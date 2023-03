Reelección ¿o nuevo alcalde?

El 2024 los juarenses tendremos la oportunidad de ir a las urnas, si el plan B del presidente nos lo permite, ya que se prevén fuertes complicaciones para el proceso electoral si se mantiene el plan B que fue aprobado en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, y que entró en vigor hace apenas unos días aparte. Pero ese es otro tema que analizaremos a profundidad en artículo aparte.

En Juárez hay colonias, hay zonas de la ciudad, en las que existen familias, hogares, en los que se reciben cuatro y hasta seis programas sociales, hablando de montos que pueden superar los 18 mil pesos, por supuesto, sumando todos los programas sociales que reciben, y eso, evidentemente, tiene contentos a una gran cantidad de juarenses.

PUBLICIDAD

Por otro, lado el trabajo realizado por el gobierno municipal, también de extracción Morenista, es otro de los elementos que, sin duda, juega un papel importante en la intención del voto de los juarenses, ya que si bien no ha sido una administración de grandes obras o de resultados espectaculares, ha mantenido una operación y un trabajo coordinados con el gobierno estatal y con el gobierno federal, además de un trabajo propio, la talacha cómo se le llama, el que se ha visto reflejado en las calles de la ciudad.

Con esos elementos y sin duda también, la sorprendente popularidad del presidente de la República, quien desde la mañanera todos los días arremete contra Tirios y Troyanos y que, a pesar de la enorme cantidad de señalamientos y críticas que ha recibido desde diversos sectores de la sociedad, mantiene un muy alto nivel de popularidad, este es otro factor que también va a incidir en la preferencia de voto de los juarenses.

Sin embargo, existen en el escenario político electoral del próximo año por supuesto la intención al menos del PAN de recuperar Ciudad Juárez, y en eso la gobernadora del estado María Eugenia Campos Galván, desde su toma de protesta por cierto aquí en ciudad Juárez en el territorio de la X, ofreció a los juarenses recuperar el gobierno de la ciudad para ese partido.

Y es ahí donde se empiezan a complicar las cosas, Ciudad Juárez es gobernada por Cruz Pérez Cuellar, que si bien no es de origen Morenista, ganó la presidencia municipal con esas siglas, las del partido guinda, las de la cuarta transformación, y aunque no termina de ser bien visto al interior de algunos sectores de ese partido y más aún cuando ya es un hecho anunciado por el actual delegado de los programas federales en Chihuahua, el ingeniero Juan Carlos Loera de la Rosa, que buscará no el Senado, no la candidatura por el Senado de la República, sino la candidatura a la presidencia municipal por morena lo que en los hechos significa pelearles la reelección a Cruz Pérez Cuellar.

También es necesario señalar que Cruz Pérez Cuellar ha recibido, por parte de algunas casas encuestadoras buenas calificaciones que lo mantienen dentro de los primeros lugares, al menos entre los alcaldes fronterizos y en algunas incluso a nivel nacional, figurando ya entre los primeros 10 lugares de calificación en cuanto a la aceptación o aprobación de su gestión, y todos esos elementos por supuesto que juegan a la hora de una decisión.

Todo este escenario hace bastante complicado para este partido, para el partido que hoy gobierna nuestro país, en la definición tersa, como se supondría que tendría que ser, o debería de ser, de sus candidaturas para el 2024 lo que se avisora ya se comentó ayer aquí en la columna de El Diario, es una pugna feroz, un enfrentamiento fuerte al menos entre los equipos de Juan Carlos Loera de la Rosa y de Cruz Perez Cuellar.

También es un hecho comprobado, que Loera de la Rosa es un pésimo candidato que teniendo todo el apoyo de la presidencia de la República, de la Secretaría del Bienestar, de varios secretarios de Estado federales, de un gran número de militantes de su partido tanto a nivel nacional en el comité ejecutivo nacional, de ese partido, como localmente en Chihuahua, y que por recursos económicos no paró su campaña, a pesar de todo eso perdió la gobernatura frente a Maru Campos entonces pues, quedó demostrado que es un muy mal candidato y si Morena, se fuera con Loera de la Rosa por la candidatura a la presidencia municipal todo hace suponer que sería el escenario ideal para la oposición, para la alianza PAN-PRI-PRD, y tendrían prácticamente asegurado el triunfo.