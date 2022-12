-Regalo navideño a vecinos, fin del after party

De distintas formas supieron él o los operadores del after party La Mansión que debían reducir la operación del negocio, o legalizarlo o de plano emprender la retirada.

Hicieron oídos sordos, ni por enterados se dieron de los mensajes y debieron sufrir la consecuencia sin vuelta atrás: el cierre definitivo, casi violento, operado no solo por la Policía Municipal, sino encabezado por su jefe, el secretario de Seguridad, César Omar Muñoz.

El imponente grupo policiaco arribó al lugar localizado entre la Tomás Fernández y casi Camino Real a Senecú; ingresaron los policías, por supuesto no hallaron ningún permiso para operar y procedieron al cierre.

Hallaron, desde luego, decenas de botellas de licor a medias; “cuartos privados ejecutivos”, más de diez “empleados” y múltiples accesorios que demuestran su actividad diaria. Las fotos (en versión digital) hablan del tamaño del negocio solo con observar el tamaño de la residencia.

Fue un regalo navideño policiaco para los vecinos de los exclusivos fraccionamientos aledaños que duraron años desvelados y quejándose ante todas las autoridades de los niveles municipal, estatal y federal. Finalmente, fueron escuchados cuando el descaro fue inaceptable incluso para la policía.

Un intermediario para la operación de ese tipo de lugares clandestinos llamados after party, apodado “El Flechita”, al parecer logró contener durante buen tiempo la intervención de Alfredo “Jimenotas” Jiménez, jefe de Gobernación estatal en la ciudad, e incluso de algunos mandos menores de la municipal, pero finalmente se acabó el corrido porque no daba para más.

Sin duda ese cierre, con el despliegue policiaco utilizado, será tomado como ejemplo en otros sectores de la ciudad que sufren también por after partys que trabajan a todas horas y restan muchísima calidad de vida a los infortunados vecinos. Ruido al por mayor, alcohol en exceso y peligro latente de violencia contra todo mundo.

Si la autoridad municipal pudo con La Mansión claro que podrá con el resto.

***

Al cumplirse la fecha límite que marca la ley para el pago del aguinaldo (20 de diciembre), los empleados federales conocidos como servidores de la nación debieron presionar porque no les llegaba dicha prestación de fin de año a sus cuentas bancarias.

Los grupos en redes sociales se llenaron de reclamos a la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, pues ella directamente -por sus intereses en Chihuahua, representados por el superdelegado Juan Carlos Loera y su sobrina Brighite Granados, dirigente de Morena- fue tomada como responsable ese imperdonable retraso.

Bastó que uno de los colaboradores de la austera secretaría posteara un mensaje para que las reacciones surgieran en cascada.

“Ya se están tardando y el puerquito no chilla compañer@s que está pasando” (sic), escribió uno de los integrantes del extenso grupo “Servidor de la Nación México”, dándole espacio a la ola de reclamos y mentadas hacia los funcionarios federales que encabeza Montiel Reyes.

“Eso le hacen creer a nuestro presidente (que ya les pagaron quincena y aguinaldo), él cree que como él es honrado y derecho, todos los demás son, nada que ver”, es el comentario de otro afectado, que refleja cómo dejan a AMLO fuera de este debate.

Con esas presiones, la prestación terminó siendo pagada entre la tarde del día 20 y las horas posteriores, lo que dejó más tranquilos a los burócratas federales, que ya se veían sin lo necesario para pasar con calma esta Nochebuena.

En fin, cayó el dinero, pero no pasó el mal sabor de boca, producto del pésimo trato brindado a los burócratas federales que están en el último eslabón de la cadena, quienes batallan para cobrar cada quincena y también cada año les regatean el aguinaldo.

***

La reforma electoral es causa de una gran incertidumbre, porque es hora que no se conoce bien a bien cómo quedó después de salir de la licuadora legislativa de San Lázaro para ser enviada de nuevo al Senado, donde tendría que ser analizada en el período ordinario que empieza en febrero.

El personal del Instituto Nacional Electoral (INE) como de Ople local -Instituto Estatal Electoral-, está con el Jesús en la boca. Desconocen los alcances de la modificación estructural, que trae entre otras cosas la unificación de Organización y Capacitación Electoral, el recorte de personal permanente, eliminación de juntas distritales, etc. Al menos medio centenar de plazas.

