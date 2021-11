‘Quien olvida su historia, está condenado a repetirla’

A propósito del 25 de noviembre el Día Internacional de la NO Violencia contra la Mujer

Hoy desperté y al estar realizando actividades cotidianas, en mi mente apareció un pensamiento recurrente: ¿Por qué se ha incrementado en la población de Juárez la “violencia familiar”? Siendo este el tema que deseo compartir con ustedes y no estoy hablando de un análisis basado en estadísticas, sino en una reflexión personal que me gustaría compartirles. Hace algunos años, fui testigo de una plática con una amiga de la infancia, su vivencia me hizo hacerme cuestionamientos, respecto a ¿qué pasa con las relaciones de pareja? ¿Por qué si dos seres humanos que se amaron, terminan en un círculo de violencia? Entiendo que actualmente nuestra sociedad se encuentra dominada por las pasiones y los impulsos de bajo nivel no controlados por el comportamiento cognitivo, sino por el emotivo y el agresivo en particular, aunado a la falta de valores. Evidentemente un punto importante es cambiar la forma de educar a los niños, quizás solo con eso cambiaríamos el mundo.

No quiero salirme del tema, sé que señalé que no hablaría de términos jurídicos o estadísticas, pero lo cierto es que la violencia familiar es un conflicto y estos aparecen como constante en la historia de la humanidad, son inherentes a todos los sistemas vivos en cuantos portadores de objetivos. En algunas etapas de la historia fueron como la “fuerza” que contribuyeron a generar verdaderos cambios en provecho del hombre, sin embargo, en otras, trascendiéndose a sí mismos y convirtiéndose en violencia, que condujeron hacia la deshumanización absoluta. De ahí la imperiosa necesidad del estudio en primer término de la ciencia de los conflictos o conflictología.

Pero regreso a esa charla con esa amiga de la infancia: me platicaba que se casó con un hombre “perfecto”, o al menos. En esa época así lo percibió, pero que conforme fueron pasando los años, ese hombre “perfecto” comenzó a cambiar, el chantaje, los gritos y la manipulación formaron parte de la mecánica familiar; entonces no pude dejar de cuestionarle: ¿qué hiciste? -¡Lo dejaste evidentemente¡, pero me impacto su respuesta: ¡No!, tenía la esperanza que cambiara y se hiciera responsable de sus errores. Y aquí surgieron más interrogantes: ¿Por qué hoy en día, mujeres inteligentes, independientes, son maltratadas y no pueden salir de ese llamado círculo de la violencia?, estaba siendo testigo de una situación inverosímil, no daba crédito a las experiencias vividas por esta gran amiga, ¿cómo era posible?, dejen les doy todo el contexto. Mi amiga, era una mujer profesionista, de carácter, empoderada y estaba siendo víctima de esta situación.

Consecuentemente, la violencia estructural, en donde se centran nuestras interrogantes: “Si cambiamos la forma de educar a los niños, es decir de enfrentarnos a la vida, quizá cambiaríamos el mundo”: Sabemos que el Estado cuenta con múltiples programas de prevención a la violencia derivada de la desigualdad y del género, las normas nacionales e internacionales abordan el tema de la violencia hacia la mujer, sin embargo, en dicha patología existe un daño colateral: las niñas, niños y adolescentes.

Luego entonces viene a la mente aquella frase del poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santya, “Quien olvida su historia está condenado a repetirla”.

De la importancia de revisar la política pública del Estado, para la erradicación de la violencia contra niñas, niños y mujeres. Pues nunca olvidar la historia de Ciudad Juárez, en cuanto feminicidios (campo algodonero, Marisela, etc.).

En el entendido que la mejor manera de honrar es hacer justicia y restituir derechos vulnerados.