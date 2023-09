Quién le atora a la migración

Como es por todos conocido, la migración está fuera de control. Los efectos son graves para nuestra economía y desde luego para la paz y convivencia social de nuestra gente de Chihuahua, especialmente los juarenses. Y para variar y no perder la costumbre, el presidente López Obrador habita otro planeta pues ni siquiera una alusión en la mañanera le merece, lo que ya es decir porque si algo le sobra es rollo.

Mientras tanto el sector productivo y la sociedad parados de uñas y apretados los dientes ante la impasibilidad de las autoridades responsables, el Gobierno federal en primer lugar. Muy acertadamente y leyendo correctamente las cosas, este Diario dedicó sus ocho columnas de hace dos días a la situación describiéndola como una “tormenta perfecta”, pues en efecto, fallas en aduanas, cerrazón de autoridades norteamericanas y el inagotable y desordenado flujo migratorio convergieron en el tiempo para colapsar nuestros cruces fronterizos en lo que ha exportaciones se refiere. Y ni una palabra de aliento, de esperanza, de solución, bueno, aunque sea una piadosa mentira, nada tuvimos de gobernación, relaciones exteriores, economía, instituto nacional de migración. Pero insensatez suma es demandar los frutos del peral a una especie distinta.

Empecemos por las aduanas, émulos sin duda de la banda antagonista de Alí Babá y él mismo, desde hace mucho tiempo, para adelantarnos al sobado argumento de que esto comenzó en sexenios pasados. Pues sí, pero en los cinco años de este ineficiente gobierno no ha mejorada nada, al contrario. Durante este sexenio van no se si cuatro directores de Aduanas, amigos de López Obrador desde luego, sin resultados, y aun varios pillos de siete suelas con señalamientos serios y fundados de corrupción. Uno de ellos Horacio Duarte, especialista en derecho electoral, para finalmente entregar la dependencia al control del ejército, una más, que desde luego no tiene la menor idea de cómo funciona, tampoco aquí. Por ello y porque no ha recibido inversiones, que han sido canalizadas a los barriles sin fondo preferidos del presidente, como el aeropuerto si aviones, la refinería sin gasolina y el tren sin pasajeros, pues los cruces fronterizos colapsan casi a diario.

Otra cosa son los migrantes. Hace meses las pantallas de medios electrónicos, noticieros y diarios, reseñaban grandes olas migratorias, los respectivos atracos de que eran objeto, por autoridades y delincuentes por igual, tanto como sus tristes historias. Hace meses que no es así, porque ya no vienen en montón, sino como llamamos aquí, en “operación hormiga”, un fujo pequeño, menos visible pero constante. Lo que no cambia es que no hay autoridad federal, la competente en la materia, que haga algo, para lo que sea. Saber quiénes son, por dónde van, idear algo para contenerlos, y en el peor de los casos, ponerle dinero a otras instancias para que ayuden. Es muy fácil llegar a esta conclusión. Cualquiera puede hablar a las oficinas de migración, y nadie dice nada, nadie sabe quién es el jefe en turno, ni dónde están o qué hacen. Y en Juárez está peor la cosa, porque parece que es contagioso esconder la cabeza y mirar a otro lado. O sea, López Obrador no hace nada y Cruz le ayuda.

El tercer elemento es la actitud del gobierno norteamericano. Dividido entre halcones y palomas en el capitolio, unos llaman a endurecer medidas y otros a buscar alternativas prácticas. Todo según el perfil del distrito o estado que les corresponda, porque se avecinan tiempos electorales, y eso es lo que manda, no las convicciones de antropología filosófica, el diseño de la economía global o algo más reñido con el dinero como es la solidaridad. Y ante la ola humana sin control, porque, aunque obsequioso el gobierno amigo del sur no precisamente se distingue por la eficiencia, pues los ha dejado llegar hasta sus puertas, a cambio no encontraron algo mejor que hacer que repercutirlo en las aduanas, en su propio perjuicio. Apenas con gestiones de sus empresas y la disponibilidad de los mexicanos se van acomodando las cosas, buscando alternativas.

Como todo problema de orden social, esto tiene una solución, y llegará pronto. Por ahora más previsible que ocurra por el científico método de que las calabazas de acomodan solas conforme marcha el carro. Y no tendría que ser así. Por ello vemos a las diputadas federales panistas de Chihuahua, nuestras representantes, en un claro posicionamiento que urge a tomar medidas en las tres dimensiones señaladas. E igualmente la gobernadora Campos, y la sociedad que es generosa y entiende, pero que también tiene sus límites.

Mientras tanto, lo peor que podemos hacer es en aras de una falsa paz, dejar de señalar a quien realmente tiene la obligación de hacer frente y dar la cara en el problema, y el mayor omiso, que es el gobierno federal. Solo así conseguiremos que se pongan en la mesa las soluciones de fondo de este grave problema humanitario sin duda, pero también económico y de seguridad.