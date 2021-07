Reunidos en una boda ‘los más buscados’

El sábado 26 de junio hubo en la ciudad de Chihuahua una boda que reunió a tres personajes “de los más buscados” por la “Operación Justicia para Chihuahua” abanderada por el fracaso de gobernador, Javier Corral Jurado.

La asistencia de los tres personajes, uno de ellos el novio en la boda, representa la joya de la farsa que ha sido la dichosa operación, la cereza de un pastel forrado con el betún de la mentira, el teatro y la manipulación proverbial de la justicia.

Desde la campaña electoral y al inicio del régimen solo había para Corral tres monumentos a la corrupción de la administración encabezada por César Duarte: la construcción de la Ciudad Judicial en la capital del estado, el manejo por miles de millones en la Secretaría de Salud y el famoso Vivebús; hoy es Bowí en Chihuahua, Bravobús en Juárez.

La institución de Salud estuvo a cargo de Pedro Genaro Hernández Flores como titular secretario, y dos de sus administradores, Víctor Manuel López Lozano y Juan Carlos Flores, mejor conocido como “El Menón”. Los tres involucrados “hasta el tope” en las supuestas investigaciones. López fue el novio, y por supuesto, padrinos los otros dos.

Hubo testigos del evento que están o han estado inmersos en el mundo político actual. El exalcalde y excandidato de Morena, Marco Adán Quezada, fue de los más sobresalientes, junto con su esposa Lucía Chavira, dado que lo une un lazo familiar con la novia, Gabriela Domínguez, reconocida karateca chihuahuense.

Acudieron además algunos deportistas de cierta fama, amigos de ella y de su hermano Guillermo Domínguez, esposo de Alejandra Quezada, la hija del exalcalde.

No eran pocos los invitados de las familias López y Domínguez, pero sí tenía La Cayetana, finca ubicada a la altura de Romanzza por la carretera a Aldama, restricciones de aforo, así que a reventar tampoco lució el salón.

Víctor y Gaby se casaron tres días antes por lo civil. Muestran sus fotos en redes al salir del edificio Melchor Ocampo de la capital del estado y sus amigos guardan copia de la invitación que les llegó en sobre lacrado, con el mapa de ubicación, sugerencias de regalos y hasta la programación del evento.

Luego, la noche de ese sábado tuvieron la recepción donde los invitados degustaron una ensalada, pollo a la plancha con puré y de postre galleta con crema batida. Circularon toda la noche tragos de tequila y whisky, además de mojitos, ginebra con fresa y margaritas. Nada faltó para el festejo. Nadie se notaba con preocupación alguna porque fuera “reventado” el ágape por los angelitos del fiscal, César Peniche; o por los agentes del jefe de los “expedientes X”, Francisco “Paquito” González, el consentido del patrón Corral.

***

Es destacable el antecedente de la triada de Pedro Hernández, Víctor López y Juan Carlos Flores en la trama de los expedientes iniciados por el corralismo, dado que jamás los alcanzó siquiera un citatorio de la Fiscalía General del Estado.

Contrario a otros que por la mera cercanía al exgobernador César Duarte, al exsecretario de Salud únicamente le iniciaron un procedimiento administrativo en la primera etapa de la Secretaría de la Función Pública que encabezó Rocío Stefany Olmos, la que renunció al gabinete de Corral decepcionada de muchas cosas.

Actualmente el expediente se ha diluido en la burocracia de la dependencia que hoy dirige Mónica Vargas Ruiz, a la que 35 procedimientos de responsabilidad administrativa se le vinieron abajo por la flojera de no leer las reformas que crearon el todavía inoperante Sistema Nacional Anticorrupción.

En esa vertiente de la mal llamada “Operación Justicia”; en esa parte más importante que la penal dado que implica menos recursos para recuperar bienes y dinero desviado por servidores públicos, se fueron seguramente millones de pesos a la basura.

Estaban por la Función Pública acusados decenas de exfuncionarios ligados a Duarte, cuyos cargos en contra se desvanecieron al determinarse la violación al debido proceso del que obviamente es responsable la secretaria y su equipo de generales subsecretarios, que le han costado millones de pesos en nómina al estado sin resultado alguno.

Sin embargo, el caso de Hernández Flores se cuece aparte de ese errorcillo que derrumbó desde la Suprema Corte de Justicia a la “Operación Justicia”.

No hay registro alguno de procedimiento en su contra desde hace tres años, el 24 de junio de 2018, cuando por un ingenuo edicto, debido a que se considera imposible de localizar, se le citó a comparecer. Luego, en noviembre de 2019 se especuló sobre una orden de aprehensión por un asunto penal en su contra. Nunca se ejecutó si es que alguna vez existió.

