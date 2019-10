¿Realmente protege la vida la 4T?

Invocando una enorme vocación pacifista, de gran respeto por la vida, que esperaríamos fuera congruente en otros temas que guardan similitud en lo substancial, recientemente, el presidente de todos los mexicanos, al justificar la decisión de su gabinete de seguridad pública en los acontecimientos acaecidos en Culiacán Sinaloa, consideró totalmente adecuado que, con la finalidad de no poner en riesgo y preservar vidas humanas, racionalmente era preferible sacrificar la facultad persecutora del estado en las circunstancias extraordinarias como en las que se decidió dejar en libertad a varios detenidos entre los cuales uno contaba con una orden de detención con fines de extradición, no obstante que legalmente lo procedente era ponerlo a disposición del Juez Federal que giró esa orden. Esa acción que implica el irrespetar la Constitución Federal y las leyes secundarias aplicables, se justificó ante una situación de emergencia, con el fin de proteger un bien superior, como es la vida de personas inocentes, inermes e indefensas. Sin embargo, tiene dos puntos de inflexión; uno que apunta a una irresponsabilidad ante una falta de logística, planeación y ejecución de un operativo no adecuadamente organizado, para llevarse a cabo una captura del calado que se pretendió; y otro, derivado de un tema no menos importante, cómo es el haberse creado previamente a esa decisión, un clima que propició la falta de respeto hacia la autoridad. Tal vez la liberación de que se trata, no hubiera sido tan acremente cuestionada por gran parte de la sociedad mexicana y la comunidad internacional, si no hubiera estado precedida de un contexto en el que a partir de un posicionamiento público ampliamente difundido, el propio Titular del Ejecutivo Federal, prácticamente haya abdicado al deber de buscar la seguridad de todos cuando existiere la necesidad del uso racional y efectivo del poder coactivo del estado mexicano, al declarar que, a la delincuencia, en todo caso, no se le debe combatir con las armas, pues lo conveniente es proponerles “abrazos, no balazos” y dirigirles expresiones que les muestren el rechazo, tales como “fuchi” y “guácala”; y, además, se les muestre una firme determinación de llevar su acusación, no ante la autoridad jurisdiccional como lo establece el orden constitucional, sino acusarlos ante sus “mamás”y “abuelitas”. Esas expresiones desafortunadas, aunque pudieran considerarse inocentes, constitutivas de solamente una broma de mal gusto no solo para quienes diariamente sufren las consecuencias de los actos delictivos, sino también para quienes en las diversas fuerzas del orden dedican y exponen sus vidas en la búsqueda de la seguridad de toda la población, al provenir del funcionario de más alta envergadura del estado mexicano, generan consecuencias perjudiciales e inevitables, pues, indudablemente, dan lugar a la percepción de un vacío de poder, que obviamente incentiva a ser aprovechado por quienes ilegalmente disponen de la fuerza de las armas. Pero con independencia de lo cuestionable de la actuación del gabinete de seguridad y del hecho de haber sido avalada, la anunciada medida de liberación que se dijo fue tomada para para proteger vidas humanas, indudablemente va a contra pelo y abiertamente en sentido contrario a otras decisiones que desprecian la vida humana de inocentes, inermes e indefensos aún en mayor medida, como son los engendrados que se encuentran en periodo de gestación pero que aún no han nacido, pues el propio régimen, que por un lado se muestra altamente protector de la vida humana cuando combate al crimen, también conforme a sus propios posicionamientos ampliamente publicitados, ha mostrado su voluntad férrea, irreductible e inmodificable, de generar con gran prisa, reformas constitucionales y legales que a nivel nacional, aprueben el aborto para potenciar y sobreponer el derecho a la libertad para decidir sobre la maternidad, aunque con eso tenga que sacrificarse la vida alguien completamente inocente e indefenso, que ningún daño ha causado. De esa manera, es como la 4T, justifica una verdadera incongruencia, pues sin inmutarse libera detenidos que responden con la fuerza de las armas, con el pretexto de evitar la pérdida de vidas humanas en el combate a la delincuencia, aun y cuando en casos como ese el uso de la fuerza sea absolutamente necesaria en favor de la seguridad de todos, pero en sentido inverso, se va con todo el poder del estado, contra la vida de quienes se encuentran totalmente indefensos, como son los engendrados pero aún no nacidos, solo para privilegiar el derecho a decidir sobre la maternidad. Creo que no hay proporción guardada, pues en el combate a la delincuencia, el sacrificio de vidas humanas, si bien no es deseable, sí resulta exclusivamente admisible en el supuesto de que sea absolutamente necesario para asegurarse un bien superior en beneficio de todos, como resulta el caso en que se haga indispensable el restablecimiento de la paz y el orden público. Y en cambio, el disponer y sacrificar de la vida humana del aún no nacido, en casos no excepcionales y no plenamente justificables, solo genera la comodidad y beneficio personalísimo de quien irresponsablemente ejerce el derecho a su sexualidad, sin querer afrontar las consecuencias de sus propios actos, como sería la procreación de un hijo no deseado. Esperamos se corrija el rumbo y se rescate la congruencia, por el bienestar de todos los mexicanos.