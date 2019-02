¿Quién me va a cuidar?

Hace no más de 50 años, la economía del hogar bastaba con el sueldo del hombre, el sustento corría por su cuenta. La esposa era la encargada de la educación y crianza de los hijos; ella, la formadora natural de las buenas costumbres y enseñanzas familiares. Con ello permitía que la unión en el hogar se forjara y continuara en las futuras generaciones. El esposo corregía los detalles y reglas de comportamiento. Esto en una generalidad.

Hoy en día, las condiciones de vida han cambiado, los recursos económicos que ofrece un solo empleo no bastan, el poder adquisitivo se ha reducido. La mujer tuvo que trabajar, prepararse en el campo laboral y especializarse, para con ello poder regular y sostener las condiciones de vida de la familia entre ambos.

Por falta de tiempo, el cuidado de los hijos tuvo que ser entregado a familiares cercanos, amigos, guarderías y estancias infantiles, con ello, comienza un nuevo estilo de vida y una forma diferente de ser familia, amoldándose a los tiempos, para concordar por lo menos una vez en departir los alimentos juntos.

Los riesgos se dieron y surgieron nuevos problemas, como niños encerrados con llave en casas, otros sin cuidados y en calle, adicciones a temprana edad y de lo más grave, abusados sexualmente, y no por extraños, sino por los más allegados o de confianza. Entre otros varios acontecimientos que se fueron suscitando por la necesidad del sustento diario.

A sabiendas que generalmente el mejor resguardo para los infantes es el seno familiar. Las guarderías y estancias surgen como una solución a dicha necesidad, algunas directamente por derecho del trabajador, otras estancias infantiles privadas, pagadas con recursos propios, y las subrogadas por el Gobierno. Convirtiéndose en un estilo de vida, como parte de las familias modernas.

Sin embargo, las nuevas disposiciones federales quitarán el recurso destinado a las guarderías, que afectará a 315 mil niños nacionalmente, y en Ciudad Juárez cerca de mil 592 infantes de 67 lugares dedicados al cuidado infantil. Quedando estos en el limbo, generando desacomodo e inestabilidad en los usuarios de estos servicios. Como lo son las madres solteras y padres solos con hijos, o beneficiarios con alguna discapacidad.

La recomendación oficial, es que los abuelos cuiden de estas criaturas, sin analizar que algunos no los tienen en la ciudad que residen, otros adultos mayores no pueden cuidarlos o simplemente no quieren. Se pretende se atiendan a los nietos, 9 horas diarias de lunes a viernes, se les ofrece mil 600 pesos cada dos meses, equivale a 40 pesos por día. Cuidarlos, dormirlos, cambiarlos, formarlos. ¿Será congruente y justo? El cuidar a los nietos es un placer, jamás una obligación.

Una medida con falta de análisis y prudencia. La justificación de este recorte, es que se encontraron irregularidades financieras. Si este es el caso, cuántas instancias federales, estatales y municipales deberían dejar de funcionar, además de otras instituciones.

Es necesario encontrar medidas pertinentes que no afecten a los más necesitados, el dar un recurso de manera directa, no dará la solución a dicha problemática. Quizá sea sólo una justificación para ahorrar unos pesos y fomentar un clientelismo político, y a la vez un centralismo que esta afectando de manera generalizada. Esperemos y no comience una unilateralidad en las decisiones que afectan al país.