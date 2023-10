Representaciones fingidas

Se dice que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. O sea que en muchas ocasiones se puede llegar a muy malos resultados aun cuando la nobleza sea la que anime a conseguirlos. Y para variar, es el caso de muchas dimensiones de la legislación electoral mexicana.

Algo inherente a la democracia es la representación. Cuando Churchill decía que la democracia era un mal sistema, excepto porque todos los demás eran peores, se refería a que encontrar la manera de que con una sola persona o unas pocas se logre representar a escala a todo el pueblo, es una tarea que bien merecería ser agregada a las doce que la leyenda atribuye a Heracles haber realizado. Pero es ciertamente una aspiración permanente, porque de ese modo unos cuantos pueden deliberar y quizá llegar a acuerdos como si lo hicieran todos al mismo tiempo. Entonces parte de los ejercicios de perfeccionamiento de los sistemas democráticos ha sido buscar modos de conseguir dicha representación, pero al mismo tiempo que produjeran eficiencia. Por ejemplo, en los primeros años, aunque la mitad de la población fuese de mujeres y de personas con escasa instrucción, se ponían restricciones a la participación en los cargos de personas de estos segmentos, en realidad se les impedían.

Poco más tarde, cuando de nuevo se retoman estos conceptos en occidente luego de la larga era de reinos e imperios, otro problema a resolver era la construcción de mayorías. Es decir, aunque los bandos quedaran bien representados, podría suceder que en la realidad ninguno de ellos fuera mayoritario. Y ahí la puerca torcía el rabo al generar problemas de gobernabilidad. Los parlamentos ayudaron a resolver dichos problemas, las reglas de tipo “el que gana, gana todo”, como en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América, o las segundas vueltas muy socorridas en el cono sur de nuestro continente, paliaron tales entuertos.

Pero siguió abierto el problema de la representación. Esto se ha agudizado en los años más recientes, finales del siglo pasado a lo que va del presente, pues la cultura de masas, la explosión de instrumentos de comunicación, la globalización, el crecimiento poblacional, han contribuido a pluralizar las sociedades, hasta derivar en un abigarrado catálogo de concepciones filosóficas, ideológicas, axiológicas, costumbristas, individualistas, cambiantes conforme modas de turno y hasta estados de ánimo. Y todo ese abanico quieren que quede reflejado en congresos, gobiernos estatales y municipales, y cuanto cargo público exista.

Algunos casos no tienen discusión. Con frecuencia he platicado que soy un converso de las acciones afirmativas para las mujeres. Ahora considero que es una buena política promoverlas a cargos de gobierno, y generar mecanismos que de no tener harían muy lento su progreso. Pero aquí el asunto es más o menos sencillo. Mitad y mitad. Y además el asunto lleva varios años evolucionando, y llega ya a fronteras en que no va a ser fácil seguirlo sosteniendo, si no es en perjuicio de ellas mismas. Un ejemplo. Hace años la llamada “cuota de género” tenía un porcentaje por debajo de la mitad. Luego evolucionó a la mitad de las candidaturas. Luego a la mitad de las candidaturas competitivas, y aun así todavía no logramos la paridad. Ahora se exige la paridad independientemente de los resultados electorales. Pero eso por otro lado lo que va a terminar haciendo dentro de poco es limitar a las propias mujeres, porque no van a pasar el 50 por ciento, aunque tengan con quién. Ahora mismo el INE está analizando si de las 9 gubernaturas a gubernaturas los diferentes partidos o alianzas deben postular a 5 mujeres y 4 hombres. Estoy seguro de que, muy pronto, puede haber más candidaturas de mujeres con fuerza que las de hombres, con lo que la cuota será para limitarlas. Y entonces la lucha será para botar las cuotas de género. Ojalá lleguemos a tener ese problema.

Donde ya no está muy claro es la representación de indígenas, afrodescendientes, comunidad LGBT y, sujétese de su asiento y asegúrese de haber leído bien, de pobres. Si, es obligatorio postular pobres a candidaturas. Yo no dudo que haya buenas intenciones en impulsar esto. Qué bueno que todos esos segmentos estén representados. De ahí a imponerlo creo que hay un trecho muy largo, y más cuando ni siquiera se tiene idea de cómo hacerlo. Tomemos el caso de Chihuahua. Por ley deberíamos tener un legislador local indígena. La realidad es que no hay uno solo con esas características, por muchas razones, pero en particular porque no hay mecanismos eficientes para verificar quién si es. Ya no digamos de “pobres”. Como bien dijo una consejera en el debate en el INE, supongamos que algún partido postula a alguien realmente pobre al Congreso. Pues en el momento mismo en que reciba su primera dieta dejará de serlo, y ya no será parte de esa minoría.

En Ciudad Juárez y en Chihuahua estamos a tiempo. Tan sencillo como que con reglas o sin ellas los partidos y alianzas asuman estas representaciones, si quieren, y si no que se les castigue negándoles sus votos. Al final, eso es la democracia.