Reconocimiento a los periodistas de Chihuahua

Una semana intensa, colmada de actividades y de muchas satisfacciones, sin duda, pero no quiero que concluya sin antes resaltar un evento importante llevado a cabo el martes pasado.

Es ya una tradición el Premio Estatal de Periodismo “José Vasconcelos” que se entrega cada año en nuestro estado y que en este 2021 celebró su XXVII aniversario, es un acontecimiento relevante porque reconoce el esfuerzo de los periodistas y comunicadores de nuestra entidad, porque resalta los valores intrínsecos de los trabajadores de los medios de comunicación; y sobre todo, porque alienta a que el gremio se siga superando y con ello mantenga bien informados a los ciudadanos.

Para un servidor es fundamental que quienes trabajan en cualquier área de un periódico o revista, de una radiodifusora, televisión, o periódicos digitales, cuenten con los incentivos necesarios para hacer mejor su trabajo. Es de suyo necesario, para el desarrollo de un estado democrático, ser respetuoso de los derechos y las libertades.

Por ello, envío mi reconocimiento a los ganadores del XXVII Premio Estatal de Periodismo, porque su dedicación y esfuerzo les valió una medalla de oro con la imagen del Maestro de América, pero principalmente los hace merecedores de la gratitud de los lectores, radioescuchas y televidentes, de todas las audiencias que recibimos diariamente a través de ellos detalles de hechos verídicos o posibles, explicaciones vastas sobre situaciones a veces necesarias para la toma de decisiones. Es su labor la que mantiene informado al pueblo.

Mi felicitación a Luis Eduardo Lara y a El Diario de Juárez, por haber obtenido el primer lugar en la categoría de “Entrevista”; a Bernardo Islas y a El Diario de Chihuahua por el galardón alcanzado en la categoría de “Reportaje”; a Ricardo Holguín y a El Heraldo de Chihuahua por el primer lugar en “Noticia”; así como a Jesús Quiñonez y el portal Expresión Libre Parral, por la medalla de Crónica; y finalmente a José Luis González, y la agencia de noticias Reuters, por haber ganado en “Fotografía”.

Pero también mi reconocimiento lo extiendo a todos los participantes de este concurso estatal y a todos los periodistas de nuestro estado, que se distinguen por su tesón y dedicación; porque a pesar de las adversidades hacen que llegue a nosotros la información.

Desgraciadamente no todo es miel sobre hojuelas, hay varias amenazas que penden sobre los periodistas y comunicadores de Chihuahua, y en general de todo el país. Una, que tiene que ver con quienes forman parte de los poderes oficiales, ya sean del Estado, los municipios o la Federación y no han entendido a estas alturas que la mejor manera de ejercer su función es dotando de libertad a quienes hablan de su trabajo, sobre todo a quienes hablan, escriben o reseñan profesionalmente los quehaceres de la función pública, es decir, a los medios de comunicación.

Es necesario que los servidores públicos tengamos esa apertura, pero también la confianza de que en ocasiones, por ejemplo, no tendremos a la mano los datos que nos solicitan; o que en determinado momento no será posible atender alguna entrevista o acudir a un programa de radio o tv, y habrá comprensión por parte de los medios de comunicación, claro que esto no deberá ser la regla, sino la excepción por parte de los servidores públicos del Ayuntamiento de Ciudad Juárez.

También está la amenaza de los poderes fácticos, sobre todo de los criminales que se incomodan por la divulgación de la información que los relaciona, hay todo un historial en este apartado que afecta el desarrollo pleno de los medios de comunicación y que pone en tela de juicio la libertad de expresión tan mencionada por los gobiernos. En ello debemos trabajar de manera conjunta para que haya mejores resultados, sobre todo en lo que tiene que ver con la protección de aquellas o aquellos reporteros, editores, fotógrafos o directivos de medios que se vean amenazados por el desempeño de su oficio o profesión.

Y por otro lado también es innegable la amenaza que representa la falta de oportunidades para que el gremio de periodistas se siga capacitando, aprendiendo nuevos métodos, desarrollando habilidades para el mejor desempeño de su función; y para ello existen mecanismos locales e internacionales que se deben activar para mejorar estas condiciones.

Hay mucho que hacer en esta materia, exhorto a los tres niveles de gobierno y sectores sociales a que sumemos esfuerzos en este sentido.

Reitero mi respeto a la función de los trabajadores de los medios de comunicación, y celebro el desarrollo del Premio Estatal de Periodismo “José Vasconcelos” que organiza el Foro de Periodistas de Chihuahua, que estimula y enciende la necesidad de ejercer un periodismo responsable, de altura, pero también el compromiso del gobierno y autoridades, de hacer valer la libertad de prensa y la libertad del pensamiento.