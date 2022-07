Relatos y cosas de mujeres

Tener casa propia… el lugar familiar, es el sueño de ellas.

Hace un par de meses nos reunimos en Juárez con un grupo de mujeres jefas de familia para platicar con ellas sobre su día a día en relación con su vivienda y el contexto urbano que les rodea. Son sus historias, son los relatos de sus vidas.

PUBLICIDAD

Hablamos primero, de su casa, o de la posibilidad de tenerla. “Mi sueño es tener casa propia, porque pagar renta es muy difícil”, decía una de ellas. Y es que para las mujeres, y más siendo jefas de familia, tener casa propia es de lo importante por ellas mismas y por sus hijos. Les representa estabilidad: “Por ejemplo, cuando yo viví con mi mamá, ellos se separaron -sus padres- y andar viviendo de casa en casa… unas malas, otras caras, malos tratos… yo decía ¡no! yo no quiero para mis hijos esto. Por eso fue que adquirí yo mi casa, dije: de aquí no me saca nadie, ni a mis hijos y menos nadie les va a decir nada”.

Porque acceder a un financiamiento suele no ser nada fácil, como cuando una de ellas recibió la primera deducción en su sueldo para pagar la mensualidad “la deducción de Infonavit al principio sí nos fue súper difícil, cuando ¡ah! ¡da el trancazo!... pero pues se va uno acostumbrando”. Y si por si eso fuera poco, todavía es más difícil hacerlo cuando los intermediarios, las inmobiliarias, como ellas nos relatan, aprovechan sus ganas de salir adelante: “… lo que hizo la inmobiliaria fue vendérmela ¡pero al doble!”. Una mujer más nos contó: “Pues no me importa, la verdad, no me arrepiento de haberla comprado, aunque me hizo esa mala jugada la inmobiliaria, no me arrepiento y tengo toda la vida que Dios me preste para pagarla, ahí voy a estar”. Otra más: “No fue traspaso a final de cuentas, como que la inmobiliaria hizo su jugada. Yo solicité un traspaso, pero pues uno no anda por la vida comprando casa”. Con Infonavit en algún momento la experiencia tampoco fue del todo buena: “Ya tenía como 16 años pagándola, que de hecho ya me faltaba poco para liquidarla y quise llegar a un acuerdo, pero no se prestaron, Me dijeron que ya mejor la entregara”.

Sus historias de vida dan cuenta del esfuerzo que hacen ellas por tener un lugar para vivir junto con sus hijos, las ganas de ser autosuficientes y tener estabilidad. Se saben víctimas, les importa tener tragos amargos y sobreviven a ellos con tal de lograr poseer una casa y, pese a ello, ven desvanecerse sus sueños cuando la ciudad les falla. La inseguridad acaba con sus esfuerzos: “… Hay que alistarse para ir a trabajar y así, y sí es un poquito frustrante tener tu casa y no poderla visitar por lo mismo de las inseguridades y luego estar viviendo acá de renta, sí es algo bien…”, “sí, a veces los policías son como para ya no creerles tanto, ni tenerles tanta confianza, porque ellos pues… te hacen cosas”. Orillada también a dejar su casa por la inseguridad, otra mujer confiesa: “La verdad yo les dije a mis hijos: prefiero pagar renta. Me dijo un hijo: déjame a mi aquí. Le dije ¡No! ¿Por qué? Porque si yo los hubiera dejado, si un día pasa algo yo me voy a sentir culpable. Y ¿que por qué me salí? Por lo mismo. Entonces, yo no me quería sentir culpable de que les pasara algo. ¿Si me entiende cómo?”.

Estar lejos de todo también desvanece la sonrisa de su rostro o demasiado tiempo o demasiado dinero: “Pues lo más retirado son los hospitales”, “¿que cómo me muevo? Pues en rutas, por ejemplo, si voy a la clínica tardo, como una hora… eso si pasa pronto”, mientras otra madre nos dice: “Yo la verdad, en puro lo de mi niña, y no es porque me dé un lujo ni nada, para estar bien en la escuela a la hora, yo sí tengo que agarrar a fuerzas el Uber. Lo que me gasto de lunes a viernes son $500 pesos”.

Son mujeres, son madres, tienen a su espalda la responsabilidad de su familia. Difícilmente se dan por vencidas y saben lo que cuesta cada bocado que sus hijos se llevan a la boca. Luchan por cada blusa y camisa que visten sus hijos y ríen cuando se les invita a decirnos cómo sería su casa ideal: “Pues mi casa es de Infonavit, pues ya saben ¿verdad? El espacio es pequeño y aunque ya le he construido algunas habitaciones, y… pues sigue pequeña. Mi sueño, mi sueño, mi casa ideal… -y sonríe como esperando a que ese día llegue- quiero ampliarla más”. “Un baño decorado con azulejos”, decía una madre más y otra divertida exclamó: “yo quiero una jardinerita y un balconcito en mi recámara”. Al fondo, una de ellas decía en voz apenas audible “pues yo también deseo la seguridad… si me la dieran, yo regresaría a mi casa y… ah, perdón”, terminó con su voz, y su ilusión quebrada.