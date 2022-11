Reforma Electoral | El radicalismo entre el oficialismo y la oposición

Ciudad de México.- El pasado domingo se llevó a cabo “la marcha por la democracia” (como la nombraron los organizadores), la cual logró congregar un importante contingente integrado por ciudadanos, actores políticos y organizaciones de la sociedad civil que encontraron un propósito común: frenar la propuesta en materia electoral de López Obrador.

Dicha protesta, agudizó la marcada polarización que existe entre el partido político en el poder y la oposición conformada por los partidos PAN, PRI, PRD, y MC; pues por un lado Morena se muestra incapaz de moverle un punto o coma a la propuesta, y por otro, la oposición tampoco ofrece una alternativa para rediseñar el sistema electoral, enquistándose en una discusión de blanco o negro, cuando la democracia justamente es debatir, pero sin idealizar para poder construir un sistema electoral que responda a una nueva realidad.

Es cierto, que la actual conformación del INE es el producto de luchas sociales que lograron garantizar elecciones equitativas, trasparentes y democráticas, organizadas y vigiladas por organismos autónomos e independientes, que permitieron terminar con una hegemonía partidista que el PRI ostentó por 70 años, dando paso a la alternancia en el gobierno, pero también lo es que la actual propuesta abre un debate sobre la necesidad de modernizar y trasparentar el sistema electoral que nació hace más de 30 años y ya muestra deficiencias, pero también muchas áreas de oportunidad.

Creo sin temor a equivocarme, que uno de los puntos en los que la mayoría coincidimos, es que la democracia Mexicana es una de las más caras del mundo, por el alto costo económico que tiene el elegir a nuestros representantes, en contraste con el insuficiente presupuesto que se destina a la realización de obras y servicios públicos que beneficien directamente a los ciudadanos; por lo que es positivo que se reduzca el número de diputados y senadores, así como consejeros electorales y evitar que el método para la designación de éstos responda a cuotas partidistas que impidan su imparcialidad, pero sobre todo que se reduzca el financiamiento público a los partidos políticos y se analice también la permanencia de aquellos partidos, que la historia nos ha mostrado únicamente han servido para vender su voto en las cámaras al mejor postor, o -peor aún- se han convertido en negocios familiares..

Y aunque uno de los puntos más controvertidos de la reforma electoral, lo constituye la desaparición de los órganos electorales estatales (administrativos y jurisdiccionales), bajo el argumento que su desaparición tiene como propósito tener el control absoluto y centralizado de los mismos, la realidad es que su actual regulación también ha permitido que muchos Estados influyan en su conformación para crear organismos electorales a modo, con el propósito de mantener el control de las elecciones locales, además de que como se sostiene en la propuesta su permanencia en la estructura gubernamental resulta en exceso costosa para el país, considerando que trabajan seis meses, cada tres años, al igual que los organismos federales, basta ver sus redes sociales para constatar sus constantes viajes a congresos, conferencias y su cargada agenda en medios de comunicación, cuando para un juzgador del fuero común o federal es prácticamente imposible disfrutar incluso de un fin de semana completo, por lo que perfectamente pueden ser los órganos federales, los que también concentren la organización de los comicios electores tanto federales, como locales, bajo un esquema que garantice su imparcialidad y autonomía y además eficientice su funcionamiento, con la finalidad de brindar paz social y certeza jurídica a los procesos electorales.

No obstante, lo anterior también es innegable que la propuesta presidencial contiene aspectos que constituyen un retroceso para la democracia como elegir a los legisladores mediante un sistema de listas electorales, lo que para mí, contraviene las disposiciones constitucionales en torno a nuestro derecho como ciudadanos a elegir nuestros representantes mediante el voto universal, libre, directo, secreto y personal, además de chocar con el sistema democrático en el que la representación popular surge justamente como un mecanismo para frenar y limitar el ejercicio abusivo del poder; pues bajo el sistema propuesto prevalecerá el interés partidista sobre el social, ya que con estos espacios se beneficiara a candidatos que dentro de las filas partidistas, cuenten con una trayectoria relevante para el partido o que, en su caso, respondan más a intereses de grupo, simpatías personales o pago de favores y no a representar el interés social. Finalmente, y por obvias razones, no puede permitirse que la selección -particularmente- de magistrados del Tribunal Electoral se haga por votación directa de los ciudadanos, pues por tratarse de órganos jurisdiccionales, que en su designación debe privilegiarse su probado conocimiento y experiencia en la materia.

De modo que, al tratarse de una iniciativa que resulta de interés público, no es válido que los partidos minoritarios asuman la cómoda posición de protestar en público y a la vez aceptar -salvo Movimiento Ciudadano- discutir a puerta cerrada el contenido final de la reforma, los mexicanos necesitamos conocer su postura, ante la posibilidad de que el PRI-epítome de la traición- pudiera apoyar la iniciativa presidencial en los términos propuestos, pues este anunciado plan B de López Obrador, no es más que el medio para ganar el tiempo que necesitan para aplicar su efectiva fórmula de “incluir propuestas opositoras” para tener su apoyo, como ya lo hizo con la reforma eléctrica y la de la guardia nacional, dado que tienen hasta antes del 2 de junio de 2023 para concretarla, pues en una reforma a leyes secundarias, no se podrían incluir los puntos que resultan de interés para Morena, los cuales necesariamente requieren de mayoría calificada de las dos terceras partes de los diputados presentes –334 votos, en caso de que asistan los 500 legisladores–, pero no los reúne: Morena tiene 202, el PT 33 y el PVEM 41 (276 en total), de ahí que requiere al menos 58 votos de la oposición para aprobar las reformas a nivel constitucional, y eso, si Layda Sansores logra que Ricardo Monreal -como Alito- regrese al redil, pues aunque hace unos días trató de desmarcarse de Morena, ayer en una entrevista ya dijo que acompañará a AMLO a la marcha que está convocando.

Es por ello, que si formas parte de los ciudadanos que considera que la reforma propuesta por el presidente es un agravio a la democracia mexicana, el estar atacando la figura presidencial constituye una estrategia equivocada, pues el balón ya está en la cancha de los legisladores o para decirlo de otra forma la iglesia está en manos de Lutero, justo cuando la mayor parte de los mexicanos estaremos distraídos viendo el mundial de futbol.