Reforma electoral en Chihuahua

La semana pasada, cerca del fin del plazo para hacerlas, el Congreso del Estado aprobó un paquete de cambios en materia electoral, que, aunque han sido poco ponderadas, eran realmente necesarias para ordenar de mejor modo el complejo proceso que se viene para el próximo año, pero cuya cota de inicio está mucho más que adelantada.

Hace años se estableció que no se pudieran hacer reformas dentro de ciertos plazos previos al inicio de proceso electoral. Habían ocurrido algunas malas prácticas en que se cambiaban las reglas del juego ya muy avanzada la competencia, generalmente con dedicatoria, es decir para beneficiar a personas o partido. Suele decirse que un proceso se considera democrático cuando existe “certidumbre en las reglas e incertidumbre en los resultados”. Si nos detenemos un poco a reflexionarlo, es absolutamente cierto. Las reglas deben ser conocidas por todos. Quien se mete a competir pueden o no gustarle, pero si luego de conocerlas quiere participar sabe a lo que se atiene, y juega con ellas. Hacia finales del año pasado el presidente propuso un enorme paquete de cambios a la legislación electoral federal, sin consulta, sin socializarlo, sin consensos. Las quería imponer. Lo trató de hacer y estaba en tiempo todavía. Pero lo hicieron de modo tan desaseado que la Suprema Corte ha terminado por tumbarlas todas. Pero de no haber sido así, reglas, hubiéramos tenido. Hoy quedaron las cosas como estaban, con la misma normatividad con la que AMLO ganó la Presidencia hace cinco años. Sabemos a qué atenernos. El principio de incertidumbre en cambio dice que las reglas no deben prefigurar ganador, no deben favorecer a alguno de los competidores. Eso lesionaba la propuesta morenista, pero ya fue corregido por la Corte. Todos en paz.

Volvamos a las leyes de Chihuahua. Como dije fueron aprobadas en el límite, pero dentro del plazo. Y justamente, aunque al final fueron pocas, el objetivo final fue dar mayor certidumbre a todos los competidores e incardinar varios propósitos deseables sobre todo en materia de equidad y género.

Hay una reforma para que pueda anularse una elección en que se acredite violencia de género grave. Esta causal no estaba en las actuales y me parece que es un avance, porque vemos que este problema aún no se ha erradicado y es necesario enviar mensajes claros a los actores para que haya una interacción respetuosa, pero también oportunidad para actuar con firmeza en caso de que la autoridad confirme que se acreditan los extremos de la causal nueva.

Otro asunto, un poco técnico, tiene que ver con una expresión muy conocida, pero en los hechos también muy ocurrente: justicia lenta no es justicia. Para que una ley sea observada requiere que le acompañe la respectiva sanción cuando acaece incumplimiento. Pues resulta que en los procesos electorales cuando se acusa violación por parte de candidatos, equipos o partidos, el procedimiento es sumamente lento. La reforma hace que ahora el método para sustanciar quejas sea bajo el modelo de llamado “proceso especial sancionador”, que es desde luego mucho más pronto.

Y otro cambio, también algo enredada al ojo lego, tiene que ver con la modificación de un mecanismo esencial para dar cumplimiento a las exigencias de la paridad de hombres y mujeres en los cargos en disputa. Para conseguirlo se ha ideado con éxito el mecanismo de que los municipios se ordenen y distribuyan en tres bloques de competitividad, alta media y baja. Y en cada bloque cada partido debe postular a igual número de mujeres y hombres a la titularidad de las presidencias municipales. La incorrecta asignación de estos bloques ha derivado en un defecto en el acceso de mujeres a esos puestos, algo ya inaceptable. Y este nuevo acomodo se espera corrija esas torcidas asimetrías.

Se quedaron en el tintero dos cambios que levantaron ámpula y pasiones en el debate intracameral. Una de ellas trata de dar cumplimiento a un criterio que va creciendo en alcance en nuestro país, para que haya alternancia de hombres y mujeres en gobiernos estatales y municipales. Esta es instrucción del tribunal electoral me parece. Pero debido a la controversia y que no se renueva la gubernatura en 2024, se pospuso. La otra se refiere a la entrada en vigor de una reforma ya aprobada y consiste en que los miembros del ayuntamiento sean electos por voto directo, es decir, a cada uno se le asigne una demarcación territorial, especie de “minidistritos”. Un modelo así solo ha sido implementado en Nayarit, aunque en Chihuahua hace años se pide por un segmento de la población. Creo que parte de una base errónea en dos sentidos, una que los regidores representen directamente a la población y que de ese modo se elimine el control de partidos. El asunto que en principio parece bueno, una concreción del modelo de democracia directa, tiene varias dolencias prácticas, y quizá no cumpla los buenos deseos que sus impulsores auguran.

Limitada y todo, la reforma es afortunada en ajustar varios proceso necesarios y útiles al perfeccionamiento de nuestra democracia.