Pero ese no es el gran problema, sino la desaparición del servicio profesional electoral en su rama administrativa y la cancelación de puestos fuera de proceso electoral.

Es imposible pensar que los especialistas electorales esperarán tres años para ser contratados de nuevo como ocurría hace cuando menos dos décadas. En esos ayeres cada proceso había que inventar el agua hervida, con personajes nuevos, que echando a perder aprendían.

Esos puestos eran ocupados por recomendados de los partidos políticos, viendo la actividad electoral como nómina.

La gente con conocimiento y especialización, que es un activo importantísimo en la función electoral, sería echado de patitas a la calle con la reforma que aún debe pasar por el Senado.

Pero el alcance concreto, específico, es desconocido, aún para quienes se queman el seso tratando de entender muchas de las reformas planteadas.

Por ejemplo, no hay evaluación real, objetiva, de la desarticulación de las Juntas Locales y distritales, junto con el reflejo en las asambleas municipales en el ámbito estatal, como si las elecciones se hicieran solas.

***

Al director de Ecología, César Díaz, de pronto le salió el amor por los perritos y gatitos, tal vez cuando se dio cuenta de la máquina de ‘likes’ que representan las redes sociales en un tema que siempre pondrá sensibles a los amantes y rescatistas de animales.

Cercanos al funcionario, quien ya en otras administraciones ha dirigido esta dependencia por su pertenencia al Verde Ecologista, han asegurado que antes de su llegada a la Dirección de Ecología no soportaba a los peludos; le salían ronchas.

Expresamente lo decía. Incluso mientras se hacían los trabajos de entrega-recepción de la administración municipal proyectó entre sus colaboradores y quizá hasta con el presidente Cruz Pérez Cuellar deshacerse del RAMM (Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio). La propuesta era transferirlo a la máxima casa de estudios juarense, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

La iniciativa no prosperó exactamente porque para el Municipio no sólo también resulta un problema sensible el del maltrato animal y todas sus vertientes, sino porque ya otras administraciones han hecho un trabajo importante en este tema. Incluso ya es un delito penal el del maltrato.

No tardó Díaz en agarrar la onda de lo que representa rescatar perritos maltratados y tomarse la foto para el Facebook.

Claro que se han dado rescates importantes en los que incluso jueces locales han intervenido para detener y procesar agresores de estos seres vivos, pero es un trabajo que ha ido más allá de la Dirección de Ecología, prácticamente concentrado en ese RAMM, del que quiso deslindarse.

Lo único malo es que no lo hace como servidor público genuinamente noble. Los rescatistas han dicho saber que no le interesa, y que incluso la mayoría de las veces los ignora. Solo usa los casos emblemáticos para subir la popularidad. Tal vez ya lo veamos en el 2024 aprovechando el timing para buscar una candidatura.

***

Ahora que los diputados locales de Morena solicitaron formalmente al Instituto Estatal Electoral (IEE) aplicar un plebiscito entre los juarenses para que éstos determinen la continuidad o no de la construcción de la Torre Centinela, las posibilidades de que pueda llevarse a cabo son prácticamente nulas.

Para eso se necesita dinero. Recientemente, el IEE a petición de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, recortó prácticamente todo el presupuesto propuesto para la realización de este tipo de instrumentos de participación ciudadana organizada.

De 133 millones 625 mil 340 pesos etiquetados para este tipo de ejercicios, que contemplan plebiscitos y consultas públicas, los consejeros del instituto desestimaron de plano realizar alguno el año entrante. Disminuyeron el presupuesto hasta un 99.5 por ciento. Sus salarios, de los más altos del país, no los tocaron.

Si tomamos ese recorte en cuenta, el plebiscito es imposible, a menos de que los consejeros pidieran al Congreso un reajuste. Mientras que la consulta sería dioquis, porque el resultado no sería vinculante.

Los diputados primero se deberían fijar en estos huecos, antes de tirarle a un proceso que más que populachero electorero es de fines técnicos, como el de la seguridad en el municipio más poblado y también con más violencia del estado.