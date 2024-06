Reflexiones sobre democracia y elecciones

La elección histórica, la más grande de la historia de México ha concluido, o bueno, al menos la jornada electoral, que es en donde los mexicanos depositamos nuestros votos en las urnas para elegir a nuestros gobernantes y/o representantes populares, lo que sigue es parte de todo un sistema complejo electoral de revisiones, impugnaciones y resoluciones de los tribunales.

Pero la primera gran reflexión es que, hoy por hoy, los mexicanos seguimos decidiendo el futuro de nuestro país para bien o para mal, pero lo seguimos decidiendo, y la muestra más clara e inobjetable fue la abrumadora votación que obtuvo la Doctora Claudia Sheinbaum el pasado domingo, arrollando literalmente a su opositora Xóchitl Gálvez en la elección presidencial.

Debo aceptar que, en lo personal, sí me sorprendió el resultado no en cuanto a la victoria de la Doctora Sheinbaum, que ya se veía claro su triunfo y así lo había expresado ya en diversos espacios informativos y de análisis, sino en cuanto a la diferencia de votos a su favor, le ganó 2 a 1 a Xóchitl y esa contundencia en la diferencia de votos es lo que me sorprendió, 59.8 millones de votos contra 27.5 millones de la opositora, el 33 por ciento de diferencia. Mi estimación era de un 8 a 10 por ciento de votos a su favor.

La siguiente reflexión es sobre las encuestas. Resulta que tenían razón todas, no solo en cuanto a la victoria de la morenista, sino en cuanto a la diferencia de votos a su favor, unas más otras menos, pero estaban haciendo una correcta medición de la preferencia electoral. La encuestadora Massive Caller ya tuvo que salir a reconocer su garrafal error, ofrecer disculpas y asegurar que harán una exhaustiva revisión de su metodología y operación en campo.

Todo el tiempo las encuestas trajeron la lectura correcta de la preferencia electoral de los mexicanos, por ello resulta curioso e interesante analizar a profundidad que, pese a que no había dato duro de sustento, se alimentó la idea de que las encuestadoras podrían estar equivocadas, incluso vendidas, y que Xóchitl tenía alguna oportunidad de ganar.

Una reflexión más es sobre el espíritu democrático. La democracia requiere de demócratas, es decir, no solo de aquellos que defienden, promueven y ejercen el voto, sino de los que también aceptan una derrota así sea por un voto de diferencia. López Obrador nunca aceptó una derrota en las urnas, jamás, ni por poco ni por mucho, siempre acusó de fraude electoral, y ahora que es a su proyecto al que favorecen los votos es la oposición la que juega ese triste papel, de negar la realidad, de acusar de un mega fraude electoral donde hubo más de 18 millones de votos de diferencia ¡para Ripley!

Con el actual sistema del INE, es materialmente imposible realizar un fraude electoral en las casillas, alterando las boletas o las actas de escrutinio, o la captura de las actas en el PREP, porque son ciudadanos los que reciben, cuentan y procesan los votos por lo que, una maquinación fraudulenta de ese tamaño por fuerza requeriría de la complicidad o contubernio de cientos de miles de mexicanos, y por fuerza saldría a la luz de alguna manera.

Además, en cada casilla había representantes de cada candidato y hasta de cada partido o coalición, quienes tampoco se prestarían a permitir un fraude en contra de quien representan, y para “comprar” sus voluntades o su silencio, su complicidad pues, se requeriría una cantidad de dinero inimaginable lo que, además, también dejaría una huella muy fácil de seguir y sacar a la luz. Definitivamente no.

Lo mismo ocurre con los cómputos distritales, ya sea en las juntas distritales o en las asambleas municipales locales, ahí también existe la representación bien acreditada de cada candidato, partido o coalición, y todo un ejército de voluntarios que trabajan en las mesas de conteo y reconteo, insisto es materialmente imposible realizar un fraude de esa naturaleza.

Y que conste que soy de los que pensamos firmemente que el modelo de gobierno de la 4T dista mucho de ser eficiente y de brindar resultados benéficos a la sociedad, por ello, desde mi tribuna periodística y analítica, he sido un crítico contumaz de este modelo de gobierno, pero una cosa es mi postura periodística y otra muy distinta cegarme a ver la realidad, y la realidad es que muchos nos equivocamos rotundamente, pero los que más se equivocaron fueron los partidos políticos que conformaron la alianza opositora, aunque seremos todos los que paguemos las consecuencias.

