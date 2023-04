Regresan las charlas de identidad juarense

Es un hecho que uno de los grandes problemas que enfrenta Ciudad Juárez, es la falta de identidad hacia su comunidad en muchos de sus habitantes.

Una gran cantidad de habitantes de esta frontera no se sienten identificados con la ciudad por muchos factores. Y al no sentirse identificados con esta urbe no hay sentido de pertenencia. Entre mayor desconocimiento de los orígenes de esta urbe menor apego, respeto y cariño por parte de un número importante de ciudadanos hacia esta tierra.

PUBLICIDAD

Por eso, es necesario seguir conociendo y difundiendo los orígenes de esta frontera. Es de vital importancia seguir dando a conocer la historia de esta región. Por eso se aplaude el esfuerzo del Gobierno municipal que encabeza Cruz Pérez Cuéllar por darle continuidad a la difusión de la historia de Ciudad Juárez. Es por medio de las “Charlas de identidad juarense” que organiza el Ipacult que se llega a conocer la apasionante historia de una ciudad como Juárez.

El proyecto de las Charlas de identidad fue creado por el periodista y promotor cultural Jaime Moreno Valenzuela en la administración municipal pasada, con el fin de rescatar la historia de esta importante comunidad. La idea era invitar a algún conocedor de temas históricos de Juárez para que expusiera el tema en la sala de arte Germán Valdés Tin Tan ubicado en el Centro de la ciudad.

Además de la interesante participación del expositor se cuenta con la sección de preguntas y respuestas en donde interviene el público asistente. En la mayoría de las ocasiones las aportaciones de los asistentes enriquecían sustancialmente el tema tratado con relevantes datos. Se abordaron infinidad de temas de la vida de esta frontera. La historia de la emblemática y legendaria avenida Juárez. De la variada gastronomía de esta región, de sus cines, escuelas, barrios y colonias más antiguas, de bares y cantinas. Se habló de lucha libre, de museos y salas fotográficas en esta importante metrópoli. Desde luego se habló de personajes ilustres en la historia de esta comunidad. Anécdotas del general Francisco Villa, de Francisco I. Madero o del inolvidable Juan Gabriel no podían faltar cada sábado en estas charlas de la vida de los juarenses.

Resulta muy conveniente para la ciudad que la administración de Cruz Pérez Cuéllar le diera continuidad a este proyecto de rescate de la historia de muchos aspectos del pasado de los fronterizos. Porque en estos momentos se debe acrecentar el sentido de pertenencia, el cariño y respeto por esta noble ciudad entre sus habitantes. Se hace indispensable que las nuevas generaciones conozcan el pasado tan importante y la participación de Ciudad Juárez en trascendentales hechos que impactaron la vida del país.

En esta renovada edición de las “Charlas de identidad juarense” ya se ha contado con la participación de dos grandes amantes de la historia de ciudad Juárez. José Luis Hernández Caudillo, presidente de la Comisión de Estudios Históricos y editor del portal El Juárez de Ayer, inició este nuevo ciclo con una interesante charla sobre la Ley Seca, abordando también la historia de las dos fábricas de whisky y de la cervecería cruz blanca que existieron en el siglo pasado. Posteriormente, Hernani Herrera, otro apasionado de la historia de esta frontera, ofreció una interesante plática sobre la historia del profesor Manuel Robles y su importante aportación a la vida cultural, académica e histórica de esta región: el Museo Regional del Valle.

Los fronterizos interesados en conocer más de esta comunidad deben estar pendientes de las próximas “Charlas de identidad juarense”. Solo conociendo su importante pasado se puede valorar a esta metrópoli y crear ese sentido de pertenencia y de identidad en cada uno de los juarenses. Y esto se hace tan necesario en estos momentos que se vive la crisis migratoria en la frontera. Porque sólo conociendo su historia se puede querer y comprender más a esta gran ciudad.