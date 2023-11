Registros y reparto de candidaturas

Llegaron los tiempos de los registros al interior de los partidos y existe un gran interés por parte muchos juarenses por alcanzar una candidatura. Son muchos cargos de elección popular los que estarán en disputa en las próximas elecciones del 2024. Se percibe que habrá una nutrida participación de políticos buscando una candidatura por un escaño en el senado o una curul en la Cámara de Diputados.

A estas alturas los que buscan estar incluidos en las listas de candidatos de los partidos ya debieron haber pactado, negociado con los dirigentes estatales o buscado influir con las dirigencias nacionales de sus respectivos partidos. Incluso se pudiera haber negociado con otras fuerzas políticas en caso de no haber conseguido su objetivo en su propio partido.

En estas elecciones la figura de los independientes brilla por su ausencia. A diferencia de otros años en donde Pedro Kumamoto en Jalisco, Jaime Rodríguez, en Nuevo León, o Armando Cabada en Ciudad Juárez, impulsaron las candidaturas independientes, esta vez no es así. Ahora los aspirantes se dieron cuenta que sin el apoyo de los partidos es difícil sostener una candidatura.

En Morena, los aspirantes a una senaduría se empezaron a mover fuertemente y se inscribieron buscando una candidatura como es el caso de Rosana Díaz, Armando Cabada, Susana Prieto, Andrea Chávez y Juan Carlos Loera de la Rosa.

En cuanto a diputaciones por Morena son varios los que han levantado la mano. Uno de ellos es el exlegislador Pedro Torres, quien ha mostrado su interés por una candidatura. Al igual que el exfuncionario crucista Ernesto Guevara, quien también ha hecho lo propio, buscando un distrito local.

Los aspirantes dentro de Morena, en su mayoría están incrustados en la función pública en distintos niveles de Gobierno. Por eso sus superiores, autoridades y ciudadanos deberán vigilar con lupa que sus aspiraciones no los lleven a cometer violaciones a la ley electoral.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar aprobó a sus funcionarios registrarse en donde crean que tengan oportunidad de sobresalir en el proceso electoral. Una mayoría lo hizo, desde regidores hasta directores y subdirectores de área. Algunos como aspirantes a la reelección, a una diputación local o a una federal.

También levantaron la mano en la delegación del Bienestar, empezando por el exdelegado Juan Carlos Loera quien tiene aspiraciones. Su excolaboradora y coordinadora regional Lizzy Guzmán, el subdirector operativo Víctor López, y otros funcionarios federales hicieron lo mismo. Diputados locales y federales andan en las mismas. Pero todos deberán por ley, renunciar llegado el momento, pasando marzo.

En el PAN Mario Vázquez y Daniela Álvarez van en caballo de hacienda buscando un espacio en la cámara alta. Por su parte la diputada local Marisela Terrazas aspira a la candidatura por la alcaldía. Pero también el director de la JMAS, Sergio Nevárez y el recaudador de rentas, Rogelio Loya están buscando esa posición.

El Frente Amplio por México acaba de definir que el PRD se quede con la candidatura por el distrito 01 federal. Y todo indica que será para Javier Meléndez, su actual líder en Ciudad Juárez. De nueve distritos federales que hay en Chihuahua, dentro de la alianza del Frente Amplio por México, las candidaturas para diputaciones federales quedaron divididas con uno para el PRD, 3 para el PRI, 3 para el PAN y 2 sin alianza.

Al PRD se le concedió la candidatura de la alianza en el Distrito 1 con cabecera en el municipio de Juárez; al PRI los distritos 2 y 3 con cabecera en Juárez y el 9 con cabecera en Parral.

Para el PAN quedaron asignados los distritos 4 con cabecera en Juárez, el 5 con cabecera en Delicias y el 7 de Cuauhtémoc, mientras que en el 6 y el 8, ambos con cabecera en Chihuahua, no hay alianza y cada partido presentará sus candidaturas. 50 distritos federales, de 300 en el país, quedaron sin alianza. Pronto se verá si todos quedan conformes o no. Los demás partidos no tardan en definirse.