Recibieron doble lección por dar ‘lección’ con colgado

Las primeras líneas de investigación sobre la muerte del sexagenario Aurelio Domínguez Reyes han arrojado la existencia de pleitos familiares con vínculos de parentesco hasta el Congreso del Estado.

Esa fue la persona que apareció muerta el pasado martes, colgada de los pies, en un arco de cámaras de vigilancia en Casas Grandes, un área que bien podemos denominar zona conurbada de Nuevo Casas Grandes con cerca de 80 mil habitantes.

PUBLICIDAD

El hombre asesinado, mutilado de sus genitales y presentado como violador (en la cartulina pegada al cuerpo) no tenía antecedentes de índole sexual ni los policías han establecido que por eso haya sido privado de la vida. Murió golpeado y desangrado por arma punzo cortante.

También han hallado los policías investigadores que los involucrados en el homicidio pertenecen a un grupo del crimen organizado que controla la región de Nuevo Casas Grandes pero en constantes diferencias –delictivas, políticas y familiares- con sus propios aliados del municipio de Casas Grandes, los dos de La Línea.

De ahí que el muerto haya sido colocado en el segundo municipio, a menos de seis kilómetros de la línea divisoria entre ambos lugares, y con un segundo agregado aún más simbólico, el que calentó al gobierno: colgado en el arco de cámaras de vigilancia perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Tétrico y brutal el movimiento de piezas por parte de los delincuentes, pero también contraproducente. Fue una mala movida que si bien produjo el efecto de pánico entre los de por sí asustados pobladores de la región y quizá de sus enemigos adentro del propio cártel al que pertenecen, también le botaron el tapón de la paciencia a las autoridades políticas estatales y federales.

Ni la federación ni el estado quisieron seguir pagando con deterioro de su imagen la ingobernabilidad prácticamente en toda la zona noroeste, así que movilizaron al Ejército, a la Guardia Nacional y a todas las corporaciones policiacas del estado.

Los militares, policías ministeriales y policías estatales se hicieron cargo de incursionar el miércoles en la cabecera municipal de Nuevo Casas Grandes e inmovilizar al considerado principal grupo armado del cártel regional, a los casi 90 policías municipales y sus 169 armas cortas y largas.

Janos, Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Ascensión, forman parte de una región agrícola, turística (Paquimé y alfareros de Mata Ortiz) y ganadera históricamente muy emprendedora. Habita también una numerosa, rica, comunidad mormona.

Esa economía fuerte, su situación geográfica alejada casi 300 kilómetros de la capital del estado, a casi la misma distancia de Juárez, su tremenda debilidad política, y su obligado paso hacia la desolada zona limítrofe con Sonora, la mantienen convertida en atractivo mejor que conveniente para la delincuencia organizada.

Los delitos menores van desde asaltos hasta robos pero los mayores tienen que ver normalmente con secuestros, extorsiones a particulares y a los gobiernos de los tres niveles, municipal, estatal y federal; y desde luego, el tráfico de drogas y de migrantes.

Los reportes oficiales levantados por la Fiscalía General del Estado (FGE) hablan de 300 personas desaparecidas solo durante los últimos cinco años. No hay rastro alguno de ellos (as).

El anciano colgado fue la gota que desbordó el vaso en la paciencia de las autoridades gubernamentales. Su intervención en la policía municipal y la inhabilitación de sus elementos tuvo ese último hecho como coyuntura para la actuación del miércoles pero dos áreas de inteligencia ya tenían semanas, meses acumulando datos espantables ya no solo sobre la operación criminal en la región sino de su estrecho engarzamiento, su complicidad con el gobierno municipal de NCG.

Aunque todavía hoy persisten serias diferencias y naturales desconfianzas operativas entre la Fiscalía General del Estado y la V Zona Militar, a veces andan coordinados, a veces no, -la información manejada es extremadamente sensible; han logrado saber hasta cuáles son las comidas preferidas de los jefes criminales en Ahumada, Namiquipa, Cuauhtémoc, Madera, Juárez, Ojinaga, Parral, Bocoyna, Delicias, Jiménez, etc.-.

