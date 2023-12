•Ramificaciones de “La Empresa” hasta Chiapas

•Tratan de reventar Fiscalía con amparos

•Que ya tienen respuesta del poroso Cereso

•Arranca el puente Lupe-Reyes con alianza

Las células de Jorge M. F, alias “El Koke” y de Harley S., alias “El Cubano”, desarticuladas entre octubre y noviembre por la Fiscalía Especializada en Delicuencia Organizada (FEMDO) de la FGR, estaban ligadas al grupo criminal de “La Empresa”, que entre otros delitos opera el de tráfico y secuestro de migrantes.

Esa es una realidad que, nos aseguran del interior de la Fiscalía General de la República, ha quedado evidenciada desde el control de la detención que han efectuado jueces penales federales, aunque haya abogados que pretenden demeritar el trabajo ministerial coordinado entre Estados Unidos y México.

A manera de autocrítica, eso sí, los federales involucrados en la investigación no dejan de lado que han tenido deficiencias, no tanto en los golpes dados en Juárez en estos días, sino en no darle la debida dimensión a la organización criminal contra la que se enfrentan.

Resulta que las ramificaciones de “La Empresa” se extienden hasta Chiapas, con algo de presencia en Veracruz y tal vez hasta en la Ciudad de México. Las órdenes de aprehensión ejecutadas dan cuenta únicamente de una detención fuera de la frontera norte, pero los indicios apuntan a una estructura mucho más amplia.

En esa labor es en la que podría haberse quedado corta la FEMDO, que centró sus esfuerzos en atender recomendaciones del gobierno de Estados Unidos por el paso de migrantes en la frontera norte, pero no alzo la mira al resto del país.

Fácilmente, la estructura de esas células podría involucrar integrantes, con mayor o menor grado de responsabilidad, en una decena de ciudades, incluidas al menos otras dentro de Chihuahua, como puede ser la capital y Jiménez.

Cómo negar que la falta de una política migratoria clara, que siempre ha quedado a deber el presidente Andrés Manuel López Obrador, no está detrás del crecimiento del delito de trata y secuestro de migrantes.

***

Prófugo y todo, el exsecretario de Hacienda del gobierno anterior, Arturo Fuentes Vélez, sigue con el juego de los amparos para tratar de evitar presentarse ante la justicia estatal, que le tiene vigente una orden de aprehensión por el delito de peculado.

Nomás le achacan al exsecretario el desvío de 100 millones de pesos en la contratación indebida, sin evidencia del trabajo realizado, de un despacho de la Ciudad de México para ayudar en la reestructuración de la deuda pública, indicador que heredó a reventar la administración del golfista Javier Corral.

No es el único caso del uso y abuso del recurso de amparo en la justicia federal. El fiscal Anticorrupción, Abelardo “El Bayo” Valenzuela, reveló hace unos días que más de 300 exfuncionarios tramitan de esos llamados buscadores casi todos los días.

Dos de los tres altos funcionarios del corralato, Eduardo Fernández, de Salud, administrador de la Fiscalía General del Estado y subsecretario de Egresos; y Antonio Pinedo, extitular de Comunicación Social, no corrieron con suerte en la estrategia similar que siguieron.

Ahora están vinculados a proceso por delitos diferentes, el ex de Salud tiene la ventaja de no tener dictada la prisión preventiva y ofrecerse como testigo para obtener criterios de oportunidad, mientras que el comunicador aguarda juicio en la comodidad del penal de Aquiles Serdán.

Pero afuera, según lo que dijo Valenzuela, gran parte de lo que fue el gabinete corralista insiste con los buscadores, lo que no ha hecho otra cosa más que generar sospechas incluso en casos en los que ni siquiera había hurgado la Fiscalía Anticorrupción.

La cantidad revelada mueve a pensar que, cuando menos en uno o dos bloques de casos, no son meras casualidades de esos que promueven los amparos buscadores, sino una estrategia orientada a reventar a la Fiscalía por todas las implicaciones de esos recursos.

