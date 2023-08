Que tapen los baches, quien sea, pero que los tapen

Pese a que el Gobierno municipal, que es morenista, ha mantenido una campaña permanente con el tapado de baches y restauración de las calles y avenidas, parece que no ha sido suficiente para los partidos de la oposición, específicamente el PAN, que a través de una campaña de “reporte de baches” realizan los trabajos correspondientes con asfalto frío.

Pese a lo novedoso y “buena idea” que pudiera resultar lo anterior, cabe destacar que la población juarense tiene años tapando baches y hoyos con lo que sea, tierra, piedras, escombro, cemento, todo con tal de no tener una vía tan accidentada como las que proliferan en nuestra ciudad, y de verdad no importa el partido que esté en el poder, este problema ha estado presente desde hace décadas.

Si bien es cierto, los partidos políticos tienen un papel crucial en la representación de los intereses de la población, resulta preocupante que estas necesidades se utilizan como un medio para ganar popularidad y no se realizan esfuerzos sustanciales para resolver los problemas reales. La promesa de aliviar las dificultades de la gente debe ir acompañada de estrategias bien pensadas y, sobre todo, viables, y no solo de retórica vacía, que se traduce en tomarse una fotografía y circularla por medios de prensa y redes sociales.

Por ello, resulta evidente que hay un creciente descontento entre la población respecto a cómo los partidos políticos están actuando. Las encuestas de opinión muestran una disminución de la confianza hacia los partidos políticos. Esto se debe, en parte, a la percepción de que los políticos a menudo parecen más interesados en el juego político y la autopreservación que en atender las necesidades del pueblo.

Con respecto a lo anterior, muchas personas se han percatado de este juego perverso que los partidos políticos juegan a conveniencia, por ejemplo, el caso de la revalidación vehicular en nuestro estado. Cuando gobernaba el PRI, el gobierno cobraba una “tenencia vehicular” y nos obligaban a pagar una determinada cantidad cada seis años. Posteriormente, el período se acortó, cambiando a cada tres años y por último cada dos. Durante esos sexenios, el PAN tuvo una buena iniciativa de apoyar a quienes así lo solicitaran, a promover amparos contra dicha tenencia, argumentando que dicho cobro era un abusivo y una desventaja al bolsillo de la población. Sin embargo, con la llegada del PAN al Gobierno del Estado de Chihuahua en 2016, las cosas se mantuvieron igual, la tenencia no desapareció, solo cambio de nombre a “revalidación” y el cobro pasó de ser bianual a ser cada año. Es más que obvio que el Partido Acción Nacional dejó en el olvido la imposición de los amparos y hasta la fecha defienden y justifican el cobro de dicha revalidación.

Creo que hablo por muchos juarenses cuando digo que ya conocemos sus mañas, sus mentiras, su juego de palabras, también conocemos que los políticos cambian de parecer y de ideas, así como un camaleón cambia de color, es más, reconocemos que para dichos políticos es más fácil cambiar de partidos que en realidad comprometerse a cumplir sus promesas. Creo que a la mayoría de los juarenses nos importa muy poco quién tape los baches, porque en realidad lo que queremos es que se arreglen las calles. Si lo hace Morena o el PAN, si lo hace el Municipio, el Estado o la Federación en realidad no vale, lo que queremos es que actúen en beneficio de la población, porque no importa quien lo accione lo que no cambia es la procedencia del dinero, sin importar niveles de gobierno o jerarquías administrativas el dinero proviene del pueblo y es este pueblo el que quiere que se aplique en su propio beneficio, pues al final de cuentas la administración pública tiene como tarea eso, administrar.