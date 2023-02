Respuesta al comunicado de Felipe Calderón

En esta ocasión, dejaré el formato de Así las cosas para compartir con ustedes un análisis sobre el caso de García Luna y su relación con el expresidente Calderón.

El pasado 21 de febrero, Genaro García Luna, el hombre encargado de dirigir la lucha contra el narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón, fue declarado culpable de tres cargos por tráfico de cocaína, un cargo más por delincuencia organizada y uno más por declarar falsamente. Este veredicto representa un gran golpe para el expresidente, quien cifró gran parte de su mandato en mantener una lucha contra el crimen organizado, cuyas consecuencias seguimos sufriendo en estos días.

PUBLICIDAD

Debemos recordar que, después de una reñida elección en 2006 cuyos resultados siguen generando dudas y suspicacias, Felipe Calderón inició una lucha frontal contra el crimen organizado que también serviría para legitimarlo en el cargo; o sea, desde el punto de vista político, fue una estrategia fundamental para dar viabilidad a su gobierno. Por supuesto que, para una tarea de tal envergadura, es necesario designar a un responsable, depositarle una confianza plena y ejercer sobre él una supervisión minuciosa para verificar su cumplimiento. Por eso resulta totalmente inverosímil pensar que el propio Calderón no supiera de todos los movimientos de García Luna.

Poco antes de iniciar el juicio, el expresidente manifestó públicamente que no haría declaraciones sobre el proceso legal de su antiguo colaborador hasta que se dictara sentencia; y que cambiaría su residencia a España; los más suspicaces llegan a pensar que eventualmente esta última decisión le evitaría problemas judiciales. La noche del mismo día en que la corte hizo público el veredicto de culpabilidad, Calderón emitió un comunicado a través de su cuenta de Twitter, mismo que tomaré como base para precisar mi respuesta.

En el segundo párrafo de su comunicado dice textualmente “siempre he estado de lado de la justicia y la ley, siempre estaré del lado de las víctimas”. En este punto discrepo totalmente, ya que, basado en lo que ocurrió en Villas de Salvarcar, donde fueron asesinados brutalmente quince jóvenes, desde Japón, Felipe Calderón acusó a esos estudiantes de pertenecer a pandillas como una forma de minimizar la masacre; fue hasta después de una tremenda presión social que su secretario de Gobernación tuvo que venir a enmendarle la plana. Por eso, ante el dolor de los padres de esos jóvenes asesinados, puedo asegurar que no es verdad lo que dice en su comunicado. Felipe Calderón no siempre ha estado del lado de las víctimas; menos aún después de confirmar la relación que tenía con el crimen organizado el hombre que designó para proteger a la ciudadanía.

En el cuarto párrafo del comunicado dice que la sentencia contra su colaborador es usada políticamente en su contra por “quienes cuestionaron la decisión de su gobierno de actuar contra el crimen organizado”. Una vez más se equivoca el expresidente Calderón, no se cuestiona la decisión de actuar contra el crimen organizado, es más, esa es su obligación, la crítica de entonces y de ahora, es poner ese actuar y esa lucha en manos de un colaborador corrupto como Genaro García Luna.

En el sexto párrafo asegura “jamás negocié ni pacté con criminales”. Nuevamente lamento profundamente reafirmar que no era necesario que Calderón lo hiciera directamente, ya que quien sí lo hizo fue su colaborador y mano derecha en esta estrategia, Genaro García Luna.

En el octavo párrafo dice “Luché para construir un auténtico estado de derecho, sin el cual no hay libertad, justicia ni desarrollo”. Tal vez para el señor Felipe Calderón, eso haya ocurrido en sus febriles sueños, porque a quienes nos tocó vivir en Juárez en ese tiempo, sufrimos de secuestros, extorsiones y amenazas del crimen organizado, pero también de algunos miembros de la policía federal.

Bajo estos razonamientos, a Felipe Calderón Hinojosa solo le quedan dos opciones, la primera es reconocer que sabía del actuar de Genaro García Luna, lo que convierte al expresidente en un corrupto; o la segunda, mantener la versión de que no sabía de los nexos de su colaborador, lo que lo convierte en un expresidente inepto por no saber supervisar al hombre que lo acompañó durante todo su sexenio en la estrategia contra el crimen. Ante cualquiera de las opciones al expresidente Calderón le tocará enfrentar el juicio de la historia.