Ambas instituciones, sus áreas de inteligencia, tienen identificados a un Villa, a un Fuentes, a Rodelo, Jesús Marcelo, Emeterio, David Enrique, Leonel, “El Güero”, León Torres, como los jefes delincuenciales en Nuevo y Casas Grandes, y también en Gómez Farías, Namiquipa, Buenaventura, Ascensión, Palomas y toda aquella zona noroeste de la entidad.

Buena parte de los detalles correspondientes fueron presentados en la víspera de la operación Nuevos Casas Grandes por los jefes de la Quinta Zona Militar a las presidentas del Congreso del Estado y del Tribunal Superior de Justicia, Adriana Terrazas Porras y Miriam Hernández, respectivamente.

Las mujeres y algún magistrado también del Poder Judicial llegaron al comedor militar en la ciudad de Chihuahua invitadas a un desayuno pero abrieron los ojos del tamaño de platos cuando los jefes castrenses fueron desarrollando en power point la radiografía criminal de aquella zona, con una extraordinaria sorpresa para ese momento y figuras presentes, la inclusión de la presidenta municipal, Cynthia Ceballos, entre los “malos”.

“Los delincuentes tienen del cuello a la presidenta. Los policías municipales son halcones y sicarios de los criminales”, les dijeron.

Explicaron que los grupos delictivos roban, asaltan, tablean gente, amenazan, desaparecen personas, y “vestidos de policías”, “arreglan” asuntos agrarios y hasta “domésticos”.

Esta parte siguiente no trascendió en ese momento, pero los jefes militares, así como la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), -de la Fiscalía General del Estadoen otro momento, ya habían planteado la necesidad de una reunión de seguridad en NCG como plan para iniciar la “limpia” de la policía preventiva. Hace medio año no quitaban el ojo de allá.

Ese plan contemplaba en un primer momento toda la región noroeste pero enseguida continuaría, o continuará, la parte de Sonora que limita con Chihuahua por esa región, pues servirá de poco la acción de este lado si las corporaciones del estado vecino, manejadas por gobierno de Morena- no colocan los cercos necesarios para que no se refugien allá los delincuentes.

Los líderes del crimen ni ahí ni en ninguna parte son maneados. Por algo han durado lustros, décadas, en el control de poblados y ciudades enteras. Cayeron militares y estatales sobre los municipales, y saben todo sobre vida y obra de cada “jefe de plaza” o de “territorio”, pero no son fácil de apresar. Ni siquiera estamos seguros que existan órdenes de aprehensión contra el grueso de ellos.

Tras el operativo contra los municipales y la “toma” de NCG han sido presentados “importantes” aseguramientos de equipo táctico, algunas decenas de cartuchos, algunas armas, cargadores para cuernos de chivo, algunos puñados de droga y hasta tablas para castigar gente pero sin detenciones ni siquiera poco relevantes de los que son llamados “generadores de violencia”.

A menos que sigan con desafíos o con “demostraciones” de fuerza como la de usar a un colgado en una instalación de gobierno, pariente de una diputada de uno de los tres poderes del estado y como supuesta lección para “los de Casas Grandes”, las cosas no irán más allá de esa primera limpia que puede costar inclusive la destitución de la alcaldesa Cynthia Ceballos, quien hasta el momento solo ha dicho que no hay nada qué declarar, ni del operativo del miércoles, ni sobre el diagnóstico militar que explícitamente la involucra en el crimen.

La historia seguirá al menos por esa vertiente. Ella llegó por Morena-pt a la alcaldía pero ya renegó de ambos partidos. Es bastante interpretable y tema de otro análisis esa orfandad partidaria en el contexto delictivo.