¿Qué sucede en México?

Ciudad de México.- Michoacán es el escenario de hoy, pero no el único, no el primero y tristemente no el último. No es una estimación, es la realidad. Ahí están los registros de los últimos años en el país. Sin embargo, lo ocurrido el domingo en San José de Gracia ha traspasado todas las posibilidades de lo que entendemos como ficción, porque nos recordó esta, nuestra realidad tan dolorosa. Un domingo por la tarde, un funeral. Nos dicen las autoridades que se trató de un ajuste de cuentas, que se trató de criminales vengándose de otros criminales, como si eso bajara la presión. Impensable que ésa sea la realidad de miles de mexicanos, porque hoy hablamos de Michoacán, pero hace una semana fue Colima, antes Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas, Sonora. Fueron, son, sólo algunas de las entidades en las que la estrategia contra el crimen está absolutamente derrotada.

Y que no fue un fusilamiento, que fue una multiejecución, precisaron el martes en Palacio Nacional, como el sustantivo restara valor, no sólo a las vidas perdidas, sino a las que ya no volverán a ser las mismas: aquellos habitantes que aguardaban, bajo su cama o detrás de las cortinas, a que terminara el terror que se vivía del otro lado de sus puertas.

El tema no es sólo el hecho, cómo se percibe o la localidad en que ocurrió, también es el cómo se trata en las oficinas que tendrían que ser las primeras interesadas en contener estos acontecimientos. Han pasado más de 48 horas de la multiejecución, como le han llamado oficialmente, y, al momento en que se escriben estas líneas, aún no se sabe en dónde están los cuerpos ni cuántos son. Además, nos advierten, que, como no hay cuerpos y ante una escena del crimen alterada, no hay forma de dimensionar este ataque.

Michoacán es el estado más violento en lo que va del año. Casi quinientos muertos en los primeros 59 días del 2022, tan sólo 246 en febrero. ¡Ah!, y nos precisan también que estas cifras no incluyen esos muertos que hoy nadie sabe dónde están. Valdrá la pena pensar también en esos muertos que hoy nadie sabe que lo están, que son una estadística en las dependencias, pero motor de madres que salen en su busca.

En el lugar donde tendrían que salir a prisa a ofrecer detalles y avances, recriminan que la información en los medios se da tergiversada, aunque a ellos los exponga la realidad. El mismo martes, en la conferencia mañanera, se insistió en que las autoridades municipales no informaron del hecho de inmediato, por eso la Fiscalía arribó casi tres horas tarde; sin embargo, esto expresó Jorge Luis Anguiano, alcalde de Marcos Castellano: “Al ver la cantidad de elementos desplazados de estos presuntos delincuentes y de acuerdo a los protocolos, tuvimos que replegarnos, nosotros no tenemos capacidad de fuego (...) Después, hacemos del conocimiento de nuestros superiores, ahí en la policía de Michoacán, en la región Jiquilpan y posterior a eso se escucha la refriega…”.

¿Qué sucede en México? ¿Qué capacidad tienen nuestras autoridades para actuar antes estos acontecimientos? Nuestro país lleva años viviendo una guerra, que nadie quiere llamar así, pero que hace inevitable el contraste ante sucesos como los que fuimos testigos gracias a las redes, porque fue ahí en que, reconocen autoridades, dieron acuse de lo ocurrido. También el martes, Andrés Manuel López Obrador dedicó varios minutos para reiterar que todo lo que se vive en México es resultado de los malos gobiernos, que las críticas llegan de los conservadores, que qué cínicos quienes se atreven a pedirle cuentas. Y así, mientras cientos de familias en el país viven con miedo, mientras madres buscan a sus hijos y familiares desaparecidos, mientras otras lloran a sus muertos, el presidente sostiene su política de “abrazos, no balazos”. Aunque ahora agregó una sugerencia: que el Cártel Jalisco Nueva Generación cambie su nombre, para que no afecte la imagen de aquella entidad.