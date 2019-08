Redoblar esfuerzos

La muy lamentable masacre del pasado sábado ocurrida en una tienda de la cadena Walmart en El Paso, Texas, por el joven norteamericano Patrick Crusius, de 21 años de edad, nos lleva a pensar que ese horrendo y desquiciado actuar del joven es consecuencia del descuido y falta de una real educación al seno de la familia, de los padres y de la instrucción y formación que se imparte en las escuelas bajo la rectoría del Estado y Gobierno norteamericano.

Pero además es permanente efecto, sumamente negativo, de las actitudes evidentes de xenofobia, discriminación, belicistas, prepotentes y anexionistas o expansionistas, en casi toda su historia, de la mayoría de sus gobernantes. Y hoy, más que nunca, de su tan controvertido actual presidente, Donald Trump, que en busca de la reelección en puerta, tiene como constante de su discurso gubernamental y geopolítico: la supremacía de la raza blanca-anglosajona.

Y sostenemos que tan execrable tiroteo indiscriminado se debe entre otras causas a que de unas décadas para acá la educación de las nuevas generaciones ha quedado en un simple cumplimiento de una más de las diversas funciones de la sociedad y de sus respectivos gobiernos. Pues los asesinatos colectivos sucedidos en El Paso, Texas, desafortunadamente, no son un caso aislado o mero evento. Tales asesinatos tienen años que se están presentando en varias comunidades de los EU, principalmente en escuelas, iglesias y centros recreativos o lugares de esparcimiento.

De ninguna manera se está en contra de los avances y usos –¿abusos?– de la ciencia y la tecnología, de la cibernética. Pero es innegable que la influencia cotidiana de la televisión, la computadora, las tabletas, los celulares, que ahora hasta los menores de un año las “exigen” a lloriqueos y pataleos, resultan más negativas que positivas.

De ahí que todos los docentes, que todos los trabajadores al servicio de la educación tanto pública como privada, de todo el Sistema Educativo Nacional (SEN), hoy más que nunca, en que se habla de una “Cuarta Transformación”, a conciencia, con verdadera vocación y convicción pedagógico-educativa, deberán redoblar esfuerzos para que nuestra niñez, adolescencia y juventud, no sólo dejen de replicar lo aquí narrado, sino que eviten caer en manos de la drogadicción, del crimen organizado y desorganizado, que día tras día, de un tiempo a la fecha, los capta y coopta como “puchadores”, como cultivadores de la amapola y la mariguana, como tratantes de personas, como… y, lo peor, como sicarios desechables.

Cuánta razón le asistió al entonces presidente de la República, licenciado Adolfo López Mateos, cuando en un importante discurso pronunciado en Guadalajara, en mayo de 1962, defendiera el derecho del Estado para distribuir los libros de texto gratuitos, estimándolos como un paso revolucionario en el desarrollo de la educación mexicana y expresara categóricamente que la obra revolucionaria no estará nunca completa si no lleva aparejado un más vigoroso impulso educativo. Agregando que: es también importante señalar que ese impulso adolecería de graves defectos si en la enseñanza no está presente el ideario de la Independencia, de la Reforma y de la Revolución.

En ese orden de ideas, no es ociosa la siguiente interrogante: ¿habrá que volver a humanizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en todo el SEN? Ciertamente, la computación y la inteligencia artificial están avanzando a ritmo vertiginoso, y las máquinas actuales y los robots realizan operaciones cada vez más complejas. Que el siglo XX fue el escenario del paso de la regla de cálculo a las actuales supercomputadoras. Pero, como afirman algunos reconocidos científicos, aún estamos muy lejos de tener una máquina que realice las millones de operaciones por segundo que maneja el cerebro humano. De tal manera, no hay computadora que pueda reproducir en su integridad todas las funciones de una sola neurona.

Siempre he sostenido que el hombre y la mujer deben llevar a la computadora, no la computadora al hombre y a la mujer.