¿Relumbrón o conciencia?

Cualquier esfuerzo que se haga por realzar la calidad de la ciudad es encomiable, los esfuerzos que como sociedad debemos hacer por apreciar la calidad de cosas que gozamos por ser frontera es importante denotar su valía.

Hace una semana tuve la posibilidad de acudir a la presentación de un libro llamado “Abstracciones” y encontré una lectura amena de dos esfuerzos que en el pasado se hicieron por avivar una mejor imagen de nuestra ciudad: Juárez Competitiva y Juárez Creativa, ambas aun con sus bemoles significan los esfuerzos que en otras latitudes han hecho por sacar adelante a una región que ha sido estigmatizada hasta el hartazgo de ser la ciudad más violenta del mundo; sumamente pobre la declaración de Donald Trump sobre el hecho de que El Paso era una ciudad insegura hasta que se le puso el muro y de ahí ya se volvió un lugar sin los sinsabores de la violencia y sus consecuencias.

La realidad es que El Paso es de la ciudades mas seguras de Estados Unidos desde hace ya algún tiempo y Juarez sigue siendo un lugar muy bravo para vivir lo que debe llevar a la reflexión de porque seguimos siendo una urbe donde no se puede conseguir la tranquilidad que se necesita para tener un mayor atractivo para los inversionistas y sobre todo, para que los ciudadanos tengamos un buen lugar para vivir, un lugar donde las generaciones puedan trascender en el tiempo y en el espacio, donde se hable de nuestra ciudad como un auténtico punto de transformación donde las voluntades políticas, empresariales, académicas y sociales puedan converger para un desarrollo social, económico y político que le dé una estabilidad a largo plazo a nuestra frontera.

El libro para los presentes debió haber dejado una clara enseñanza, cuando los cuatro grandes grupos se unen, nada puede detener el desarrollo de una ciudad. Lo hemos visto en los detalles de solidaridad y unión que como juarenses hemos consolidado ante las grandes desgracias que han aquejado a otras regiones de nuestro país. Como ciudad hemos salido delante de situaciones sumamente delicadas como lo fue el truene económico de finales de los 90, la grave crisis de inseguridad internacional de principios de los 2 mil y por supuesto el calvario de inseguridad ciudadana desde el 2008; momento histórico donde la crisis de violencia se mezclo con una dosis fuerte de problemática económica con todas las situaciones ya vistas para el desarrollo de nuestra ciudad.

Es 2019 y seguimos hablando de un rezago monumental en muy diversas áreas; hay una aceleración de situaciones que están rayando en la necrosis social, lo hemos dicho muchas veces, la militarización de las calles, quitar las estancias infantiles y tener ideologías políticas encontradas están dando como resultado una posición muy desfavorable ante la vulnerable situación de los actores citadinos.

Las crisis ya mencionadas no se gestaron en años recientes, son el resultado lamentable de decisiones, intereses y apegos políticos de hace muchos años así como la ausencia de liderazgos o en su mejor forma, liderazgos charros que sólo saben acatar interés partidarios o de facciones de grupos políticos muy reducidos. La situación no pinta favorable y hay que buscar alternativas y respuestas para los retos llamados nivel de ingreso, poder adquisitivo, empleo de calidad con sustancia económica, la apariencia y el oropel que se pueden generar eventos deslumbrantes no le hacen ni cosquillas al escenario de la necrosis social, se requiere mas fondo con más formas.

Y aquí radica uno de los retos mayúsculos en la frontera: ¿los grupos políticos, sociales, académicos o empresariales, vamos al fondo o simplemente maquillamos la apariencia? La respuesta no es sencilla tiene un espectro variado y muy amplio, quien diga que hay una solución universal es porque desconoce en su totalidad el reto de recrear una ciudad tan vulnerable como lo es la nuestra desde los más diversos puntos de vista. Aun así, Juárez es una ciudad resiliente donde las más diversas situaciones han sido superadas en mayor o menor grado, quizá por eso incluso la fundación Rockefeller nos ha dado la etiqueta de ciudad resiliente.

Juárez tiene muchos iconos, la exposición MRO, el maratón de Gas Natural, la carrera del Chupacabras, La Visita Papal, el parque de La Rodadora, El Avión de El Chamizal, el record Guiness de la clase de Astronomía en Samalayuca, el desierto que es uno de los 9 lugares donde mejor se practica el sandboard y por supuesto, la Plaza de la Mexicanidad. Aunado a eso una gran cantidad de personajes y situaciones que hacen de nuestra ciudad un lugar con un increíble potencial de proyección.

Entonces, ¿por qué no armamos un evento de alcance internacional que se denomine Juárez Resiliente?

Los problemas de la frontera son harto conocidos, infraestructura, liderazgos, violencia. Todo eso se ha conjugado, ahora toca dar soluciones puntuales y con el rigor y exigencia académico empresarial para generar un nuevo modelo de ciudadanía basado en el desarrollo y aceptación de la ciudadanía.

La reflexión obliga, la acción es inevitable, el escenario es preocupante y la anticipación es más que importante. No vamos porque creemos, vamos porque sabemos que podemos. Juárez puede y debe salir adelante.