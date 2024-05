-Reprobables juzgadores en caso Aristeo

-Predecible un debate acartonado

-Liquidado a la mitad deudón que dejó Teto

-Informe ¿electoral? del PRIan Estratégico

Cinco años después del largo proceso penal al que fue sometido el sacerdote, Aristeo Trinidad B.B., su abogado defensor de largo colmillo, Maclovio Murillo Chávez, logró derribar en amparo la sentencia de la justicia estatal que lo condenó a 34 años de prisión y otras sanciones por los delitos de violación y abuso sexual.

La resolución de la justicia federal, del Primer Tribunal Colegiado de esta ciudad, fue convertida en una severa crítica a la decisión de los jueces de primera instancia que lo sentenciaron, Carlos Jaime Rodríguez García, Florina Coronado Burciaga y Arnulfo Arellanes Hernández; así como para los magistrados que revisaron la apelación, Marco Tulio Cano, Judith Ávila Burciaga y Carlos Alberto Martínez, los dos últimos fuera de funciones.

Marco Tulio fue mano derecha en el Poder Judicial de Juárez para el exgobernador, Javier Corral. Era el magistrado de consigna.

Básicamente, según la conclusión del juicio de garantías, los juzgadores estatales valoraron indebidamente las pruebas de cargo y las de descargo, sin criterios adecuados, lo que exhibe -para variar- el bajísimo nivel jurídico que caracteriza muchas áreas y juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ahora bajo la presidencia de Myriam Hernández.

Resulta obvio, además, que esos juzgadores fueron sometidos en su momento a indebidas presiones desde el Ejecutivo en tiempos de Javier Corral, quien, en uno de sus tantos bandazos, primero era muy cercano a Aristeo y luego dio la orden de hundirlo en vez de buscar la verdad de los hechos, como se supone que deben hacer tanto los investigadores como los juzgadores y defensores.

Sin prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia del acusado (falta por analizar la situación de la víctima), el caso ha escalado en buena medida por resoluciones a la ligera que hoy colocan al expediente como candidato a llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un caminito que no desconoce el aguerrido litigante juarense a cargo de la defensa del sacerdote.

Por mientras, la justicia estatal está obligada a sentenciar de nuevo sin los vicios expuestos en la resolución del amparo y con los argumentos debidos para declarar culpable o inocente al acusado.

A ver si eso lo logran entender los magistrados estatales a quienes les toque atender la apelación y resuelvan, ahora sí, lo que en estricta justicia corresponda.

***

Si no hay un cambio de última hora, hoy debe tener lugar el debate entre los seis candidatos (as) a la Presidencia Municipal, bajo el mismo formato que se ha venido llevando a cabo el encuentro de candidatos a los ayuntamientos en todo el estado.

Es un formato acartonado, que ya tiene muchos años de ser implementado, con una estructura que incluye autopresentación, desarrollo de tres temas con preguntas del público, una réplica y su contra replica, así como la presentación de un tema libre, con una nueva réplica y contra réplica, y conclusión.

En términos gruesos ese es el esquema del debate que vimos antier en Chihuahua capital, antes en Delicias y Parral por ejemplo, y que podremos observar en Juárez hoy, y los próximos días en algún municipio donde aún falte el encuentro.

La resistencia no solo viene de los consejeros electorales, que no quieren meterse en apuros, sino de los mismos partidos y candidatos, que prefieren no salir a discutir los temas, por temor a exhibir incapacidades o no exponerse si llevan ventaja.

Hemos visto otros debates a lo largo y ancho del país, los últimos en Nuevo León y la ciudad de México, incluso Veracruz, donde en el esquema hay variantes interesantes, como las intervenciones de los moderadores con preguntas directas, hasta la misma interpelación entre candidatos o la elaboración de preguntas en vivo.

Un debate acartonado poco entusiasmo genera para derribar el abstencionismo, y más que todo, poco contribuye al fortalecimiento del pensamiento crítico de quienes voten el próximo 2 de junio.

***

Cuando en 2012 fue acordado el proyecto de inversión para realizar el programa gigantesco de pavimentación en la ciudad, o plan de movilidad urbana, se veía muy lejano el 2034 como fecha de liquidación, pero ya estamos por encima del 50 por ciento.

Han transcurrido más de 10 años desde que inició el compromiso de pago por parte del ayuntamiento, en contratos asignados a diferentes empresas por un monto de financiamiento de dos mil 200 millones de pesos.

Por el compromiso financiero derivado de la obra a realizar fueron comprometidos cerca de 20 millones de pesos mensuales, unos 240 millones que año con año han venido pagando desde que inició el ambicioso proyecto, en la segunda administración de Héctor “Teto” Murguía como alcalde.

Han pasado ya por la silla de presidencia municipal desde aquel entonces Enrique Serrano, Javier González Mocken, Armando Cabada, y Cruz Pérez Cuéllar, todos ellos cargando el peso financiero de la obra, la cual ha atravesado por una gran controversia.

En 2012 casi significaba ese pago anual el 10 por ciento del total del presupuesto, ahora significa algo así como el 2.5 por ciento, toda vez que el recurso con que cuenta el municipio se ha cuadruplicado para llegar casi a 10 millones.

Todavía le tocaría a Cruz hacerse cargo tres años más si gana la presidencia, como todo parece indicar, y aún quedarían dos trienios más y un piquito para cumplir con el plazo del compromiso financiero de la obra de pavimentación.

A partir de ahí habrá una liberación importante de recursos para quien llegue a la presidencia municipal de Juárez, que la verdad sea dicha, ha venido reduciéndose con relación al presupuesto total, pero no deja de ser un compromiso financiero importante.

***

El Plan Estratégico de Ciudad Juárez, jocosamente llamado también PRIan Estratégico, presentará el 23 de mayo su informe Así Estamos Juárez, que supuestamente concentra el impacto generado por las políticas públicas vigentes de los gobiernos municipal y estatal.

No se generaría ninguna especulación previa del evento… si no lo presentaran 10 días antes de las elecciones del primer domingo de junio.

Ya sabemos que la organización trabaja con muchos sesgos políticos, motivados por su fundador Miguel Fernández Iturriza, de afiliación panista, a través de su chalán director, Sergio Meza de Anda. Siempre han soñado controlar la alcaldía, hasta se llamaron el regidor 21, pero rechazan entrar a las rudas campañas electorales.

Basado en salud, población, educación, gobierno, movilidad y migración, entre otros aspectos, el PRIan Estratégico presentará los datos que dice tener en torno a la operatividad de las administraciones públicas, con la finalidad de “analizar la situación presente de la ciudad y proyectar las expectativas para el próximo periodo administrativo”.

En medio de las campañas políticas que están llegando a su clímax, surge la pregunta del por qué no esperarse a que pase la jornada electoral. ¿Buscarán incidir en el voto de los fronterizos? No hay razones para dudarlo.