Recetas para que Pensiones viva

Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua está pasando por un muy mal momento. Como nunca. Cuando inició el sexenio de cinco años de Javier Corral, PCE estaba en terapia intensiva. Pronto se recuperó pero recayó. Habrá que trabajar muchísimo para verlo como en sus mejores días. Y esto no es misión imposible; es indispensable encontrar los medicamentos políticos y terapias financieras que le devuelvan la salud.

Vamos a dividir los fármacos sociales en tres puntos: el presupuesto, los beneficiarios y derechohabientes y los servicios prestados.

Reactivar sus finanzas. Es claro que quienes deben paguen a Pensiones. Y que lo hagan sin recargos o intereses. Lo que importa es volver a escuchar ruido en la caja registradora. Ya sabemos que su déficit es causado por círculos viciosos: el gobierno no deposita a las dependencias lo correspondiente y esa institución -consecuencia lógica- no paga a Pensiones. Que le lleguen sus centavos seráproducto de un interés político que deberá mostrar y demostrar el siguiente gobierno porque al actual simplemente no le interesa.

Quienes disfrutan –disfrutamos dijo el otro- de PCE debemos estar conscientes de que el servicio es excelente –o al menos lo era- y debemos colaborar para que sea mejor. Para ello es preciso depurar el número de derechohabientes. Mire usted, si tiene el privilegio de trabajar para una institución que le brinde el servicio de Pensiones usted, su cónyuge y descendencia tienen derecho a disfrutarlo. ¡Pero en este México nuestro! Deje atrás eso de que hay que sacarle provecho a las instituciones y ordeñarlas hasta que se sequen. A través de influencias o simulaciones se inscriben en el servicio a los padres fingiendo que son sus dependientes económicos, que viven en su casa y que no tienen otro servicio médico, propiedades o negocios. Llevan al padre y a la madre a su hogar con ropa, medicinas y suplementos alimenticios, se les otorga una recámara y esperan la visita de la trabajadora social. Esta no encuentra irregularidades y otorga un veredicto favorable. En cuanto este trámite termina los devuelven a su auténtico domicilio dentro o fuera del estado. Pero ya tienen la clave 03 o 04. Solución, depurar lista de trabajadores, cónyuges, hijos, amantes, amistades, padres y hasta abuelos que los hacen pasar por ascendentes. Que no tengan pensiones quienes no lo merecen legal y justamente.

¿Por qué tanta aprehensión por Pensiones? Pues porque el servicio es extraordinario. Si necesita ser internado se le encauza a una clínica particular de varias estrellas. En cuarto privado con todas las atenciones posibles. Un supervisor de pensiones y otro de los sindicatos constata que se les brinden todas las atenciones de primer nivel. Un servicio desproporcionado a la enfermedad tampoco es razonable. En un internamiento de alto riesgo en verdad es justo y necesario un cuarto individual pero por una intervención quirúrgica de mediano o bajo peligro bien puede hospedársele en una habitación compartida. Que tampoco clínicas u hospitales hagan un negocio redondo. Cito el filme Antes de Partir “un hospital no es un hotel”. Mínimo dos personas internadas por cuarto.

Eliminar vicios internos: detectar médicos con deficiente capacidad profesional o aviadores, dar seguimiento a tratamientos subrogados e insertar a más empleados para afianzar la estructura piramidal.

Dar servicio médico medido. Saber cuántas veces acude a consulta cada familia y detectar por qué algunas asisten más que otras. Tener derecho a un número determinado de consultas anuales y si se exceden liquidar la diferencia. La otra es el cobro de cuotas diferenciadas. Que el servicio incluya al empleado, cónyuge y dos hijos. Más derechohabientes más aportación. No es justo que un trabajador que solo es él, o quien únicamente incluye a su esposo/esposa y uno o dos hijos contribuya igual cantidad que quien tiene cuatro, ocho, doce o más hijos… y afilia todavía a sus padres.

Racionalizar la entrega de medicamentos. Porque ¡oh, Dios mío! No faltan quienes soliciten fármacos para comerciar con ellos. En México prevalece la pseudo filosofía de que el que no transa no avanza. Y revisar con lupa las incapacidades.

Y cuando las finanzas de pensiones lo permitan, ofrecer servicios de créditos hipotecarios, prendarios y préstamos personales. Ah, si y debemos incrementar las cuotas, aquí está mi solidario voto favorable y retroactivo.

