¿Quién será nuestro presidente (a) en 2024?

Después de los resultados electorales del domingo 5 de junio pasado, donde Morena le ganó 4 de 6 Gubernaturas al PRI/PAN/PRD, se confirmó la preferencia por la ciudadanía por el partido del presidente, así como el rechazo a la alianza, el saldo es que, en tan sólo cuatro años, Morena ha ganado la Presidencia de la República, la mayoría en la cámara de diputados y senadores y 21 Gubernaturas, así como la mayoría en los Congresos donde ha ganado las Gubernaturas.

Y todas y todos, los que bajó la sigla la de Morena han ganado una elección, tienen claro que es gracias al apoyo del que goza el Presidente Andres Manuel López Obrador, el cual, según las mediciones, ronda entre el 60 y 70 por ciento de apoyo de las y los mexicanos y que han llevado a que en abril de este año en el proceso de revocación de mandato se alzara con un apoyo del 90 por ciento a favor de que continuara en la Presidencia (En Chihuahua votaron 340,449 mil personas con un apoyo arriba del 90 por ciento pues 308,377 votaron porque siguiera en la Presidencia).

Por lo que con estos resultados electorales y las preferencias en las encuestas, donde en Chihuahua por ejemplo en la última consulta de Mitofky realizada apenas en abril de 2022, la aprobación del Presidente es de 60.3 por ciento, bastante arriba de Maru Campos que tiene una aprobación de 53 por ciento la pregunta obvia es ¿Quién de Morena será entonces la o el candidato, y a la postre Presidenta o Presidente de México?

Y para responder, cobra relevancia entonces el evento del domingo pasado en el Estado de México donde se reunió la plana mayor de Morena para mandar un mensaje de unidad y fortaleza rumbo al 2023 y 2024, con los considerados favoritos a la nominación Presidencial, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, acompañados por Adán Augusto López pero a quién se le ve más como un bateador emergente.

Porque hoy por hoy los que están arriba en los sondeos, con mayor apoyo y con quienes se está dividiendo la militancia y simpatizantes de Morena es por ellos dos y, después del Presidente de la República, son los dos políticos más seguidos y más queridos por las y los morenistas y sus nombres suenan no desde el domingo pasado, sino desde hace meses tanto por medios de comunicación y articulistas nacionales, entonces ¿Quién de ellos dos será la o el candidato y próximo Presidente o Presidenta de México? Y es donde también adquiere relevancia las palabras del Presidente sobre ellos y en qué conceptos los tiene, así como las palabras de ellos dos en el evento del domingo pasado.

Sobre ambos, la semana pasada el Presidente se refirió así: “Sheinbaum es trabajadora, inteligente, honesta; Marcelo Ebrard me está representando en la Cumbre muy bien, con mucha dignidad, un político profesional”. En el evento del domingo doce de junio en el Estado de México, las palabras de ellos fueron las siguientes: Ebrard: “…si no nos dividimos y si no nos confundimos, vamos a vencer en 2024…la unidad se construye con el respeto, se construye cuando hay suelo parejo, cuando se escucha al pueblo…Vamos a vencer si seguimos adelante, si perseveramos, si no nos confundimos, vamos a vencer en el Estado de México, en Coahuila y en el 2024” Claudia Sheinbaum, por su parte dijo: "…Estamos más unidos que nunca, nada personal está por encima de los intereses sagrados del pueblo de México.

Estamos unidos por la transformación, por el bienestar del pueblo y por la justicia social", por supuesto ambos respaldaron al Presidente Andres Manuel López Obrador y al proyecto de la cuarta transformacion. Ambos llevan muchos años con el Presidente y lo han acompañado desde que Gobernó la Ciudad de México del 2000 al 2006, Sheinbaum como Secretaria del medio ambiente y Ebrard como Secretario de Seguridad Pública, y ambos desde antes ya participaban junto con el hoy Presidente, en el PRD.

Los conoce muy bien el Presidente y los llama compañeros, pero ¿quién de ellos dos será el candidato o la candidata? Mario Delgado, Presidente del partido ha dicho que se definirá por encuesta, es decir el que salga con más altas preferencias. Ambos están parejos en las encuestas por lo que todo dependerá de quién esté mejor posicionado para septiembre del siguiente año que inicia el proceso electoral rumbo a 2024.

Uno de ellos dos va a ser, y si por el Presidente fuera parece obvio a quién preferiría, sin embargo, todo va a depender de lo posicionado que lleguen ambos para septiembre del año siguiente, y salvo que ella se quedara rezagada en las encuestas, todo parece indicar que ella podría ser nuestra Próxima Presidenta, la primera mujer Presidenta en la historia de México.