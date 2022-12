Recuento 2022

Ciudad de México.- Por lo general en estas fechas, hacemos un análisis, recuento o reflexión de lo realizado durante el año; así como, nuestra lista de propósitos, o buenos deseos que queremos cumplir para el siguiente. Agradezco a los lectores de esta columna, que me permitan compartirles las notas mentales que en lo particular he hecho sobre el año que culmina.

En primer término, deseo externarles toda clase de parabienes para iniciar el 2023 con ánimo renovado y que esa inercia nos dure todo el año, para aportar algo como ciudadanos, a esta sociedad tan desgastada por tantas circunstancias. Que procuremos con nuestro actuar, una comunidad más armónica y empática; por el bien de todas y todos. Que en los ámbitos: familiar, social, académico, laboral, etc., nos vaya mejor a todos, en todo sentido.

Durante 2022, tuve la valiosa oportunidad de escribir -semana a semana-, algún análisis u opinión respecto a diversos temas, por lo que agradezco esa posibilidad que me ha otorgado El Diario de ocupar este espacio. A su vez, aprovecho para agradecer a algunos otros medios (digitales y radiofónicos), que me publican o transmiten los comentarios de su servidora, hacia la ciudadanía.

En lo personal, el balance que puedo hacer, es más que positivo, pues este año me regaló toda una serie de eventos que me hicieron crecer en muchos aspectos.

Obtuve la gran distinción de ser electa como Secretaria General del Comité Directivo Estatal del partido al que pertenezco desde niña: el PRI. Lo cual valoro y aprecio, más que como un triunfo personal, como un premio hacia la militancia de base; como un espacio para servir a quienes con compromiso, mística y pasión seguimos firmes y fieles a dichas siglas. Desde aquí agradezco a quienes hicieron que esto fuera posible.

Con mucho esfuerzo y determinación, logré obtener dos certificaciones de competencias, por parte de la SEP-CONOCER; las EC-0217.01 y EC0301; para diseño e impartición de cursos de capital humano; esto fue para mí, casi, como obtener otro título de maestría. Significó la inversión de mucho tiempo y dedicación, para que todo quedara tal cual como lo solicitan los evaluadores y alcanzar calificaciones muy elevadas. Esto me permite un crecimiento profesional, en una línea paralela a la política.

Llevo más de 22 años, como catedrática de la UACH; impartiendo clases a nivel de maestría. Durante el presente año, me asignaron materias a nivel licenciatura; lo cual ha sido todo un reto para mí, porque he tenido que adaptar muchas cosas, para tratar con jóvenes de 19 o 20 años, interesarlos en la materia y lograr su empatía y entendimiento de los temas tratados. Me ayuda bastante, que mis hijos pasan justamente por esas edades.

Con la debida sutileza, me atrevo a compartir que -por fin-, ha concluido una etapa de demandas, propiciadas con posterioridad a mi divorcio, hace más de 12 años; en las que tuve que defenderme y, sobre todo, proteger a mi hermosa princesa. De verdad anhelo, que la contraparte encuentre paz en su corazón, una vez que se ha roto por completo y para siempre el último hilo conductor.

Este año y la vida en sí misma, me ha regalado la posibilidad de conocer gente nueva, valiosa y bien intencionada, con quienes platicar y compartir; y de afianzar las amistades que perduran para siempre. Hace poco comentaba, que mantengo amigas y amigos que tengo desde hace 32 o 35 años, con quienes convivo de manera cercana y permanente. Creo que, de forma indirecta, la relación que tenemos con otros, dice mucho de la clase de personas que somos.

En mi círculo cercano, algunos conocidos y familiares, me ayudaron a darle forma, en una primera etapa, a un proyecto muy importante para mí. Me refiero a la compilación de escritos, anécdotas u opiniones que la gente tiene sobre mi señor padre. Con ello, más adelante voy a concretar un libro biográfico, de un hombre de familia, librepensador, político, líder, escritor y tantas y tantas cosas que es mi papá en este espacio terrenal, para contar su vida, desde la perspectiva de otros: Francisco Ernesto, visto desde otros tri ángulos.

Logré avanzar en otra de mis novelas. No la he concluido, pero me propongo hacerlo en el futuro inmediato. Para sumarla a lo que ya he culminado con anterioridad y lo que tengo en mi mente para nuevos proyectos. Luego publicaré un libro con mis novelas cortas.

En fin, les quise compartir algunos de los aspectos relevantes de este año, de mi entorno público y privado. Sin ningún afán, más que el de hacer un recuento de 2022; invitándolos a lograr sus sueños, a concretar sus proyectos, a que sepan que a veces se tarda, pero se llega a la meta. Que las cosas importantes merecen nuestra atención, ocupación y preocupación, para salir avantes en ello.

Les conmino a hacer sus propias reflexiones y que eso les motive a continuar por la senda del bien.

Ya es momento…