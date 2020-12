Representación pachorruda

La salud debe ser la prioridad para todos los gobiernos, seguido por la seguridad, el empleo y la gobernanza. Estas deben de ser a priori a los problemas y no al revés como acostumbramos, pero también es importante que pongamos el ojo en nuestros representantes en los congresos, esos que trabajan de forma muy distante a los ciudadanos, una distancia que se conforma con pocas acciones morales, de irresponsabilidad profesional y de monotonía.

Actualmente estamos viviendo una terrible crisis humanitaria y económica, y al mismo tiempo las tan incómodas para la sociedad, campañas electorales, donde se aprecia en la mayoría de los casos un despilfarro de dinero perteneciente al pueblo y no de los bolsillos de los interesados. Actos que siempre han molestado a la ciudadanía por la contaminación visual, por el gasto innecesario y por no presentar buenos resultados, no confundamos su deber laboral con logros. A los representantes podríamos gritarles “sigue con tus pachorras” porque no solo es realizar su trabajo legislativo, deben utilizar 100 por ciento de su tiempo para la gente, ya que trabajan menos de los tres años, estoy completamente seguro que harían estos un cambio positivo, sin importar el distrito, de escuchar a la gente de forma directa, tener astucia para gestionar los problemas esenciales, cargar con una responsabilidad moral dentro del Congreso durante toda su gestión y no solo en épocas electorales. Lo que conlleva a que su deteriorada participación detone resultados con poca efectividad, lo explicábamos en artículos anteriores, ¿por qué los gobiernos no tienen idea de qué hacer ante los nuevos problemas sanitarios, económicos y humanitarios? Pues dichos problemas se presentaron en cada uno de nuestros hogares y dentro de las instituciones de gobierno. La respuesta es simple, la mayoría de los gobiernos no le dio la importancia que merece al diseño de las políticas públicas efectivas en materia de prevención social (a priori) utilizando la gobernanza como herramienta principal, dándole cabida a los nuevos problemas para que impacten de forma inicial en los ciudadanos, dicha ineficacia sanitaria junto con el paupérrimo sistema gubernamental hizo que nos acostumbremos a vivir con pocas fuentes preventivas en lo general, ocasionado más de 21 mil juarenses y 39 mil contagiados de coronavirus por todo el Estado de Chihuahua, acompañado de nuevas crisis psicológicas, violencia intrafamiliar y una educación de bajo nivel.

¿Qué debemos visualizar? Los nuevos problemas venideros, los que ya tenemos, y de cómo resolverlos, a pesar de que la Federación esperó a que 108 mil personas fallecieran por este terrible virus y después firmar cuatro contratos para comprar vacunas para más de 116 millones de mexicanos. Esta acción se convirtió en una prioridad gubernamental, así lo menciona la subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE. Serán aproximadamente 250 mil personas las primeras en recibir esta dosis, con prioridad a los empleados en el sector salud (IMSS). Entonces si estamos en medio del huracán, además de resolver el problema, ¿qué debemos hacer? Revitalizar a los gobiernos, utilizando las prioridades mencionadas para el beneficio total de los ciudadanos. 1. Enlistar los modelos de organización sociológicos y de cultural urbana por distritos. 2. Crear modelos y tipologías de organización para educarlos a utilizar los presupuestos participativos junto con los alcaldes. 3. Construir un modelo económico nuevo, eficiente, moderno y sencillo. Que los próximos representantes en los congresos entiendan que para que dichos servidores públicos en el gobierno se profesionalicen deberán aprobar o presentar una iniciativa donde estos pasen por un colegiado que los certifique además de su carrera universitaria. Con estos tres puntos no solo se reactiva la participación ciudadana en temas púbicos y políticos, también de forma automática los programas elaborados por la sociedad y el gobierno serán preventivos y apreciaremos por fin el bienestar social. Tomemos el ejemplo de la comunidad europea entre países, cuando las constantes guerras atrofiaban la sustentabilidad de sus gobiernos, fue la propia actividad extraordinaria de la ciudadanía la que se apoderó de la política y de la organización de gobierno, a pesar de las culturas de cada país, pero está comprobado que la democracia puede ser posible y entonces decía un grande “no se les ocurra decirles a los italianos que los austriacos llegaron y trajeron civilización, porque hasta las estatuas de mármol protestarían”.