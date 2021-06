Quizá haga falta un poco de memoria…

Las inundaciones están a la orden del día: exacerban el caos que viven los juarenses. Las quejas no se dejan esperar; el coraje ya no nos cabe adentro… si no lo sacamos, explotamos. Cada año es lo mismo, decimos, más no siempre es igual.

Solo el domingo pasado Ciudad Juárez recibió precipitaciones en forma de lluvia que equivalen a 17% de la precipitación promedio anual, cantidad que por sí misma pone en aprietos la capacidad de la poca, casi inexistente, infraestructura pluvial que poseemos. Y ha seguido lloviendo sobre mojado.

Nuestra atención se ha volcado hacia los problemas que el agua ha agudizado en términos de la movilidad porque es el problema que hemos padecido recientemente: no hay más que salir de casa para que la sangre hierva, más los cielos nublados suscitan recuerdos que me llevan a las tragedias que vivieron miles de juarenses por las lluvias atípicas que cambiaron su vida en los años 2006 y 2008. No olvido las nubes negras, apocalípticas, en aquella tarde: “La tromba azotó el 6 de julio de 2006 en la sierra de Juárez. El afluente descendió por los arroyos naturales, muchos de ellos invadidos con viviendas irregulares… Pero las lluvias no cesaron. Por seis días consecutivos siguió cayendo agua y dos diques se desbordaron, 11 más fueron superados por el caudal y tuvieron que ser desaguados. Los arroyos del Indio y de las Víboras rebasaron sus cauces y el río Bravo corrió a toda su capacidad”. (1) Un día después de la tromba los diarios daban cuenta de la pérdida del patrimonio de cientos de familias asentadas en la zona de El Barreal. Ese año fue implacable: apenas dos meses después, el 6 de agosto, La Jornada daba cuenta de más de 104 colonias inundadas que afectaron a más de cuatro mil viviendas en Ciudad Juárez.

Dos años después, en julio de 2008, la situación se repitió. Las intensas lluvias provocaron inundaciones de tal magnitud que ahí mismo, en el Barreal, el agua alcanzó hasta un metro al interior de las viviendas. El agua de palmo a palmo: ni calles ni banquetas eran visibles, hombres y mujeres caminaban con el agua a nivel de su cintura… otros preferían utilizar lanchas para salvaguardar lo poco que podían rescatar. Los vecinos contaron que en esta ocasión todo sucedió tan rápido, que ni siquiera pudieron sacar lo indispensable de sus casas. Algunos de los fraccionamientos inundados son Villas del Sur, Palmas del Sur, Las Arecas, Praderas del Sol y otros más que se localizan en la también llamada Laguna de Patos. Las familias vivieron entre la fetidez y desamparo: ni autoridades, ni empresarios ni aun el propio Infonavit asumieron responsabilidades.

Pero ¿por qué se permitió construir sobre ese suelo? La historia dice que los dueños de la tierra solicitaron permiso para urbanizar estos predios y para hacerlo, acudieron al Plan Parcial de El Barreal, documento en el que se especificaban las obras hidráulicas que se debían construir a fin de evitar la acumulación de agua y da cuenta, también, de los propietarios de la tierra que aún guardan interés sobre ella. Se construyeron algunos bordos -mal hechos- pero no las estructuras que se requerían. “Toleran violar la ley a fraccionadores”, decían los encabezados.

Lo anterior también viene a colación ante el inminente relevo en la dirección del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, IMIP. Los perfiles de quienes han sido postulados son acordes a las funciones del puesto que aspiran ocupar: dos de ellos, Pedro Cital y Salvador Barragán tienen amplia experiencia en planeación urbana, de hecho, ambos han colaborado en el IMIP: el primero como Subdirector y el segundo como Jefe de Planes y Programas; Lourdes Romo se distingue por haber coordinado el Plan de Ordenamiento ecológico y Territorial. De hecho el actual encargado del despacho, Armando Herrerías también colaboró en el propio Instituto hace algunos años, sin embargo, es importante dejar claro que el IMIP es un organismo ciudadano, por ello además de los titulares de algunas dependencias del gobierno municipal forman parte de su Consejo las Cámaras, instituciones educativas y grupos sociales; si bien recibe recursos del municipio, no depende de él, por lo que la elección de su Director, idóneamente, deja fuera intereses tanto gubernamentales como particulares. Seamos cautelosos, para que algunas historias, tragedias, no vuelvan a repetirse.

(1) “El desastre que dejó una lección… a medias”, El Diario de Juárez, 08-06-2016