Reforma energética dañina

Cuando se habla de la calidad y costo del suministro de energía eléctrica, los juarenses sabemos muy bien de qué se trata, porque lo vivimos día a día en carne propia, en cada hogar juarense. Estoy hablando de la luz que llega a las casas, la que permite enfriar un hogar en verano o calentarlo en invierno, la que permite que los niños y jóvenes accedan al Internet o a clases virtuales por televisión, ese fluido sin el que la vida de los juarenses sería de muy mala calidad, y que de hecho lo es, por el pésimo servicio que presta la Comisión Federal de Electricidad (CFE), desde hace muchos años.

En Juárez, todos hemos sido víctimas de los constantes “apagones” en el verano, agudizados fuertemente en los últimos tres años, periodo en el que no solo se han incrementado en número sino también en duración. En el verano de 2020, también en el de 2021, se presentaron “apagones” de hasta 72 horas, en plena pandemia, con todo lo que eso significa. Eso sin mencionar las altas tarifas o costos que debemos pagar por tenerla.

PUBLICIDAD

En este marco, si las afectaciones a los hogares fronterizos son de magnitudes considerables, el daño a la industria y al sector comercio son todavía peores, porque significan la pérdida de millones de dólares al parar sus actividades por falta de energía eléctrica, indispensable e insustituible en cada uno de sus procesos.

Desde hace varias semanas, los industriales, los comerciantes y empresarios en general, han estado promoviendo diversas reuniones con autoridades federales y de la CFE en la ciudad para mostrar su preocupación por las deficiencias en el servicio que ya se presta, pero también para externar la urgente necesidad de una mayor cantidad de energía eléctrica para satisfacer la demanda nueva por la apertura de más líneas de producción en la frontera, así como por la construcción de más centros comerciales, edificios de oficinas y departamentos, así como nuevos complejos habitacionales.

De acuerdo con la AMPI (Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios) delegación Juárez, en este momento hay en la ciudad 11 edificios ya terminados que no cuentan con energía eléctrica por insuficiencia en la distribución, así como varios desarrollos de vivienda y varias plazas comerciales en igualdad de circunstancias, lo cual resulta muy grave y perjudicial para quienes invirtieron en esos desarrollos comerciales, habitacionales o industriales.

Tengo documentado el caso particular de una empresa de análisis clínicos que abrió una nueva sucursal, solicitó en CFE su trámite desde septiembre de 2021, terminó la remodelación de su local en diciembre de ese mismo año, y desde enero de este año paga renta del local, pero no puede operar, por falta de luz porque no le han instalado su medidor. Ya frenó la inversión de otras dos sucursales.

“Además de poner en riesgo la operación de las maquilas en Juárez, los problemas en la red de distribución de la CFE han frenado la expansión de comercios y hasta de desarrollos habitacionales nuevos, afirmó José Mario Sánchez Soledad, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)”, se puede leer en la nota “Frenan desarrollo fallas de la CFE. Comercios y fraccionamientos no han podido abrir por problemas en suministro de energía” (Diario, Iris González, 19/mar/2022).

En la nota “Preocupan apagones de verano a maquilas” también de mi compañera Iris González (Diario, 05/abr/2022), se puede leer: “Pese a que la necesidad de energía en la Ciudad Juárez es de casi 500 mil voltios, según un estudio del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), la proyección de la CFE es de apenas 190 mil para los próximos cinco años.”

“La presidenta de Index, Fabiola Luna, dijo que, aunque hasta el momento las empresas han estado operando sin ningún problema, la situación está para aquellas empresas que quieren ampliar operaciones o tienen inversiones nuevas que quieren llegar.”

El presidente de Canacintra en Juárez, Thor Salayandía, cámara que agrupa a empresas del sector industrial principalmente, también se ha manifestado preocupado por la aprobación de la reforma energética del presidente López Obrador, ya que, ha dicho, “la industria sería la más afectada y los problemas de falta de electricidad que existen en Ciudad Juárez se agravarían”

“Como originalmente está presentada esta reforma, destruirá el mercado eléctrico, ya que se caerá en la práctica en un monopolio y cancelará todos los permisos y contratos vigentes para quienes buscan otras alternativas de energía, como las renovables” ha declarado el presidente de Canacintra.

