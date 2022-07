Queremos vacaciones

Ciudad de México.- La agria chanza con que se ceban muchas críticas a los funcionarios públicos, es que no hacen nada. En todos lados hay de todo. Durante mucho tiempo tuve en la puerta de mi oficina un letrero que decía “si no tiene nada que hacer, no lo venga a hacer aquí”. Casi nadie me molestaba. La semana pasada alguien me preguntó cuándo regresaban de vacaciones en el gobierno. Y no supe que contestar, simplemente porque no hay uno establecido.

El caso es que, por la vía de hechos, estamos en período vacacional. El ciclo escolar entra en receso largo. A partir de aquí, a quienes es posible, legal y económicamente, les resulta conveniente hacer efectivo el período que marca la ley mexicana. Esta es de sobra analizado, no favorece por cierto la toma de días de descanso, pues solo marca como obligatorios y pagados seis de ellos al año, incrementándose hasta un límite según la antigüedad.

PUBLICIDAD

Esta cifra es de la más bajas de la OCDE. A comparaciones semejantes, Canadá tiene 10, Chile 15, Francia 25 y Brasil 30. En contraste, un trabajador mexicano labora dos mil 225 horas al año, 480 más que el promedio de los países de OCDE, 440 más que un trabajador norteamericano y 880 más que un alemán. Pero no somos igual de productivos (El País, 18 de febrero de 2022). Ahí mismo da cuenta de una iniciativa pendiente de votar en el Senado para subir los días de vacaciones pagadas a 12.

A partir de estos datos, el análisis puede correr por cualquier lado. Uno es que el solo cambio de la ley no resolverá el problema. Hay gente que no podrá tomar vacaciones aun cuando aumenten los días, simplemente por estar en el umbral de la pobreza, donde apenas se alcanza para los satisfactores, básicos, no para recreación. Muchos trabajadores de la construcción y otros viven al día, y esto es un lujo que no pueden darse. Y aquí hablamos de empleados formales, no digamos los de la economía informal, que en ningún caso serán sujetos de los dictados de una nueva legislación. Más de la mitad deben estar en ese caso.

El otro enfoque derivado es justo el de la productividad. Se tiene de sobra conocido que el descanso ayuda a ser más productivo. Tanto vacaciones como los días de descanso semanal. Aquí hay muchos enfoques novedosos. En México se atribuye a Carlos Sim impulsar modelo de cuatro días de trabajo a la semana ya probado con éxito en algunos países. Y otros ensayan otro esquema, que es cambiar los horarios de trabajo, como quien empieza a las cuatro o cinco de la mañana y tienen toda la tarde libre desde la comida. En las primeras horas prácticamente nadie interfiere ni molesta, y se puede avanzar más en las labores. Y se tiene disponibilidad para convivir con familia, estudiar, aprender, descansar. Y también irse a dormir temprano.

Precisamente el de la productividad es una asignatura pendiente en los gobiernos. Este nunca para, particularmente los municipales, pues todos días, todos los minutos, hay que atender los servicios básicos, como vigilar la seguridad, recoger basura, prender el alumbrado, guiar el tráfico. Y muchas actividades de tipo recreativo que se realizan en fines de semana. En este sentido las vacaciones tienen que programarse de forma alternada. Pero es cierto que no se cuida debidamente como se hace en una empresa, el número de empleados, las cargas de trabajo, ni se buscan sistemas digitales y herramientas para ser más eficientes. Hay funcionarios, más en el alto nivel, que trabajan diez, doce y más horas. Esto es algo muy común a los altos ejecutivos por la demanda de atención personalizada con el nivel más elevado que se pueda.

Un tercer derivado es cómo ejercer esas esos días de asueto. Muchos dicen que con no ir a trabajar es suficiente, hacer cosas diferentes, aunque sean cansadas. Habrá algunos a quienes sus posibilidades les permitan viajes largos, en el país o fuera incluso. Para los chihuahuenses, que carecemos de mar, la nueva carretera que conecta la ciudad de Durango con Mazatlán en poco más de dos horas, este destino es una creciente opción.

Pero también existe el turismo local. Algo que las dependencias especializadas han buscado la atracción de visitantes, el desarrollo de esta “industria sin chimeneas” como popularmente se le dice. El mayor potencial nuestro viene por el lado del turismo de la naturaleza. Hay ahora mismo excursiones a la sierra, al desierto, buenas alternativas. Falta desarrollar más los servicios, las comodidades modernas, facilidad de acceso. La seguridad para los viajeros, pero aquí mismo sin necesidad de salir del estado hay lugares oníricos para buenos descansos. Hasta acampando.

Hay que acompañarlos de eventos.

Como se pueda hay que hacerle. Tenemos opciones.