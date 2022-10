Repensar la comunidad en Juárez

En pleno siglo XXI, en este año 2022 conviene preguntarse qué es lo que, como sociedad, hemos hecho bien y que es lo que hemos hecho mal. Los seres humanos hemos cometido el error de creer que el simple paso del tiempo conlleva una evolución, un progreso, siempre algo mejor. Sin embargo, la realidad es que no siempre es así; el tiempo y el progreso no están conectados y en muchas ocasiones y las cosas, los valores, la vida misma y en este caso particular, la sociedad juarense, en lugar de progresar van en retroceso.

Ciudad Juárez había tenido como característica la calidez de su gente, las oportunidades que se brindan en materia laboral, escolar y emprendimiento. Pero en los últimos años ha sido notoria una constate lucha, una guerra de todos contra todos, mandando al demonio esa calidez y amabilidad que solía caracterizarnos.

Por ello, es importante replantearse la forma en la que nos conducimos en sociedad, fomentar los valores de la empatía, la tolerancia y la amistad dentro de los mismos residentes de la comunidad. En cada ciudad se encuentra una colonia y en cada colonia una cuadra. ¿Qué es lo que nos hace falta actualmente? Una comunidad debe ser construida con bases sólidas en la empatía, confianza y sobre todo el respeto, como personas nos ha faltado lo antes mencionado, e incluso hasta más. El individualismo ha prevalecido, y el ponernos en los zapatos del otro ha quedado en el olvido.

Dejar la basura en donde sea, estacionarse en doble fila o en un lugar no permitido, festejar con volumen alto hasta muy tarde la noche entre otras cosas, no poner orden a los hijos o pupilos y a las mascotas, se han convertido en el pan de todos los días para muchas personas. Hemos olvidado lo que significa ser “vecino”. Posiblemente, sería mucho pedir, pero, regresar a las épocas donde existía confianza entre los habitantes contiguos, en el que había respeto entre los espacios, interiores y exteriores y, sobre todo, se sentía la empatía hacia las necesidades y situaciones de los demás, pues al final de cuentas todos compartimos el mismo espacio físico.

Hemos llegado a un punto en el que nos vemos como enemigos, donde todo lo que nos rodea y no está dentro de las convicciones o anhelos egoístas, todo lo contrario a nuestros gustos o ideas nos molesta, he allí donde radica el prevalecimiento del individualismo, y en una forma radical, todo lo que no se ajusta a uno entonces debe ser destruido.

Es momento de decir basta, no podemos seguir sumergidos en la oscuridad, no podemos dejar que la ciudad se entierre en un abismo del cual no pueda salir. Debemos comenzar a tomar las riendas de nuestro entorno, mejorarlo, fortalecerlo, cuidarlo, conservarlo y sobre todo amarlo, nos lo debemos a nosotros mismos, y se lo debemos a las futuras generaciones.

Un simple “buenos días”, “buenas noches” o “buenas tardes” puede hacer la diferencia; mantener limpio el frente de nuestra casa, respetar los lugares de estacionamiento, los horarios de convivencia, el volumen de nuestro estéreo, “echarle un ojo” a la casa del vecino, todas estas breves acciones hacen una convivencia mejor, un entorno mejor. Es momento de repensar una nueva etapa para nuestra ciudad, una etapa donde lo que prevalezca sea la fraternidad, la tolerancia, el respeto y sobre todo la confianza entre los que conformamos la comunidad fronteriza.