de los temas que más ha cacaraqueado el gobierno de la 4T es su imperiosa necesidad de venderse como un gobierno demócrata, interesado en escuchar a la voz del pueblo. Por ello, ha sido un incesante promotor de la figura de la revocación de mandato. Lo curioso es que propone llevar a cabo esta figura justamente a los cuatro años de haber tomado el poder, consultando a las masas si debe continuar por los dos años restantes para los que fue electo. Parece un despropósito.

Ahora, con la mayoría parlamentaria que cuenta, con un presupuesto de egresos que salió conforme los deseos del mismo gobierno, exige al INE llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato (al que los apologistas del régimen llaman ratificación de mandato) pero sin dotar a dicho organismo constitucional de recursos para llevar a cabo el proceso.

En este caso, es evidente qué es lo que busca el gobierno: si el proceso fracasa (como parece que es el interés del propio gobierno) tiene un pretexto perfecto para seguir golpeando al INE (tal como lo han hecho los principales actores estos días); la mejor manera de garantizar un fracaso del proceso es no invertirle recursos al mismo. Igualmente, no le invierte recursos para que no les vaya a salir el tiro por la culata, y la mayoría de electores voten por revocar el mandato a López Obrador; de esa forma, se quedan con las bases morenistas movilizadas para votar en contra de la revocación de mandato.

En lo personal, sigo sin entender qué busca el gobierno con este ejercicio de despilfarro, disfrazado de ejercicio democrático. Más de cuatro mil millones de pesos costaría llevar a cabo esta consulta, algo así como el presupuesto anual del Municipio de Juárez.

Creo que el presidente debe continuar el período para el cual fue elegido, y posteriormente, someter a escrutinio su gobierno. Qué mejor manera de corroborar el éxito o fracaso de su gobierno que en la elección de 2024. Derrochar cuatro mil millones de pesos, en un ejercicio que se llevará en 2022, para ejecutar su resultado en 2023, me parece un verdadero despropósito.

El tema de la austeridad o el ahorro por parte de la 4T es solamente un discurso. Después de una rifa de avión sin avión, el pago de un aeropuerto que no se construyó para posteriormente pagar más en construir uno de menor calidad, así como diversos derroches que han sido documentados por los medios de comunicación, podemos concluir que la 4T rescata el apotegma del Prof. Carlos Hank González: el dinero es para hacer política, y lo que sobra, para obra.