Reculó el gobierno

Ciudad de México.- “¿Por qué hubo recorte al presupuesto de la alerta de género y más en los estados donde hay mucha violencia, más que en un momento cuando 10 mujeres están siendo asesinadas cada día? (…) Reconociendo que menos de cinco por ciento de los casos de feminicidio terminan en una sentencia, ¿por qué su gobierno ha fallado a las mujeres para vivir una vida libre de violencia? ¿Y qué están haciendo para cambiarlo?”, fueron las preguntas que Isobel Yeung, reportera de Vice News, lanzó a Andrés Manuel López Obrador al final de la conferencia del martes en Palacio Nacional. Un día antes se anunció el recorte de 37 millones de pesos al presupuesto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el equivalente al 33 por ciento del total asignado por la Cámara de Diputados para el ejercicio de este 2020.

La respuesta: “No estamos abandonando a las mujeres, estamos protegiendo a las mujeres, se está castigando a los que asesinan mujeres, el feminicidio. No hay disminución del presupuesto, nunca se había protegido tanto a las mujeres de México como ahora. En México no se violan derechos humanos, antes el Estado mexicano era el principal violador de los derechos humanos, ya no es el México de antes…”, expresó el presidente.

Después del intercambio de algunos minutos entre lo que ella ha encontrado en nuestro país, como el miedo de los familiares de las cinco mujeres asesinadas en Nicolás Romero, Estado de México, hace unos días, así lo refirió, y un Presidente que aseguró, otra vez, que su gobierno es distinto a otros y que hoy más que nunca se combate la corrupción como un pilar para la impartición de justicia y la pacificación, después de eso, llegó otro cuestionamiento:

“Realmente, ¿cuáles son las cosas concretas que su administración está tomando para combatir la violencia de género?” Y la respuesta: “Atender el origen del problema. ¿Por qué hay violencia? Porque no hay justicia, porque no son atendidos los jóvenes, porque se desintegran las familias, porque se va imponiendo un estilo de vida en donde lo importante es triunfar a toda costa sin escrúpulos morales, se van perdiendo valores, no hay oportunidades de trabajo, de estudio, de bienestar. Si se atiende eso, se reduce la violencia...”.

López Obrador negó el recorte que ya llevaba horas siendo noticia internacional. ¿Cómo un país donde diez mujeres son asesinadas cada 24 horas se permitía una reducción presupuestaria? ¿Por qué pasar tijera a los programas y brazos del Estado que tendrían que fortalecerse, más aún en una coyuntura como la nuestra? El escándalo estaba a punto de convertirse en otro lastre para esta administración, como si necesitara más. La decisión estaba tomada, pero, al parecer, optaron por ahorrarse una nueva controversia. Para la tarde del martes, 24 horas después de la difusión del recorte, y medio día después del intercambio entre el presidente y la compañera de Vice, Inmujeres envió un comunicado: “La Secretaría de Gobernación informa que, de acuerdo al compromiso del Gobierno de la República con los derechos humanos y la atención a las violencias contra mujeres y niñas, los presupuestos asignados a los diferentes organismos desconcentrados que atienden estos asuntos serán respetados…”. En la tarjeta informativa detalló que, en próximos días, representantes de la Segob y Conavim se reunirán para asentar la garantía del presupuesto.

Primero el recorte, luego la negación y después la aclaración. Y, mientras tanto, ¿cuántas mujeres perdieron la vida? ¿Cuántas se quedaron sin ser atendidas? Reculó el gobierno, era lo mínimo.