Con la llegada de la temporada invernal y las bajas temperaturas que se han registrado en la ciudad en las últimas semanas, aumentan las enfermedades respiratorias: gripe, neumonía, tos, escurrimiento nasal, etc., y con ello, el temor a contagiarnos de Covid nuevamente por lo parecido de los síntomas.

Las medidas se han relajado, pocos precavidos siguen portando el cubrebocas desde que su uso se volvió opcional, pero hay que ser realistas, pese a estar en semáforo verde, los casos positivos de coronavirus van a la alza (166 por ciento para ser exactos) y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas.

PUBLICIDAD

En los últimos cinco días, días en los que juarenses abarrotamos centros comerciales y tiendas aprovechando los descuentos por el Buen Fin, Ciudad Juárez reportó 38 contagios cada 24 horas. Y no me parece sorprende para nada, pues a nivel estatal ya se superan los 400 en noviembre.

La Secretaría de Salud informó ayer que en una semana casi se triplicaron los contagios y con eso la ciudad alcanzó los 62 mil 484 infectados de SARS-CoV-2 desde que inició la pandemia en el 2020.

De acuerdo con las cifras publicadas en este medio de comunicación, el rango etario de los 0 a 17 años acumula cinco por ciento de las incidencias en contagios, mientras que de 18 a 29 es de 23.8; el de 30 a 39, 23.5, siendo éste el más alto; por otra parte en el rango 40 a 49, el 20 por ciento; de 50 a 59 años el 14.8 y el de 60 y más, el 12.9 por ciento.

Sin embargo, los adultos mayores acumulan hasta 63.4 por ciento de las víctimas, debido a su vulnerabilidad.

Sabiendo esto, tengamos en cuenta que el Covid-19 continúa vigente, tal vez no en aire como hace dos años ignorantemente se pensaba, pero sigamos cuidando de nuestra salud, y adoptando las medidas sanitarias pertinentes como la sana distancia, higiene y uso de cubrebocas, no esperemos, como buenos mexicanos, a que la situación se agrave, porque ya lo vivimos una vez y no creo que queramos el #QuédateenCasa2.0.

PD: Recordemos también, que en esta época de reuniones por las fiestas decembrinas, es importante moderar la ingesta de alimentos y bebidas navideñas, como las autoridades de Salud mencionan año con año.

PD2: Y que el monóxido de carbono, tampoco sea nuestro enemigo en éstas fechas. El jueves pasado se reportó la primera muerte por inhalación de gas en la ciudad, motivo por el cual se pide a la ciudadanía extremar cuidados.