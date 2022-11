-Reaparece tablita de ejecutados… pero no Juárez

Tras haber escondido discretamente su contador oficial de homicidios dolosos, el Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana (Ficosec) decidió reactivar la herramienta en su portal oficial, donde muestra la realidad numérica de la violencia en los centros urbanos más importantes de la entidad.

Nunca quedó claro si la decisión de desaparecer el contador había sido por algún tipo de presión de la autoridad o mero actuar oficioso del presidente del organismo, Jorge Contreras Fornelli. Lo notable fue que terminaron las ejecuciones escondidas por unos días.

De buenas a primeras, la herramienta de consulta muy recurrida por académicos, investigadores, periodistas y funcionarios, fue deshabilitada de la página del Ficosec, que quedó con el gran hueco en blanco, tal vez con la idea de que nadie notara su ausencia.

Luego de que en La Columna la semana pasada quedara al descubierto el fallo, a los pocos días volvió a subirse el contador que mostraba los números de homicidios dolosos de Juárez, Chihuahua, Delicias, Parral, Jiménez, Nuevo Casas Grandes, Camargo y Cuauhtémoc.

Sin embargo, en esta ocasión fue mutilada la ciudad más grande del estado, Juárez, por lo que el conteo oficial disminuyó drásticamente. Cómo no si habitualmente la frontera triplica o cuadriplica la cantidad de homicidios violentos que hay en la capital.

La imagen en versión digital muestra que en esta ciudad las ejecuciones acabaron por decreto del Ficosec. O que simplemente la frontera, la ciudad más productiva de la entidad, no existe para el organismo ciudadanizado estatal, que parece empeñado en ocultar bajo el tapete las realidades que le parecen incómodas.

Es una lástima la devaluación de lo que era un observatorio confiable, pues la herramienta era valiosa al mostrar gráficamente tanto los reportes de prensa como los números oficiales de la Fiscalía General del Estado al cierre de cada mes.

Ayer fueron celebrados con toda pompa que incluyó un fastuoso concierto sinfónico los 197 años de vida del Tribunal Superior de Justicia (TJS). No estuvo la presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas, pero sí la gobernadora, Maru Campos.

Los exquisitos eventos llevados a cabo en distintas localidades de la ciudad de Chihuahua no tuvieron nada de republicanos, de ahí que la sede del Poder Judicial sea conocida como “Ciudad Ferragamo”. Puras marcas de las calificadas como alta gama utilizan sus inquilinos de mayor jerarquía. “Le falta alma” al Tribunal dijo ahí mismo la gobernadora.

Eso del relumbrón, sin embargo, no es el punto; la chamba la sacan en el Poder Judicial y con bastante decencia, el tema es que hicieron el vacío, quisieron hacer notar su ausencia, los señores y señoras magistrados con sede en Juárez, y también los de otras ciudades originados en el ácido régimen corralista.

No estuvo Marco Tulio Cano, quien maniobró un juicio mercantil para que Corral se quedara con el famoso “terreno caliente”; tampoco Roberto Siqueiros, quien presumió durante los cinco años que había sido amigo de la infancia de Corral; ni tampoco Adela Jiménez, aquella magistrada descubierta recibiendo instrucciones telefónicas del exgobernador; tampoco Margarita Cárdenas, ni Olga Cano, ni Norma Angélica Godínez.

Todos ellos tuvieron “a bien” ausentarse del evento y hacer el vacío no a la presidenta Miriam Hernández, sino a la propia institución judicial.

Entre otros actos desarrollados en ese mismo contexto, llamó la atención que en la “develación” de retratos o fotografías de los expresidentes del Tribunal, apareció el de Julio César Jiménez Castro, de quien queda la duda si pudo tomarse como presidente, pues fue destituido por la Suprema Corte de Justicia apenas después de probar la silla.

Detalles.

Ahora las penas ajenas en materia deportiva las da Javier Corral en Mazatlán. Se presentó en una tradicional prueba de nado de cinco kilómetros, donde los bañistas que llaman “promedio” hacen un tiempo de 40 minutos; Corral hizo casi el doble, una hora 18 minutos, y dedicándose exclusivamente a entrenar.

El propio exmandatario explicó en redes los detalles de esa prueba, que no competencia:

“Una semana realmente intensa en Mazatlán, Sinaloa!!. Han sido días de gran convivencia con diversos grupos de amigos, de formación literaria, y no se diga preparación y entrenamiento para hacer mañana domingo 6 de noviembre, la XXXVIII Travesía Anual de natación en aguas abiertas!. Un objetivo sobre el que he venido trabajando a lo largo de todo este año: cruzar nadando de la Playa Norte a Isla de Venados (también le llaman Isla de En Medio), 5.5 kms el recorrido. Me sentí muy bien en mi último entrenamiento, y hoy sábado a descansar el cuerpo, y ver esta tarde el quinto juego de la serie Mundial”.

También en redes publicó el tiempo que hizo (presentamos la imagen correspondiente en versión digital).

Sigue siendo Corral el campeón, pero de la pereza, de ahí aquel mote millenial bien ganado, exgüevornador. Fueron cinco años de holganza colosal con cargo al erario.

También célebres durante su administración aquellas que denominó “carreras de la liberación” de los 10 kilómetros que inició con algo de enjundia, pero que abandonó a medio gobierno. Su tiempo promedio estuvo rozando la hora, los ganadores anduvieron arribita de los 30 minutos. También le entró al tenis, al billar, y al más enfermizo de sus vicios, el golf. Colero en todos, siempre muy ad hoc con su desempeño como gobernador, a veces en el último lugar de los 32 gobernadores del país, a veces en el 31; o a veces un poco mejor, el 28.

Ayer la gobernadora, Maru Campos, dio en el clavo. Pidió a Corral ponerse a trabajar y no seguir atrás de varios movimientos grillos contra su administración.

El ahora asesor de diputados de Morena y exsecretario de Desarrollo Social en el gobierno de Javier Corral, Víctor Quintana Silveyra, es considerado como uno de los más grandes protectores de aviadores en la pasada administración.

Pese a esa categoría ganada a pulso, ahora no pierde la oportunidad de acusar al Poder Ejecutivo por corrupción en sus redes, ahora vestido con los mantos morenos, aprovecha su cuenta de Twitter para criticar la gestión de Maru Campos y replicar porras por los programas que implementó en Desarrollo Social para hacer frente al hambre en la sierra, un mal que por décadas no ha podido ser erradicado, y poco hizo él en su responsabilidad como secretario.

Se le olvida que cuando fueron hechos los señalamientos de más de 50 aviadores en la nómina de Desarrollo Social, calló rotundamente y dejó pasar el tiempo hasta que acabó la administración de Corral y él se fue sin pena ni gloria, ya que su paso al frente de la dependencia estatal fue bastante opaco.

Y si callar corruptelas no fuera suficiente, también se le dio el chapulineo. En 2020 renunció al Gobierno del Estado para volver como hijo pródigo al bando guinda para buscar una candidatura, pese al disgusto de varios militantes que lo miraban y -aún lo miran- como un traidor por haber dejado el partido para apoyar a Corral.

Pero qué ganas de no hacer su trabajo las del representante del Gobierno estatal en Juárez, Óscar Fidencio Ibáñez, ahora entendemos el mote adjudicado de “El Intrigas”.

Ayer reclamó publicaciones sobre la cantidad de casas de campaña instaladas por los migrantes venezolanos en el bordo fronterizo. Sostenía inicialmente que hay 35, después debió corregir y aseguró que 86, pero El Diario pudo ennumerar, contadas una por una, más de 300.

Pura simulación la de “El Intrigas”.