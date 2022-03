-Reaparece el que destrozó la Troncal 1

-La corrupción la cometió el corralato, no los medios

PUBLICIDAD

-Auditoría no ha echado el ojo a los descuentos

-Apunta a quedarse el cubrebocas

Aparentemente quitado de la pena ayer reapareció el responsable operativo número uno del total fracaso en la ruta Troncal 1, José María Fernández Sigala. Tenemos en versión digital fotos de él junto al secretario de Desarrollo Urbano, Gabriel Valdés. Sigala es el que aparece muy mono con el cubrebocas en la papada.

Los usuarios del transporte entre el bulevar Zaragoza-Eje Juan Gabriel, etc., que son miles, deben recordar cada día a los familiares más cercanos del aún secretario Técnico del Fideicomiso de la Troncal 1 por paraderos inactivos, cero camiones nuevos y “ruteras sustitutas” en pésimas condiciones.

Fernández Sigala llegó al cargo bajo la tutela política de la exvicegobernadora, Leticia Corral Jurado, pero ha logrado trascender hasta la nueva administración gracias a su padrino, jefe del Gobierno estatal en Juárez, Óscar “El Intrigas” Ibáñez.

Sin pena alguna ni cargo de conciencia, José María llegó hasta el Museo La Rodadora, donde se desarrolló un foro para la creación de la nueva Ley de Transporte, platicó un rato con el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Gabriel Martín Valdés Juárez, y byes. Se retiró.

Desde otra sección del mismo foro también le fueron lanzadas miradas de fuego a José María por los concesionarios ruteros, José Luis “El Chito” Saldívar y Raúl Rodríguez, quienes desembolsaron grandes cantidades de dinero para hacerse justo del control de la 1 y perdieron todo.

Hoy los nuevos jefes de transporte andan rearmando el rompecabezas heredado nada menos que por el operador de Corral en el área, Fernández Sigala, hermano de Eduardo, quien fue relevado del cargo al inicio de la presente administración por autorizar aumentos a la tarifa de las ruteras sin autorización de la gobernadora, Maru Campos.

***

Ni con doble ración de cloralex ni aventando simulados lloridos porcinos podrá el corralato limpiar la realidad de una administración 2016-2021 rebosante de flojera, corrupción e ineptitud.

Insiste el exgobernador, Javier Corral, su esposa (expresidenta del DIF) y algunos aprovechados fans en descargar contra los medios de comunicación culpas por consecuencias de sus propias acciones.

Vamos de lo menor, muy infame a lo mayor, a lo muy grande, a lo escandaloso.

Ni El Diario ni ningún otro medio le hizo manita de puerco al exgobernador para colocar ilegalmente en la nómina a la dama de compañía de su hermana Leticia, ni a la esposa de un regidor juarense que, por esa y otras razones, debe firmar pronunciamientos a su favor y retirar pendones en su contra.

Ni El Diario ni otro medio cualquiera fueron los responsables de construir las rutas troncales en esta frontera y dejar las obras tiradas. Los medios informativos solo cumplieron con su labor primordial de informar, los lectores sacan sus conclusiones y emiten sus opiniones de distintas maneras.

Ayer El Diario dio a conocer la denuncia penal presentada por la Auditoría Superior del Estado contra la administración del corralato por francas irregularidades en el manejo de arribita de 65 millones de pesos destinados al plan emergente contra el Covid.

En otra revisión la Auditoría encontró que el régimen anterior insistió en haber dedicado tres mil millones de pesos para atacar la pandemia, pero solo hay comprobado alrededor de mil. Nadie sabe qué fue de los dos mil.

Así nos la podemos llevar con etcéteras como ejemplos por muchos, muchísimos casos, todos debidamente solventados. Desde los aviadores en la Secretaría Particular hasta esos que ha venido presentando la Auditoría Superior.

Esas aclaraciones son las que debieran ofrecer a los chihuahuenses los corralistas, pero es obvio que no lo harán y prefieren pasar falsamente como víctimas. De forma paralela, con obstinación loca, insisten en censurar, en acallar, por completo a los medios de comunicación que han divulgado y siguen divulgado toda esa información.

Eso les enfurece.

***

El plan de atención a la emergencia por Covid que implementó la pasada administración es ahora cuestionado precisamente por el auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix. Fue una farsa de principio a fin que apenas comienza a ser develada de forma oficial.