Entonces, ha gozado de un tipo de protección adicional porque su expediente se diluyó desde antes. Desde hace mucho dejó el exsecretario duartista de andar preocupado y a salto de mata cambiando su residencia de una ciudad a otra del país. Ya no es aquel que sorteaba entre vehículos a sus perseguidores en Guadalajara.

***

Los cálculos corralistas ubicaban un gasto de más de mil 500 millones de pesos, con sus sobreprecios de por medio, en el proyecto que fue bautizado por el propio Corral como un monumento a la corrupción, el complejo que hoy alberga al Poder Judicial.

El mismo mote se lo dio al sistema de transporte deficiente, caro e insufrible que por ahora tiene una troncal en cada ciudad de las más grandes; y mientras en la capital se abortó la segunda, en la frontera se comenzó un proyecto de ampliación sin consulta previa y sin planeación, que ya derivó en obras abandonadas.

Ninguna denuncia procedió en el caso de la Ciudad Judicial; el quinquenio a lo mucho dio largas para pagar a los últimos proveedores que le heredó Duarte a Corral, pero al final el edificio de dudosa calidad, aunque funcional, no fue objeto de expediente alguno.

Se centró el gobernador, eso sí, en hacer que sucumbiera la independencia judicial. Entre la creación de magistraturas para lograr la mayoría de dos terceras partes a su favor, a lo mucho trató de destituir y llevar a la cárcel a los dos magistrados más cercanos a Duarte, Gabriel Sepúlveda y Jorge Ramírez.

A uno lo neutralizó y con el otro topó en pared, tanto que Ramírez hoy despacha como titular de la Primera Sala de lo Penal. Investigaciones de la corrupción en la obra millonaria no iniciaron siquiera. El monumento hoy está de pie, sus constructores cobraron, los exfuncionarios que se beneficiaron están tan libres como otros tantos.

En cuanto al sistema de transporte, pese a las deficiencias dejadas por el duartismo tanto en Juárez como en Chihuahua, Corral determinó continuar un proyecto que esconde millones de pesos en créditos y gasto de inversión. Es el mismo modelo el que se usa, los mismos costos, los mismos problemas, pero con diferentes beneficiarios.

Ese monumento tampoco lo investigó Corral, al contrario, lo hizo más grande. Hoy goza el viejo Vivebús de onerosas y tramposas extensiones que rebasan de nuevo los mil millones de pesos.

***

En la boda del fin de semana pasado seguramente no faltaron los que veían en Pedro Hernández el retrato de la farsa montada por el corralismo con sus expedientes X y la operación justicia.

En algunos casos, con la perversidad absoluta del poderoso sobre el indefenso, se dejó caer todo el peso de la ley a unos cuantos seleccionados con un criterio más político que jurídico.

De esa simulación surgieron otros casos, los privilegiados como testigos protegidos y los que, como el exsecretario de Salud y sus auxiliares, por extrañas circunstancias y oscuros intereses se libraron de problemas con la justicia de Corral pese a enfrentar señalamientos concretos.

Específicamente el nueve de noviembre de 2016, el recién nombrado secretario de Salud del que todavía se creía nuevo amanecer, Ernesto Ávila, presentó su diagnóstico de la institución, que contemplaba irregularidades superiores a los mil 500 millones de pesos.

Todo atribuido a la gestión de Hernández, que entonces ya había puesto tierra de por medio entre las versiones de que comenzaría la gran cruzada anticorrupción histórica en Chihuahua.

A la postre, Ávila también resultó con las uñas largas. Fue durante su paso como Secretario que resucitaron los millonarios contratos sin licitación, los sobreprecios iguales o mayores que en el duartismo y las compras amañadas dirigidas a un grupo empresarial favorito de la administración.

Fue en la gestión del médico militar que Hernández -un no médico, no ingeniero, no abogado que igual se presentaba con cualquier título por delante nomás porque era amigo de Duarte- terminó de protegerse en la misma estructura de Salud del Estado.

Esos millones que denunció Ávila quedaron en la nada. No hubo, pues, acción alguna en su contra. Sospechosamente hoy pasea tan tranquilo y tan localizable para todos, salvo para la Función Pública y la Fiscalía del Estado.

La autoridad corralista no se ha atrevido a volverlo a tocar ni con el pétalo de citatorio que bien podrían dejar en La Cayetana o en algún otro salón de eventos sociales.