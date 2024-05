Reflexionemos el voto

El próximo domingo, justo dentro de una semana, los mexicanos tendremos la oportunidad de ejercer nuestro derecho al voto, a elegir a quienes habrán de gobernarnos o representarnos tanto en el Congreso federal como en el local, y ese ejercicio democrático habrá de darle un rumbo a nuestro país, a Chihuahua y, por supuesto, a nuestra ciudad también.

Si bien el voto se trata de la piedra angular de la democracia, no lo es todo, acudir a las urnas a votar es apenas el inicio de todo un largo y complejo proceso de participación ciudadana en diferentes etapas y acciones de gobierno, es pues la acción primera de otras más que se requieren para perfeccionar un sistema democrático y representativo de gobierno.

Por eso es muy importante que el próximo domingo, desde muy temprano, salgamos todos a votar, sin excusa ni pretexto, porque ejercer derechos también conlleva obligaciones, y votar es una de ellas, es, al mismo tiempo, un derecho y una obligación ciudadana.

Sobre todo, cuando ese derecho nos permite decidir sobre el futuro de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra ciudad, nos permite elegir a quienes nos gobernarán y representarán los siguientes años, y eso va a tener un impacto directo en nuestro bienestar y el de nuestras familias y amigos, la consecuencia de esa decisión tendrá un efecto en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestra seguridad, por eso es muy importante ir a votar.

La jornada electoral del próximo domingo es, sin duda alguna, la elección más grande de la historia de México, no solo por el número de cargos que están en juego, poco más de 20 mil, y no solo porque ocurre en todo el territorio nacional, sino porque también su impacto directo en la sociedad puede definir muchas cosas trascendentales para la vida de los mexicanos.

En Chihuahua, en cada casilla habrá seis urnas, una para elegir presidente municipal junto con su planilla de regidores, otra para elegir síndico municipal, otra para elegir diputado local, una para elegir diputado federal, otra para elegir senadores y una más para elegir presidente de la República, de ese tamaño es el ejercicio democrático que realizaremos el próximo domingo los chihuahuenses.

Resulta tan valioso ese ejercicio, que muy diversas organizaciones de todo tipo, de la sociedad civil, del sector empresarial, diversas iglesias y cultos religiosos, colegios de profesionistas y por supuesto el INE, han dedicado no pocos esfuerzos para difundir ampliamente la fecha y la necesidad de que los electores respondan positivamente a esa trascendental cita con la historia.

Se trata de una acción concertada que intenta vencer el peligroso abstencionismo, que solo beneficia al partido en el poder en el país, Morena, por su fuerte voto cautivo a través de los programas sociales que entrega, y que podría generar una gran inequidad en esta elección, no obstante, se trata de animar a los mexicanos a que dejen de lado la apatía y salgan a votar el domingo 2 de junio, por quien deseen, por el partido o coalición que sea, pero que salgan a votar.

Recientemente, durante esta semana que hoy termina, se hizo viral un video realizado por el actor y comediante Eugenio Derbez, y difundido a través de sus diferentes cuentas de redes sociales, mismo que muy pronto se viralizó en forma por demás sorpresiva, no porque no se creyera que lo lograría, sin duda es alguien muy conocido y querido por los mexicanos, pero lo hizo en muy poco tiempo y además se extendió a otros perfiles igual de famosos y reconocidos.

Por ejemplo, el video fue subido a la cuenta de X (antes Twitter) de Derbez, el viernes a las 6:20 de la tarde, y para sábado a las 2 de la tarde ya tenía 2.2 millones de visualizaciones, 18 mil compartidas, 10 mil comentarios y 36 mil “me gusta”, tan solo en esa cuenta (https://x.com/EugenioDerbez/status/1794161889586651329).