De entrada hay irregularidades en los contratos otorgados, aunque son cantidades menores en ese supuesto universo de tres mil millones de pesos que jamás pudieron verse; no se vieron en mejoras salariales ni en infraestructura, tampoco en equipamiento básico para enfrentar la pandemia.

Por el monto general del fondo creado existe el señalamiento de que está sujeto a comprobación apenas una tercera parte, lo que implicaría un vil fraude en lo que había sido anunciado como recursos obtenidos de ahorros y contribuciones solidarias en la peor etapa de la crisis sanitaria.

Pero fuera de eso, la Auditoría Superior ha pasado por alto los descuentos que se hicieron en el Congreso del Estado, en el Poder Judicial y en la estructura del Ejecutivo para engordar dicho fondo que cada tercer día presumía Javier Corral en sus trasmisiones en vivo como programa de revista.

Los recortes presupuestales que se realizaron desde la Secretaría de Hacienda, al mando de Arturo Fuentes Vélez en ese tiempo, quién sabe a dónde fueron a parar.

Irían supuestamente al fondo emergente, pero la sospecha es que en realidad se aplicaron para tapar múltiples boquetes de las finanzas públicas, manejadas con el mayor desorden y el peor de los descuidos en el quinquenio de la vergüenza.

Además de los recortes al presupuesto, la ASE no ha cuestionado ni revisado, o al menos mantiene el tema bajo reserva, los descuentos directos al salario aplicados a empleados y funcionarios, en algunos casos de forma arbitraria.

Hay quejas específicamente en el Tribunal Superior de Justicia del Estado por esos descuentos que incluso pudieran representar violaciones a la ley. Peor sí su destino ni siquiera quedó claro, nadie supo en qué bolsa terminaron.

Por ahí no han caminado los auditores al mando de Acosta Félix. A ver si se animan a buscar esos faltantes que de inicio eran jurídicamente improcedentes, pero igual fueron descontados salarios y compensaciones para un supuesto plan emergente de nulos resultados.

***

Ayer anduvo presuroso por Palacio de Gobierno, allá en la ciudad de Chihuahua, el regidor panista juarense, Víctor Manuel Talamantes.

Trae el doc Talamantes muchos fierros en la lumbre, todos originados en aquel tema de la prestación de servicios médicos que daría su clínica al municipio tras mochar el alcalde Cruz Pérez Cuéllar a Poliplaza Médica.

El suculento negocio escapó de sus ansiosas manos porque presumiblemente se lo impedía la ley y porque trató de concretarlo a espaldas de sus compañeros ediles de partido y de sus jefes políticos nada menos que en la ciudad de Chihuahua. Creía que podía mandarse solo, pero no.

Todo indicaba que el doc sería recibido por el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno y que los temas a tratar tenían que ver con algunas consecuencias de la rebeldía.

Talamantes fue ocupando espacios con su gente en los hospitales General y de la Mujer a lo largo de su estancia como jefe del sector salud en esta frontera.

Los sucesores en el control del nuevo gobierno han ido retirando a esas personas.

El doc busca recuperar esos lugares.

***

En la Secretaría de Salud gana 10 a uno la opinión de que debe mantenerse el cubrebocas al menos hasta determinar de qué tamaño podría ser el siguiente rebrote del Covid-19 con alguna de sus variantes.

La lógica apunta a que no puede haber una oleada de mayor gravedad que las anteriores gracias al avance de la vacunación, pero no hay solidez científica para afirmarlo. Hay algo de seguridad solamente, más no la certeza de que puede resurgir.

Esa misma opinión a favor del cubrebocas, según lo que aseguran los médicos del sector oficial, es la que permea hacia el Consejo Estatal de Salud, que está a punto de ratificar otra vez el color verde del semáforo epidemiológico, sin que ello signifique que acabó el riesgo.

No hay razón para el debate de esa medida sanitaria porque incluso hay indicadores de una baja en afecciones respiratorias diferentes al Covid, gracias al uso del cubrebocas. Por eso apunta para quedarse cuando menos hasta pasada la Semana Santa.

Después del período vacacional tal vez sería momento propicio para esa discusión si se logra un regreso completo a las actividades y a la normalidad de antes de la pandemia.