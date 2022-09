Ciudad de México.- Dijo y lo dijo bien, el multimillonario Carl Icahn, que Estados Unidos imprimió demasiado dinero y se pensaba que la fiesta en la economía nunca acabaría, pues bien, ya terminó.

Y lo peor está por venir advirtió durante un foro denominado Best New Ideas in Money.

Destaca el inversionista que la resaca de la impresión excesiva de dinero y tasas cercanas a cero en los intereses, se puede ver en la inflación.

Recordó como el Imperio Romano experimentó una fuerte inflación tras de que los emperadores redujeron el contenido de la plata en su moneda, para luego enfrentar una situación muy deteriorada, que llevó al emperador Diocleciano a implementar controles de precios y una nueva moneda llamada Argenteus.

El resultado, una inflación del 15 mil por ciento entre los años 200 y 300 D.C. y la debacle del imperio.

Icahn, advirtió, además, que se avecina una recesión o algo peor para la economía, argumentando que la Reserva Federal se las va a ver negras para controlar la inflación.

Pero Icahn no es el único inversionista de alto nivel que lanza una advertencia de tal magnitud.

Ray Dalio, otro inversionista de grandes vuelos, ha comentado que no habrá un aterrizaje suave y que no se puede parar la inflación y subir las tasas, sin afectar el desempeño de la economía.

No puedes seguir gastando dinero como si nada, tampoco subir las tasas y esperar que no cause dolor.

Señala también, que los primeros signos de que en los próximos dos años las cosas empeorarán, ya se están viendo y se pueden comprobar en los niveles de morosidad, la contracción en el sector de la vivienda y automotriz, además de la caída del ahorro en EU.

Afectarán el crédito con altas tasas, pensando en eliminar el dolor de la inflación, pero lo que viene es un dolor económico, señaló en una entrevista para una cadena de noticias.

Así que la caída en valor de las acciones que ya supera el 21 por ciento en lo que va del año, para algunas firmas, podría continuar su camino bajista.

Por lo pronto, podemos pensar que son solo advertencias, pero la realidad es que las inversiones en renta variable de las principales bolsas de EU y del mundo, cerraron en negativo ayer. El precio del petróleo bajó como señal de una menor demanda y por lo tanto una desaceleración y el tipo de cambio pesó dólar alcanzó los 20.20.

Como en la vida misma, las advertencias se toman de quien vienen y pues en ambos casos, Icahn y Dalio, están más que autorizados para decirnos que las cosas no van tan bien como algunos pueden creer