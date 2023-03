Respeto, admiración y reconocimiento a las mujeres

De acuerdo con algunas posturas, políticamente correctas, marzo es el mes de la mujer, como si dedicándoles 30 días de un mes se solucionaran todos los pendientes que, como sociedad, tenemos con ellas; como si conmemorando un día se terminara la violencia en su contra, no, claro que no, pero sí entiendo que es una manera de hacer visible una problemática que, de otro modo, seguiría escondida entre los secretos más vergonzosos de la sociedad moderna.

En ese sentido, el pasado miércoles 8 de marzo, denominado e identificado con el hashtag #8M desde hace varios años, se llevaron a cabo marchas y manifestaciones en las ciudades más importantes del país, casi todas con manifestaciones de extrema violencia y agresividad hacia instituciones, e incluso hacia la misma sociedad.

PUBLICIDAD

Son abundantes los videos e imágenes que circulan por todas las redes sociales de los actos de vandalismo que realizaron grupos de mujeres, con algunos hombres infiltrados -como fue el caso en la capital Chihuahua-, en los que pintarrajearon, destruyeron, incendiaron, lo mismo paredes y ventanas de edificios públicos, que autos de particulares, paraderos del transporte urbano, estaciones del Metro, oficinas y comercios privados. Los daños materiales sin duda alguna, fueron cuantiosos.

Es claro que dentro del mismo movimiento feminista, tratando de entenderlo como tal, como un solo movimiento, aunque tenga múltiples variantes y enfoques, existen al menos dos bandos o grupos: las radicales y las moderadas, y también entendiendo que ambos grupos coinciden en las mismas consignas y reivindicaciones, pero con notables diferencias en las maneras de reclamarlas.

Resulta evidente también que, los actos violentos del pasado miércoles, fueron en su mayoría realizados por los grupos radicales que pretenden así llamar la atención de las autoridades y de la sociedad, para atender el problema de la violencia hacia las mujeres.

Pero, me pregunto y planteo mis cuestionamientos: ¿Es la violencia y la agresión el camino para exigir derechos? ¿Y las leyes? ¿Y el Estado de Derecho? ¿Y el respeto por la integridad y bienes de terceros ajenos e inocentes? ¿Nos vamos a la Ley de la Selva? El que tenga más poder y fuerza que los use para avasallar a los demás e imponer o reclamar sus derechos ¿a dónde nos llevaría eso como sociedad?

Imaginemos por un momento, que el hartazgo de cientos de miles de trabajadores que reclaman mejores prestaciones, legítimamente, se haga valer por la vía de la violencia.

Imaginemos que cientos de miles de campesinos y productores agropecuarios, olvidados por décadas por todos los gobiernos, decidan reclamar sus derechos a más y mejores apoyos para el campo, a través de la violencia y a machetazo limpio.

Hay muchos pendientes añejos con distintos grupos o sectores sociales, muchos y muy variados, pero, definitivamente la violencia hacia las mujeres, con todo y que es una terrible realidad, no es el único rezago social que padecemos, pero definitivamente la violencia, la agresión, el vandalismo, no son formas civilizadas para reclamar ningún derecho o beneficio, por más urgente que sea.

Definitivamente no podemos validarla. Porque si validamos el vandalismo como una forma aceptable de reclamo, se nos van a llenar las calles y las plazas de grupos sociales, reclamando derechos, y en aras de esos derechos, vandalizando todo a su paso. Es inaceptable.

Igual que es inaceptable la violencia sistemática, institucional, social y añeja en contra de las mujeres, eso debe quedar muy claro. Las estadísticas de feminicidios, violencia familiar y otras variantes de este problema han venido creciendo y ya son alarmantes, se deben detener.

Pero definitivamente la violencia no se combate con más violencia. Ese es un principio básico de toda sociedad que pretende vivir bajo un Estado de Derecho que le garantice una convivencia sana y armónica.

Hoy, las instituciones de este país, y no hablo solo de gobiernos o autoridades, sino instituciones en general, tienen temor de manifestarse clara y abiertamente contra este tipo de manifestaciones violentas, por no parecer políticamente correctas las posturas, pero es claro que todos nos debemos manifestar contra la violencia, la ejerza quien la ejerza, es un principio básico de congruencia.

Si las autoridades y gobiernos persisten en esa postura frágil y tibia, de no condenar los actos violentos que pretenden pasar como manifestaciones reclamando o reivindicando derechos, el riesgo que corremos como sociedad es muy alto, porque entonces todos vamos a querer ejercer nuestros derechos a punta de golpes, o destruyendo las propiedades de otros.

Ningún derecho o beneficio se puede reclamar a golpes, o dañando a otros en su integridad física o en sus bienes. Es un principio básico de la convivencia social, porque entonces, algún día, alguien vendrá a nuestra casa y destruirá nuestro auto o las paredes, o las ventanas, y no podrás reclamar o exigir nada, porque se habrá validado la violencia como camino para exigir algún derecho o consigna.

Hay que detener la violencia contra las mujeres, definitivamente, y hay que hacerlo ya, pero a través de políticas públicas adecuadas, a través de órganos de justicia bien capacitados en el tema, a través de presupuesto suficiente para la aplicación de esos programas o políticas públicas, a través de una profunda reflexión social que lleve a una reeducación de los hombres en el tema. Así, todos, en conjunto, sociedad y gobierno es como podemos avanzar positivamente en esta problemática.

Son abundantes los casos en el país de juzgadores, hombres y mujeres, que emiten sus resoluciones sin atender a la equidad de género, violentando gravemente el derecho de mujeres que tuvieron la valentía de denunciar a sus agresores, revictimizándolas una y otra vez.

La misma violencia familiar, en todas sus formas, es un tema recurrente en la sociedad, tolerada incluso por las mismas mujeres, y en muchas ocasiones fomentada por ellas mismas, así, los hombres formados en esos hogares han sido por décadas, y si eso no cambia seguirán siendo, los maltratadores de mujeres en cualquier ámbito de trabajo, negocios, escuela o en sus propios hogares, perpetuando así el problema.

Por todo lo anterior, la violencia hacia las mujeres no se debe tolerar, pero tampoco se debe tolerar la violencia que grupos feministas ejercen para reclamar justicia, porque solo se abren círculos interminables de más y más violencia que invariablemente nos llevará como sociedad al caos y mayores injusticias, no solo contra las mujeres, sino contra todos nosotros.

No hay una sola razón, mínimamente válida, lógica, que explique o justifique los enormes daños que sufrió, por ejemplo, el Palacio de Gobierno de la capital. No hay una sola razón ¿algo cambió después de eso? ¿Mejoró la justicia hacia las mujeres? ¿Disminuyó la violencia familiar? ¡Nada! No cambió nada.

Año con año, las manifestaciones del 8M se han venido tornando cada vez más violentas y agresivas, porque se ha permitido que así sea, para no parecer políticamente incorrectos.

El riesgo que se corre es muy alto, porque ante la permisividad excedida de las autoridades no está lejos el escenario de lesiones graves a personas, e incluso posibles muertes por estos actos. La violencia es una espiral sin fin que siempre termina mal, por eso tenemos que condenarla todos y no permitirla, en ninguna de sus formas.