Desde hace un par de días circula en los diversos chats de WhatsApp un texto atribuido a una supuesta conferencia en el IPADE, un análisis post electoral, desconozco por completo si la autoría del texto sea verídica, porque no he encontrado la fuente original del mismo a pesar de haberla buscado de diversas formas, sin embargo, habiendo aclarado lo anterior, me permito transcribir algunos puntos de ese escrito, porque coincido con lo que ahí se afirma, insisto, independientemente de que la fuente original sea o no verídica, el texto tiene valor por sí mismo.

“1) Hemos presenciado un escenario extremo con un ganador contundente. 2) Los programas sociales han tenido un impacto significativo en los resultados. 3) Se esperaba que la clase media y alta votara en oposición, pero esto no ocurrió. 4) No debemos hablar de fraude, ya que no lo hubo. Más bien, hubo algunas inconsistencias y errores menores que no alteran el resultado final. 5) Una gran parte de la clase media ha adoptado y está de acuerdo con el modelo de la 4T. 6) La oposición necesita realizar una autocrítica objetiva y realista. 7) La narrativa del presidente durante todo el sexenio ha permeado en toda la sociedad, logrando el apoyo no solo de las clases populares, sino también de la clase media.”

En cuanto a las repercusiones en el ámbito económico este documento señala:

“1) No es lo mismo incertidumbre que inestabilidad; hoy enfrentamos incertidumbre. 2) La estabilidad económica dependerá de las reformas que se implementen. Los inversionistas temen reformas constitucionales que puedan afectarles. 3) A corto plazo, no se prevé un mayor impacto económico, pero existe un riesgo real de que las decisiones políticas comiencen a influir en la economía. 4) Claudia Sheinbaum asume su cargo sin los fondos del sexenio anterior y con mayor deuda, pero aún tiene margen de maniobra. 5) El movimiento del peso y la bolsa de valores se debió al nerviosismo de los inversionistas sobre la mayoría constitucional obtenida, aunque la reacción fue moderada. 6) La deuda de México, aunque ha crecido, sigue siendo manejable comparada con otros países de América Latina. 7) Existen contrapesos importantes, como el Tratado de Libre Comercio (TEMEC sic), el comportamiento de los mercados y los contrapesos internos de Morena, incluyendo gobernadores, senadores y diputados.” Fin de la cita textual.

El texto en mención es mucho más extenso que esto, pero me parece que los que cité son los puntos relevantes de un buen análisis o reflexión general sobre el proceso electoral, insisto, sin dar por bueno el origen de este y solo porque el contenido tiene valor propio en cuanto a los juicios, valoraciones y análisis que realiza.

En cuanto a Chihuahua y Juárez, sin duda alguna la gran triunfadora es la gobernadora Maru Campos, aunque con algunas abolladuras a su barco blanquiazul, producto de una muy deficiente gestión del dirigente estatal del PAN, quien en la mesa de negociación resultó peor de ingenuo (por decir lo menos) que Marko Cortés, regalando posiciones al PRI, a diestra y siniestra sin recibir a cambio nada o muy poco, pese a eso el partido de Gómez Morín refrenda supremacía en el estado con foco rojo en Juárez.

Y precisamente en Juárez, Cruz Pérez Cuéllar se fortalece y consolida un liderazgo significativo para Morena al haber logrado la reelección de la ciudad más importante de Chihuahua, y salvo el distrito 5 local, se lleva todo en Juárez con diferencias a favor en los distritos locales de hasta 10 a 1, una verdadera aplanadora guinda, además con una votación récord en la historia de la ciudad para la presidencia, poco más de 350 mil votos y un Cabildo mayoritario como nunca.

Una última reflexión, a la luz de los números contundentes y fríos, el electorado castigó muy fuerte la alianza PAN-PRI-PRD, al blanquiazul le hubiera ido mucho mejor solo que en esa coalición, no lo digo yo, lo dicen los números y los votos.