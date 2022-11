Resistencia a la reforma electoral

Ciudad de México.- Hace poco leía una nota periodística, que alguna amiga o amigo de Facebook subió, que hablaba sobre el gran atrevimiento que estaba imponiéndose, sobre todo a los más jóvenes, de salir a la calle sin usar sombrero.

Al leerla caí en cuenta de que los argumentos frente al cambio de cualquier tipo de paradigma son los mismos y que básicamente radican en querer dejar las cosas como están, aún y cuando no necesariamente sea el mejor de los escenarios, pero ya hay un estado de las cosas predecible.

El ámbito electoral no es la excepción. Hasta hace apenas 25 años la Secretaría de Gobernación (con todo el gran arsenal que tenía y representaba en otras épocas) era la encargada de organizar las elecciones y, en caso de que existiera alguna inconformidad a través de un trámite administrativo ordinario era como se resolvía.

Luego se crea el INE en un gran esfuerzo por evitar que desde el Gobierno se tomarán decisiones que correspondían a la ciudadanía; tal y como debe ser en una República Democrática como lo es México. El INE, con muchas deficiencias (que por lo general son señaladas al concluir las elecciones tanto por defensores del tradicional sistema como por quienes creemos en la necesidad de transformarlo) realizó esas funciones con un costo de operación que creció de 1999 a 2018 en un 409 por ciento. En números simples, podemos observar que la optimización de los recursos, como en todas las instituciones que reciben dinero público, es necesaria.

La participación de la ciudadanía en los procesos electorales ha sido un objetivo que no ha sido sencillo de alcanzar y la dificultad obedece a un sistema desgastado con el que es difícil identificarse. Si bien, las elecciones son operadas por las y los ciudadanos a través de los representantes de casilla, CAE´S y funcionarios del INE que son contratados solamente para las jornadas y el trabajo previo a ellas, no es comparable su labor con la de inaccesibles funcionarios de carrera, que algunos con gran mérito, otros con menos, llegan a espacios en donde es sencillo cerrar las puertas a la transparencia y a la imparcialidad con la que cualquier función pública, por más autónoma que sea, debe practicarse.

Las y los mexicanos exigimos dar el siguiente paso en la democracia. Para muestra, la propia encuesta que la presidencia del INE autorizó y pagó con recurso público que vislumbró la opinión de la gente respecto a la iniciativa que se impulsa desde el Poder Ejecutivo Federal.

En la mencionada encuesta, poco más de la mitad de los ciudadanos está de acuerdo con que el INE se transforme en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), eso refleja la cercanía con una palabra que debería de resultarnos incluyente: consulta. Que a todas y todos se nos pregunte cómo gobernar tal y como lo decía Benito Juárez “No reconozco fuente de poder más pura que la opinión pública”.

En ese orden de ideas resulta lógico que nueve de cada 10 mexicanos encuestados esté de acuerdo con que dejen de existir las curules plurinominales sencillamente porque no representan la voluntad popular de manera directa. Es a través de mecanismos, que eran necesarios en un momento en el que la alternancia era silenciada. Hoy, esos espacios son generalmente ocupados por personas que no mantienen un acercamiento directo con la gente, que toman decisiones legislativas desde sus oficinas y que representan la cúpula más selecta de cada partido. Es precisamente esa la imagen de la política que en nuestro país no tiene lugar.

El 93 por ciento de las personas encuestadas está de acuerdo en que los partidos políticos reciban menos recursos, lo que no resulta una sorpresa, pero lo que sí ha causado incomodidad es que ocho de cada 10 personas encuestadas está dispuesta a participar en la elección de consejeros y magistrados electorales. ¿Qué significa esto? La exigencia ciudadana a decidir libremente sobre la vida pública del país.

Juárez es una ciudad vanguardista, que no siempre tiene los mejores porcentajes de participación política, pero que cuando toma decisiones sobre su vida interna lo hace de manera contundente. Las y los juarenses no estamos dispuestos a mantenernos pasivos. Debemos apropiarnos de todas las instituciones públicas, que nos pertenecen en el papel, pero no en la realidad. México necesita nuevos mecanismos horizontales para desarrollar la política, siempre con la firme convicción que ser demócrata implica tener confianza en la capacidad del pueblo para gobernarse.