Cada demanda de amparo debe responderse con su respectivo informe justificado, lo que resulta en un desperdicio de tiempo, dinero y personal que seguramente no tiene la instancia investigadora de las causas relacionadas con el combate a la corrupción.

Tal vez la motivación de tanto amparo sea la de distraer la labor del personal de la Fiscalía, para que no cumpla su misión fundamental de perseguir los delitos y en vez de ello se dedique a responder a la justicia federal lo que siempre debe responderse ante esos buscadores, que no hay nada contra el demandante... hasta el momento del oficio de respuesta.

Por esto es que resulta interesante eso de las sorpresas que también dijo Valenzuela. Tal vez haya quienes creen que teniendo ocupada a la Fiscalía Anticorrupción con los amparos, ya la libraron, pero de un momento a otro les pueden echar el guante.

No por nada, Fernández, alias “El Higadito” al tiempo que se defiende en los órganos de justicia también ha empezado a tender puentes hacia los morenos de la Ciudad de México. Lo puso nervioso la llegada de Javier Corral a ese partido y quiere decir a los de la Cuarta Transformación que no lo traicionará.

***

Dicen que en esta semana, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya y el Fiscal General, César Jáuregui, podrían tener respuestas sobre el más reciente decomiso de armas, municiones y otros artículos en el poroso Centro de Readaptación Social (Cereso) de esta ciudad.

La investigación tuvo avances, aseguran, este mismo fin de semana, al menos con lo que respecta al origen del armamento asegurado en el interior, así como en el ingreso de objetos prohibidos, desde ventiladores hasta celulares o chips de compañías telefónicas.

El general Ricardo Fernández, encargado del sistema penitenciario estatal después de la fuga masiva con la que inició el año, tampoco dio descanso en el necesario ajuste de tuercas al interior, pues si bien los presuntos responsables primarios son los reos que tienen negocios en el interior, obviamente también debe haber complicidades detrás.

Así que el caso no quedará en la realización del operativo sorpresa que, como dimos cuenta de forma oportuna, fue una reacción rápida y sorpresiva del secretario Loya Chávez, cuando en la mesa de seguridad algunos funcionarios reclamaron que muchos crímenes en la ciudad seguían siendo orquestados desde la prisión estatal.

No hay solución de fondo a este problema, a menos que el semidestruido Cefereso, dado al Estado para su operación, sea habilitado como Dios manda para despresurizar el resto de los penales estatales y tener por fin en Chihuahua una cárcel de mayor seguridad.

En lo que el objetivo es alcanzado, lo que sí puede haber son ajustes y soluciones provisionales. Al menos es lo que se espera para estos días.

Sigue la confianza de Loya hacia su segundo en operación del Cereso 3, Ricardo Realivázquez, con todo y la narcomanta en la que fue tácitamente señalado de romper acuerdo al interior del Cereso con los dueños de las armas. “¿De qué se trata?”, preguntaron los afectados.

***

Vía Zoom, los panistas integrantes del Consejo Estatal, encabezados por el dirigente Gabriel Díaz, sesionaron para aprobar y definir su plataforma electoral, que debieron flexibilizar para quedar listos a firmar la alianza con el PRI, sin comprometerse de más.

No hubo sorpresas en la reunión albiazul, más bien fue de mero trámite y puro preámbulo para que ya quede definido el acuerdo de coalición a nivel local que tiene como propósito garantizarle mayoría en el Congreso del Estado a la gobernadora Maru Campos.

Esta semana, que comienza el famoso puente Lupe-Reyes (del Día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre, al Día de Reyes el seis de enero), debe quedar amarrado el pacto del PRIAN para enfrentar de mejor manera a la ola guinda que tienen enfrente ambos partidos.

Por enésima ocasión, las pláticas entre los panistas se centraron en que deben elegirse los mejores perfiles, los más competitivos, los más conocidos, los que más activos representen; los que le aporten votos a las siglas y no los que quieran colgarse de las mismas para contender.

En el caso de la frontera nomás no hay perfiles para pelear los distritos donde alguno, PRI o PAN, principalmente el albiazul, puedan tener alguna posibilidad, pero eso deberán determinarlo los partidos a la vuelta de unos días.