Regularización vehicular a medias

En días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo para poder regularizar los llamados “autos chocolates”. Muchos en la zona fronteriza se pusieron a brincar de gusto, y no es para menos. En lugares donde nos compartimos la vecindad con Estados Unidos sabemos la importancia de una acción como esta, pues una gran cantidad de la población acostumbra a conseguir autos americanos para poder usarlos comercial o personalmente.

Sin embargo, esta medida tomada por el mandatario federal no fue como muchos juarenses se lo imaginaban. Este decreto, como muchas de las acciones del presidente, está a medias y no resuelve el problema de fondo. De acuerdo con los medios de comunicación oficiales, esta regularización aplica únicamente para aquellos propietarios que, hasta el 16 de octubre, tenían sus vehículos en el territorio nacional. Por lo tanto, este decreto no aplica para futuras importaciones.

Los fieles devotos del presidente aplaudieron la firma del decreto argumentado que “le daba en la madre” a las agencias de autos nuevos; comentario que está lejos de la realidad. Si en verdad el presidente quisiera hacerle la lucha a las armadoras y agencias automotrices habría permitido una regularización no solo aplicada al pasado, sino también con efectos a futuro.

Pareciera que los sureños no entienden la dinámica de la frontera norte, para muchos de nosotros tener acceso a un automóvil es de suma importancia; primero, porque el transporte público es un verdadero asco, sin mencionar lo costoso y el pésimo servicio que ofrece; segundo, el clima extremoso que tenemos hace mucho más cómodo y seguro cuando uno viaja en su propio vehículo.

Aunado a lo anterior, los automóviles de versiones americanas suelen tener mejor equipamiento y puntos de seguridad que aquellos vehículos de venta para México, lo cual resulta más ventajoso invertir en un autor importado.

Este movimiento elaborado por el presidente Andrés Manuel, resulta medianamente plausible. Por un lado, es bueno dar una oportunidad a las personas que de alguna manera ya realizaron el gasto de un vehículo y que andaban con el temor de que en cualquier momento las autoridades pudieran retirárselos. Por otro lado, la medida es a medias, no atiende a la realidad de la frontera. Todo pareciera indicar que, en el 2024, en año electoral habrá otra regularización masiva de “autos chocolate”, todo en aras de conseguir el voto de los fronterizos.