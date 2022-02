Rescoldos de estatismo

Un tema árido, pero no por ello menos relevante, y que atraviesa conceptos profundos que suelen dividir a las sociedades, es el de la relación del gobierno con los empresarios.

En el fondo está el debate entre ideas sobre el funcionamiento del Estado, entendido como concepto jurídico no como territorio, y en síntesis la conjunción de población territorio y gobierno.

Simplificando mucho, y por ello con riesgo de perder precisión, las posiciones más extremas surgen en el siglo XIX de sendas teorías que con el tiempo serían llamadas capitalismo y comunismo. En el primer caso, se impulsa la idea de la menor intervención del gobierno en los asuntos de la población, “dejar hacer y dejar pasar”, del que reglas no escritas llevarían a un equilibrio y orden de las cosas. Muy pronto en la práctica se vieron sus defectos. Los dueños de minas, por ejemplo, contrataban menores de edad, trabajaban por 12 horas o más y les pagaban lo que querían. El Gobierno del Estado no intervenía, el dueño libremente ofrecía lo que le parecía bien al trabajador, este decidía si aceptaba o no. En teoría. En los hechos derivaba en situaciones injustas que “clamaban justicia al cielo”, dice la encíclica “Rerum Novarum” de León XIII, comentando esta situación. La reacción fue irse al otro extremo. Karl Marx propuso lo contrario, el Estado es el que debería regular todas las relaciones de la sociedad, por medio del gobierno. Nadie es dueño de nada, y se le daría “a cada quién según sus necesidades” rezaba una de sus máximas. Esta pretendida aspiración igualitaria también fracasó en los hechos, incluso sin que lograra implementarse cabalmente en alguna parte del mundo, sino con formas matizadas y diversas, de las que ya apenas quedan muy pocos ejemplos, como Cuba.

Los dos modelos, imposibles de sostener en su forma pura, fueron matizando sus propuestas de implementación desde finales del siglo XIX y todo el siglo XX. Fue el marco de la llamada guerra fría, y muchos otros episodios que modelaron la historia contemporánea.

Como dice Víctor Hugo en los Miserables, “los viejos molinos ya no existen, pero el viento que los movía aun continúa soplando”. Sirva lo anterior de introducción para un asunto mucho más concreto y aterrizado a nuestras realidades estatal y municipales. Se trata de cómo y en qué medida los empresarios participan en proyectos y acciones que hacen los gobiernos.

Los herederos de la línea capitalista dirían: que todo o lo más que se pueda lo hagan los particulares. En Estados Unidos funcionan mucho de esta manera. Hace años participé en un programa del Departamento de Estado, llamado “visitantes internacionales”, que es parte de la diplomacia ciudadana. Todo el programa fue encomendado a un despacho particular, los funcionarios no hicieron nada sino supervisar. Incluso algo como organizar las elecciones, las contratan a particulares, según aprendí en esa misma vista. En el extremo contrario, a los herederos de la línea comunista, no les gusta eso. Básicamente, no quieren que haya empresarios que ganen con obras y acciones del gobierno. Y entonces buscan que todo lo posible se ejecute con personal y equipo del gobierno.

En ambos esquemas, las cosas terminan con ventajas y desventajas. Por ejemplo, es cierto que contratar todo implica que quien ejecuta tiene ganancias que de otro modo se reflejarían en ahorros por parte del gobierno. Pero si ejecuta el gobierno tiene que hacer inversiones para compra de activos, correr riesgos, asumir mayores cargas laborales, hasta ineficiencia y con mayor facilidad creo yo, dispendio o corrupción.

En general en México no somos de la línea pura y dura como la norteamericana. Estamos más diseñados para buscar esquemas equilibrados. Muchas obras, sobre todo muy grandes, se contratan. Y no nos ponemos envidiosos porque obtienen ganancias por ello, porque entendemos que eso deriva en detonar cadenas productivas, ahorros de tiempo y de recursos. A cambio de ello tienen que garantizar calidad, tiempo, costos óptimos por medio de licitaciones competitivas, y eso es en beneficio de la gente a quienes van destinadas.

También se han desarrollado modelos con participación de particulares, sobre todo cuando no se dispone de liquidez financiera. Muchas obras grandes y por tanto costosas no se pueden pagar con los ingresos fiscales de un solo año. Pero se pueden ir amortizando en el tiempo. A cambio de que se hagan esas obras cuando está justificada su necesidad, estos modelos valen la pena. Ahora mismo hay algunas voces que critican arrendamiento de patrullas, concesiones de servicios, pero lo hacen bajo las viejas ópticas ideológicas, pienso ya superadas al menos en esta dimensión. Mejor es debatir propuestas concretas y si es necesario diseñar mecanismos que favorezcan la calidad, eficiencia y precio de las obras y acciones. Pero no perdamos el tiempo en discusiones clasistas. Qué flojera y qué inútil ejercicio.