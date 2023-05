Rebelde sin causa en Juárez: motociclista

La frase nace de un emblemático filme estadounidense llamado Rebel Without a Cause, en el que, entre otras cosas, brinda la narrativa de tres adolescentes con conflictos con sus padres y como desahogo realizan una serie de actos ilegales, sin embargo, a lo largo de la trama subyacen las razones de la rebeldía.

Ahora bien, la locución en el argot evoca una persona que sin una razón legítima realiza actos que no corresponden al estatus quo: las actividades profesionales, al género, al nivel socioeconómico, entre otras. Por otra parte, cabe mencionar que la RAE define rebeldía como “una personalidad extrema, descarado, sarcástico, ingenioso y seguro de sí mismo”.

Entre una construcción conceptual y otra no existe gran diferencia epistemológica, es aquí donde la segunda frase de la locución cobra vital importancia, es decir, la causa que permite que se origine algo, en términos retóricos: ese primer motor que origina el movimiento.

Bajo este -extenso- preámbulo, contextualizaré la razón que originó la presente opinión.

Hace algunos días en la salida de un evento, una persona a la que le guardo una estima y respeto preponderante me observó conduciendo motocicleta, por educación me detuve a saludar, momento en el que él exteriorizó: “eres un rebelde sin causa”, locución que causó gracia en los presentes.

Sin duda, la referencia retórica se inclinaba a un regaño desde el cariño, que se interpreta como: “el riesgo de conducir moto en una ciudad tan convulsionada -en un momento desarrollaremos la idea- como la nuestra, no vale la pena correrlo, porque el riesgo no compensa las sensaciones de conducir motocicleta.

Respecto a lo que viven -y a lo que sobreviven- los motociclistas en esta ciudad, no es nada soslayable, mientras que en El Paso, Texas, los riesgos se concentran en el clima extremo o los golpes que se sienten cuando los mosquitos golpean el cuerpo o casco, en Juárez se establecen vicisitudes tales como:

Seguramente la más importante, son las condiciones paupérrimas de las calles. Como se lo imaginará, los baches que se observan y sienten en un coche, como mínimo se triplican en motocicleta, más aún, no solo los baches sino las malas uniones que unen carril a carril, estas últimas se vuelven un verdadero peligro para motocicletas de llanta delgada.

Siguiendo con las calles, no existe ninguna vía limpia, por lo que, la tierra, piedras o basura (no debido a la naturaleza sino a la ausente labor pública) o la inexistente pintura que divida los carriles, sin duda, son peligros metro a metro en la conducción. En este sentido, cuando no se transita por avenidas principales, los perros callejeros hacen un trabajo fantástico al perseguir a los motociclistas.

No sobra mencionar el reto de luchar contra automovilistas que conducen mientras dedican del 50 al 80 por ciento de su atención al celular mientras o aquellas personas que presionan el claxon o que no guardan la distancia entre su coche a la motocicleta. Añada el clima de la ciudad, intenso calor (sin aire acondicionado) o temperaturas congelantes (sin calefacción).

Como conclusión, la conducción de motocicleta en una ciudad como la nuestra es un riesgo que no tendría razón o causa suficiente para seguir conduciendo, sin embargo, quienes conducimos motocicleta sabemos que el minuto de paz (sin baches, perros, automovilistas distraídos) vale la pena, el respirar hondo contra el viento, el observar la Montaña Franklin sin obstáculos visuales.

Esa es la causa, una buena causa, las emociones y sensaciones que provoca el conducir un vehículo de dos ruedas, superando la incertidumbre que induce el entorno negativo -ya descrito- y la derrotando kilómetro a kilómetro a las personas e infraestructura antimotocicleta.

Dicho lo anterior, el motociclista se caracteriza por ser un alma libre que gusta por la meditación activa, al igual que quienes practican el ciclismo, carrera, caminata pedestre, monta de caballo, entre otros. Por otra parte, es verdad que la minoría ciudadana reta al entorno para realizar este tipo de práctica, en ello, se consolida la rebeldía, es decir, ese número pequeño de personas que con justa medida gusta de ir contra el contexto para vivir la libertad y así, observar diversos paisajes en los que se descubre la mano de Dios porque solamente así se explica la belleza de la naturaleza.

Por último, para cerrar con la narrativa, dos días después de la frase propinada por esa apreciada persona, lo observe y salude mientras rodaba -en solitario- montado en su bicicleta por una avenida principal de esta ciudad, con el obvio y debido entusiasmo, grite en silencio: ¡es usted un rebelde con causa!