Las consideraciones anteriores se refieren sólo a problemas o daños en nuestra ciudad, no incluyen los que se van a generar en todo el estado, y en todo el país, de ser aprobada esta reforma.

De entrada, lo que han señalado incluso altas autoridades del gobierno de EU, es que México tendría que pagar algo así como 10 mil millones de dólares como resultado de demandas contra el gobierno, presentadas por empresas e inversionistas norteamericanos que verían lesionados sus derechos, y reclamarán las justas indemnizaciones. El costo es altísimo.

También el gobierno canadiense ha externado su fuerte preocupación si México aprueba esa reforma energética, incluso el mismo Justin Trudeau, Primer Ministro de ese país, en conversación telefónica directa con el presidente López Obrador, le hizo saber estas preocupaciones y alertas. La reforma energética viola los acuerdos del T-Mec en cuanto al derecho de los inversionistas de los tres países, pero también en cuanto al respeto y cuidado del medio ambiente.

De acuerdo con Valeria Vázquez, Socia Líder de la Industria de Energía de Deloitte Legal, importante y prestigiada firma internacional y su representación en México, hay cuatro puntos a partir de los cuales se busca transformar el modelo vigente y darle preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad, y son los siguientes:

1. La iniciativa pretende acabar con el mecanismo de distribución de energía de las centrales eléctricas que hoy opera, de manera independiente, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), dando prioridad a las plantas de la CFE.

La iniciativa elimina la obligación de despachar primero la energía más barata y da prioridad, en el proceso, a las centrales generadoras de la CFE. En primer lugar, a las hidroeléctricas; en segundo, a las demás centrales de la CFE; posteriormente, a la energía eólica y solar de los particulares; y, finalmente, a las centrales de ciclo combinado de particulares.

Como las centrales hidroeléctricas no pueden satisfacer la demanda de electricidad del país, las principales beneficiadas serían las plantas más contaminantes de la CFE, que generan energía eléctrica a partir de combustóleo y carbón y que tienen costos más altos que el resto, lo que tendría implicaciones económicas y ambientales negativas a nivel local y global. Las principales perdedoras de esta propuesta son las centrales de energías renovables y limpias.

2. Hasta la fecha, la CFE está obligada a comprar electricidad a través de subastas, para elegir el precio más barato, y ahora le pretenden quitar esa obligación. Con las modificaciones a la ley, podría optar por la electricidad de cualquier planta o fuente, de acuerdo con el nivel de prioridad que mencionamos antes, y sin hacer subastas, lo que puede afectar en el bolsillo de los usuarios finales.

3. Los Certificados de Energía Limpia (CEL)1 se van a otorgar a cualquier productor de energía, sin importar si las plantas donde se generan son nuevas o antiguas, o su fecha de entrada en operación. Eso significa que ya no habrá incentivos para que puedan crearse nuevas plantas, sino que, si ya existía una vieja, ésta tendrá la posibilidad de obtener un certificado, con lo que la opción de invertir en una nueva planta perderá importancia.

4. La iniciativa permite quitar permisos que se habían dado bajo la anterior ley, a pequeños generadores denominados de autoabastecimiento o cogeneración, los cuales han funcionado como una alternativa para cubrir las necesidades propias de generación de energía. Tales permisos pueden ser revocados por una revisión de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Eso pone en una situación de inseguridad jurídica a todas las empresas que funcionaban bajo este esquema.

Esos cuatro puntos principales impactan tres garantías: la libre competencia, la competitividad en el sector eléctrico y procuración de un medio ambiente sano y sustentable. El documento completo puede ser consultado en: https://bit.ly/3v5FYc7

Si la CFE no puede abastecer, hoy por hoy, la demanda en el país, ni en Chihuahua, ni en Juárez, ¿cómo pretenden entregarle mayor demanda de servicio?