El video de Derbez fue compartido en las cuentas de López Dóriga, de Ciro Gómez, de Carlos Loret, así como de diversos medios de comunicación, y en cada perfil compartido el resultado fue el mismo: se hizo viral, muchas veces, en muchas cuentas. A menos de 24 horas de su difusión ya estábamos hablando de un fenómeno de comunicación masiva impresionante.

¿Qué dice Derbez en este video? Básicamente, es un llamado al voto, a que la gente salga a votar, pero particularmente a los jóvenes, y lo publicó con la leyenda: “Luego no te quejes…”.

No pide en particular el voto para nadie, o para algún partido, aunque en varias de sus reflexiones deja entrever que él está por un cambio de siglas del partido en el poder, pero insiste en que la gente salga y vote por quien sea, pero que vote.

Dice Derbez al inicio de su video: “Tú no tienes ni voz ni voto, ¿has escuchado esta frase? Significa que no tienes derecho ni a decidir ni a ser escuchado, últimamente he estado leyendo y escuchando que, según datos oficiales, los jóvenes son los que menos votan, los que menos participan en las decisiones de este país, es absurdo, es absurdo porque este es el país que se les va a quedar a ustedes los jóvenes del país, en el que van a vivir ustedes y sus hijos mucho más tiempo que nosotros los adultos, por eso yo te pregunto a ti joven o a ti mexicano en general ¿estás conforme con los niveles de violencia? ¿Estás conforme? ¿Estás a gusto con los niveles de violencia, de inseguridad, de pobreza, de desigualdad, de la corrupción, de tener que pagar derecho de piso, de la impunidad, de saber que la ley no te defiende, del desabasto de medicinas, de no tener un sistema de salud decente, de la escasez de agua, de los apagones, de qué te mientan, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno tal vez estás a gusto con el país que tenemos y estás genuinamente conforme con los pequeños apoyos que te da el gobierno y, tal vez, no quieras que las cosas cambien, en cualquiera de los dos escenarios ya sea que quieras que el país cambie o ya sea que quieras que siga igual, por lo que más quieras ¡Vota! Que este 2 de junio no haya nada que te impida ir a votar, ni siquiera la desidia”.

En otra parte de su video, el comediante reclama: “¡Hazte escuchar! ¡Ya sé! Ya sé que muchos estamos desilusionados porque todos, absolutamente todos los partidos políticos nos han fallado, nos han robado, nos han engañado, pero no por eso vamos a dejar de votar y dejarlos hacer lo que quieran, porque finalmente yo creo que esto no se trata de partidos ¿por qué lo digo? Porque además de que todos los partidos han fallado y engañado, no hay un solo partido puro o con gente nueva, en todos los partidos hay gente de todos los partidos, en el PRI hay gente del PRD, en el PAN hay gente del PRI, en Movimiento Ciudadano de Morena, en Morena empezando por el presidente hay gente del PRI, del PAN, del PRD y así, así todos los partidos”.

Y tiene razón Derbez, lo importante del ejercicio democrático del próximo domingo es, primero, que todos ejerzamos nuestro derecho a votar y, segundo, que lo hagamos desde una posición informada, razonada, equilibrada, y no votar por siglas, partidos o colores, sino votar por personas, por trayectorias, por quienes hayan dado ya buenos resultados.

Puede no resultar algo sencillo, sobre todo habiendo un muy amplio abanico de opciones, pero hoy por hoy, a través del Internet y las redes sociales, es relativamente sencillo obtener más información sobre el desempeño profesional de una persona o político, hay publicaciones, resultados, semblanzas, en fin, que sí es posible saber más sobre quienes pretenden gobernarnos o representarnos.

Lo cierto es que darlo todo el poder a una sola marca o siglas políticas, definitivamente no es una buena idea, porque esa concentración de poder es nociva para la vida democrática de cualquier país, lo mejor es el equilibrio, el adecuado balance de unos con otros, pero sobre todo mantenernos pendientes de su desempeño permanentemente.

¡Todos a votar este próximo 2 de junio!