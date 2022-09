Réplica del fracaso

En ciencia y tecnología, existe una metodología para generar un producto o resolver un problema. De manera simple esta metodología plantea que, ante un problema o necesidad existente, se requiere de un estudio, científico o técnico, que dé como resultado un diagnóstico y posibles soluciones. Esto da al tomador de decisiones información necesaria para tomar acciones tendientes a resolver el problema planteado. Si la metodología es exitosa, se replica, o se aconseja no hacerlo si se comprueba que no lo es, lo cual es igual de valioso, pues es tan importante saber qué hacer como saber qué no hacer. Dado el fracaso de las políticas de seguridad en Tamaulipas y Guanajuato, este último con más homicidios dolosos en el país; se aconseja claramente que no se debe replicar, a riesgo de replicar el fracaso, ¿por qué en Chihuahua se pretende replicar esta estrategia con la Torre Centinela?

Chihuahua se encuentra entre los seis estados con mayor número de homicidios en el país, pero ante esto la respuesta de la gobernadora, después de un análisis sesudo y un diagnóstico ídem, declaró que la violencia no debe preocuparnos si ocurre en Ciudad Juárez o en la Tarahumara, dado que la ciudadanía “la tiene normalizada”, pero no debe pasar en Chihuahua capital y recomienda “a los malandros y al crimen organizado que si quieren hacer de las suyas que se vayan a Delicias, que se vayan a Cuauhtémoc, que se vayan a Ciudad Juárez”, pero no en Chihuahua capital… Esta respuesta irracional muestra la displicencia con la que se combate al crimen organizado: importa lo que pase en la capital no lo que pase en el resto del estado. Por cierto, no googleen el video viral o nota con estas declaraciones de la gobernadora, no lo encontraran, desaparecieron.

El control de los medios y de la narrativa es cada vez más parecido al del gobierno panista de Tamaulipas, uno de sus modelos, donde Cabeza de Vaca también tomó el control del sistema de justicia estatal, quitando jueces incómodos y colocando jueces y fiscales a modo, modificando sin pudor la ley para este propósito. En lo que respecta al congreso local, “convenció” a “opositores” para tener la mayoría; su control le aseguró la aprobación de todas sus iniciativas y solicitudes de endeudamiento. ¿Les parece conocidos los métodos? Si, es una réplica. En Chihuahua la gobernadora ya tomó el control del sistema de justicia, unas veces por “renuncia” de los incómodos otras modificando la ley para colocar a jueces y fiscales carnales. En el congreso local, dado que le correspondía a Morena la presidencia del Poder Legislativo, han elegido a la morenista Adriana Terrazas Porras ¡PROPUESTA POR EL PAN! El candidato propuesto por Morena no avanzó. Muchos caballos de Troya en Morena.

Los caballos de Troya se le multiplican a Morena en el país, con el fin de tomar su control. El secretario de Gobernación, Adán Augusto y Monreal, parecen ser los más destacados. Adán Augusto parece tener el mismo criterio con AMLO que con el INE: “total ya se van”. Así, un día viaja a Ciudad Juárez a levantarle la mano al “morenista”, expanista, Cruz Pérez Cuellar, afín a la gobernadora, y otro día se la levanta a Héctor Melesio Cuén, opositor al gobernador morenista de Sinaloa. La diputada Adriana Terrazas es parte del mismo grupo troyano de Ciudad Juárez. Monreal por su parte, al tomar control de la cámara de senadores, demuestra que hace más daño dentro que fuera de Morena.

En el caso de Ciudad Juárez, ante la miseria palpable generadora de violencia, la respuesta es ¡la tecnología! ¿Una Torre? Si no se atiende las causas de la violencia, lo que se logrará es convertir al estado en una gran cárcel, pero en vez de muros, serán torres y en vez de guardias serán drones. ¡Futurista la pesadilla! Las condiciones actuales de Ciudad Juárez exhiben que gobiernos estatales y municipales, no han estado a la altura de las necesidades de esta ciudad generosa, y trabajan más para puestos políticos futuros que en beneficio de la población. El voto del PAN en contra de la ley constitucional a la pensión a adultos mayores los retrata, y advierte que con ellos la población no tiene esperanzas, sólo pesadillas, como en las que nos metió, y aún padecemos, Calderón.

Dado los hechos, la Torre Centinela, “centro de seguridad inteligente”, el gran proyecto sexenal del Gobierno estatal actual, no está pensada como medida preventiva, para acabar con la inseguridad, sino como medida correctiva, para arrestar, administrar la violencia. Los delitos de cuello blanco, los que ocurren en las élites patronales y dentro de las oficinas gubernamentales, ni cien Torres Centinelas lo verán, porque “la ley es como el cuchillo, no corta a quien la maneja” (tomado de Martín Fierro)… pero un edificio de cuatro mil 200 millones de pesos es un gran negocio, visto así, si es bueno replicarlo y este artículo también pudo llamarse: “Réplica de un modelo de negocio” o “Crónica de un negocio anunciado”.