-Regalo de una acción que vale 25 mil dólares

-Va Cruz con Claudia a puchar reelección

-Adriana es excluida por los morenos... otra vez

-PT y Verde apuntan para seguir en la lona

Durante la última asamblea general del Club Campestre de Juárez quedó demostrado, por si quedaba alguna duda, el aprecio extraordinario que le dispensa su señor presidente, Hugo Gerardo Venzor Crabtree, al empresario y exdiputado priista, Octavio Fuentes Téllez.

El 28 de noviembre, vísperas de navidad y la llegada de Santa Claus, llegó para Fuentes con un regalo adelantado de algo así como 25 mil dólares, no en efectivo pero sí en especie.

Durante la asamblea de aquella fecha hubo un punto en el orden del día relacionado con el polémico logo tarahumara y en este mismo punto al parecer fue colgada la entrega de una acción del Club a “Tavo”, de esas acciones que tienen precio nominal de 25 mil verdes.

No estamos seguros aún si la mayoría de los miembros del Club con derecho a voz y voto supieron que al votar ese punto relacionado con su logo votaron también por la entrega de la acción, lo cierto es que el otrora diputado federal por el tricolor consiguió su regalo navideño tres semanas antes de la llegada del Niño Dios.

Venzor y su directiva han tenido a lo largo de su período consideraciones especiales aunque sean polémicas, muy polémicas, para varios de sus asociados, entre ellos Fuentes y Marko Otero, expresidente del Club. Algunos trinan de coraje, otros aplauden hasta gastar las palmas de sus manos.

Quizá la situación sea distinta en el venidero cambio de mesa directiva. Acaba de ser publicada la primera convocatoria para una asamblea general que será desarrollada el próximo 20 de febrero.

Uno de los puntos importantes es la “exclusión de asociados” pero el principal de ellos es la elección de nuevo presidente y nuevos consejeros del club.

Hasta el momento no ha sido inscrita ninguna planilla; todavía hay mucho tiempo por delante. Con los nombres que se registren y sus correspondientes apoyos entre los asociados veremos hacia dónde apunta la brújula del prestigioso Club Campestre.

***

El alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar tomará este día a cuenta de sus vacaciones para viajar desde temprano a Chihuahua y Cuauhtémoc, con el fin de acompañar en su visita a la precandidata presidencial de la alianza Morena-Partido del Trabajo-Partido Verde, Claudia Sheinbaum.

Tiene enfrente el presidente municipal las definiciones morenistas que habrán de darse a partir de estas semanas y hasta finales de febrero. Su reelección habrá de decidirse en los próximos casi dos meses, así que no deja de hacer la talacha necesaria para lograr la segunda postulación.

Pérez Cuéllar ha participado en casi todas las actividades de Sheinbaum Pardo en las múltiples visitas que ha tenido al estado en la construcción de su proyecto. Le ha dado la vuelta completa a todos los estados del país en al menos dos ocasiones.

En esta ocasión, con las definiciones en puerta, no podía dejar pasar el alcalde la oportunidad de acudir a saludar a la virtual candidata presidencial que, como en otras ocasione, habrá de reunir a morenistas, verdes y petistas de las más variadas corrientes que confluyen en su proyecto.

Este punto, el de los encuentros incómodos de morenistas de todas las corrientes, será lo segundo más relevante de la visita de la precandidata, al menos para el presidente municipal y para muchos de los que reclaman la excesiva inclusión de la 4T en estos tiempos electorales.

Porque están confirmados para asistir al encuentro con Claudia los personajes más disímbolos y distanciados que puedan existir en la política estatal, casi todos convencidos de no hacer escándalos públicos, pero en un masivo morenista todo puede pasar, la disciplina no es la marca de la casa.

***

Por cierto, en el marco de la visita de Claudia Sheinbaum, ayer era de lo más comentado en los círculos morenistas la exclusión, otra vez, de la presidenta del Congreso del Estado, la diputada juarense Adriana Terrazas Porras.

Ni la dirigencia del partido, encabezada por Brigitte Granados de la Rosa, ni el coordinador de los legisladores locales, Cuauhtémoc Estrada, ambos con responsabilidades en la organización de la gira de la precandidata presidencial, tomaron en cuenta a su compañera repudiada.

No es que necesite Terrazas Porras de invitaciones locales para acudir a la visita de Sheinbaum, tiene amarres nacionales más relevantes, pero el hecho pone de relieve nuevamente las pugnas internas y la excesiva, pero selectiva, inclusión de todos los morenistas en una misma empresa.

***

Los minipartidos sin registro en Chihuahua, Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM), deben tenerle prendidas las velitas al mejor santo de su devoción para lograr hacer un buen papel a nivel local el primer domingo de junio (el día dos). Tienen altas probabilidades de no alcanzar el registro.

Al menos el PT va en coalición con Morena en 34 de los 67 municipios del estado, contemplando Juárez y Chihuahua, así como las principales cabeceras del estado, Hidalgo del Parral, Delicias, Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes, aunque solo en Parral y NCG encabezará la candidatura.

Esas son las localidades donde pueden ofrecer ambos, PT-Morena, mejor competencia para el PRIAN-PRD, pero en realidad sabemos que la marca AMLO es solo Morena. Será difícil que el PT pueda ofrecer los mismos resultados encabezando las fórmulas, y solo, mucho menos.

El Partido Verde, peor; no logró los acuerdos para ir junto con la dupla mencionada. Va completamente solo. Hace poco quiso manejar como su carta al Senado al priista exgobernador José Reyes Baeza, pero de ahí en más no hay nombres que suenen conocidos para salir en las postulaciones.

De ahí que se antoja muy difícil que ambos chiqui-partidos logren alcanzar el umbral del tres por ciento de las votaciones.

No lo han hecho en los últimos procesos. Ahora no tienen representación proporcional en el Congreso del Estado por lo mismo, y no tendría por qué hoy ser diferente. Hay van como remoritas pegadas al lomo de Morena.

Tanto el Verde como el PT siguen con vida gracias a los registros nacionales. De ellos depende su subsistencia económica en el estado, pero el recurso del INE que bajan las dirigencias nacionales solo sirve para actividades ordinarias, cero para gastos de campaña.

****

Tendrá que pasar Alex Lebaron un escrupuloso análisis en su afán de convertirse en candidato de Morena por el distrito 7 federal con cabecera en Cuauhtémoc, donde por cierto hoy estará la responsable de tomar esas decisiones, Claudia Sheinbaum.

Trae arrastrando el antecedente de su paso por la Comisión Nacional del Agua, como responsable en el estado de Chihuahua, donde lo involucran con el otorgamiento de 395 constancias que dan vigencia al trámite de igual número de aprovechamientos de agua subterránea, pese a la veda existente en la zona de Cuauhtémoc precisamente.

La leyenda negra habla de que se habría simulado el extravío de dichos trámites, pese a que la expedición de los títulos prescribió en el 2012.

Gracias a esas constancias, los beneficiarios pudieron presentar demandas de amparo contra la Conagua que obtuvo una resolución favorable del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Ahora el Poder Judicial emitió una resolución que obliga a la dependencia a reconocer sus derechos, aún y cuando subyacen irregularidades e incluso se habla de fraude procesal.

Con ese expediente bajo el brazo llega Lebaron a la contienda interna, donde también compite el exdiputado local Miguel Ángel Colunga, proveniente del Frente Democrático Campesino, partícipe de múltiples luchas agrarias y populares.