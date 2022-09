Renovación histórica en el PAN en Juárez

Actualmente, las mujeres estamos haciendo historia dentro de la política en nuestro país y en Chihuahua, pues contamos con los tres poderes representados por mujeres capaces y entregadas al servicio público; ahora el Partido Acción Nacional está siendo encabezado por una mujer, marcando una pauta histórica dentro de nuestro partido.

En los pasados días vivimos un ejercicio democrático histórico, pues los panistas logramos elegir de manera libre a quien ahora es nuestra primera presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Ciudad Juárez; una elección que tuvo la participación de más de 700 militantes activos, mismos que eligieron consejeros estatales y al nuevo dirigente del partido, lo cual nos da a entender que hay diversidad de opiniones y respaldo para la mejora de Acción Nacional.

Xóchitl Contreras, la primera mujer en la historia de Ciudad Juárez en dirigir al PAN y a sus miembros, para hacer del partido el mejor en nuestra Ciudad, demostrando con su capacidad y experiencia dentro del servicio público que las mujeres sí podemos y debemos levantar la voz.

Las oportunidades que se nos presentan para poder participar dentro de la política jamás se han visto limitadas por Acción Nacional, pues a lo largo de los años hemos podido vivir fiestas democráticas y elecciones internas que nos permiten visualizar la diversidad de puntos de vista que hay dentro de los propios militantes, la forma de trabajar de todos y las distintas visiones que se tienen, nunca viéndonos frenados por nuestros dirigentes, y ahora no será la excepción.

Contamos hoy en día con una presidente del CDM electa por los militantes, por quienes escuchamos su propuesta y nos permitimos participar en unidad con panistas de renombre, con expertos en el tema partidista, conocedores de la historia de Acción Nacional y personajes clave que han formado parte importante del recorrido del mejor partido político en nuestro Juárez.

El intercambio de opiniones, las preferencias entre uno y otro candidato no deben dejar de lado nuestra convicción por seguir ayudando al partido, pues dentro de la democracia siempre existe un lado ganador y uno perdedor, pero ya es hora de unir y sumar a todos dentro de un solo proyecto, pues se aproxima un 2024 muy duro y no podemos seguir en luchas internas.

Se debe cicatrizar la herida y trabajar en un plan al 2024, sin chantajear cuotas de poder, si no en verdad trabajar por Juárez todos unidos, sin ser mercenarios de apoyos y mejor convertirnos en héroes de nuestro México, pues la terrible izquierda en el Gobierno federal debe acabar y sólo unidos podremos lograrlo.

Debemos continuar asistiendo a juntas informativas, asambleas municipales, actividades partidistas o participar en los ejercicios electorales, pues lo que nos une no es una figura, no es un candidato, no es un grupo, es Acción Nacional, la mística, los colores blanco y azul, el amor a la camiseta y las ganas de mejorar Ciudad Juárez; sólo juntos Gobierno y el Partido podremos lograr la 5ta transformación, pues como dice Gabriel Díaz, nuestro dirigente estatal del PAN: "la 4ta no sirvió de nada".