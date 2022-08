Qué significó la jornada electoral de Morena

La jornada electoral del domingo pasado en todo el país, donde se eligieron consejeros electorales y que en Chihuahua se trataba de elegir a 90 (diez por cada distrito electoral federal dividido en cinco hombres y cinco mujeres por cada distrito), deja de manifiesto que la prioridad por la dirigencia nacional del partido no fue elegir a los mejores perfiles de hombres y mujeres para representar al partido (a pesar de que sí quedaron buenos perfiles que son los fundadores del partido y que han pertenecido a Morena y al presidente desde antes de que Morena y el presidente fueran dominantes como actores políticos en el país, es decir mucho antes de 2018). Esto se advierte dado que si esto se hubiera querido se hubieran puesto candados a la convocatoria para la elección de dichos consejeros, por ejemplo tiempo de pertenencia al partido, perfil, que no hubieran sido opositores al presidente de la República en las elecciones anteriores o bien, que no se hubieran manifestado contra el proyecto de nación que desde 2006 en la primera campaña del presidente, Andrés Manuel Lopez Obrador siempre manifestó y que está cumpliendo en el ejercicio del Gobierno. Entonces, ¿cuál fue la prioridad en la elección del domingo pasado en la jornada electoral de Morena? La respuesta es la afiliación al partido. Este fue el objetivo dado que se permitió que cualquier ciudadano, cualquiera, se postulara para consejero y que quedara aquél que fuera capaz de juntar el mayor número de personas y que incluso ese día fueran a votar afiliándose en el momento por medio de una solicitud. La prioridad fue sumar ciudadanos al partido, lo cual, electoralmente, es una estrategia inteligente para fortalecerse con miras a las próximas jornadas electorales por medio de un número grande de afiliados y a la vez debilitar a las otras fuerzas políticas (ya que se advirtió que incluso priistas y panistas se afiliaron). Fue preocupante para los otros partido, sobre todo del PRI y el PAN, ver filas de personas afiliándose a Morena, ya que ellos no tienen la fuerza política actualmente para hacerlo.

Lamentablemente, se postularon expriistas y expanistas que alguna vez se manifestaron en contra de AMLO o Morena y que quisieron ser consejeros, quedando algunos y algunas, lamentablemente, aunque afortunadamente también quedaron excelentes perfiles, como ya se dijo aquellos morenos y AMLOistas originales que han luchado con y por el partido y el presidente desde hace mucho tiempo o desde siempre. Saludo los perfiles originales que quedaron y que por no excluir a alguno no mencionaré nombres, pero que son originales morenos y morenas, y no oportunistas que vieron en el partido la oportunidad de seguir en el poder, ellos son diferentes a algunos que quedaron y que gozaron y abusaron del poder antes en otros partidos y que aprovecharon para atacar a AMLO y a Morena. Entonces, fue buena estrategia para fortalecer a Morena electoralmente, pero no creo que este proceso haya sido la mejor estrategia para que Morena siga siendo la opción diferente a los otros partidos. La jornada del domingo no es la mejor estrategia para la credibilidad del partido porque personas sin convicción y de sobra conocidos sus vicios han llegado al partido. Esperemos que los excelentes perfiles que sí quedaron sean los próximos dirigentes y no permitan que Morena se convierta en lo mismo que por tanto tiempo se combatió y luchó. Porque aunque el presidente ha cumplido y la gente lo reconoce como un político honesto, austero, diferente y buen gobernante, está sentando la bases para la transformación del país y es necesario que quien lo suceda, así como el partido que lo acompañe, sea de las mismas convicciones, para que pueda seguir esa transformación. Porque Morena ha sido el medio para acceder a un Gobierno diferente y la gente por eso lo ha apoyado, con la jornada del domingo, se corre el riesgo de caer en lo que tanto han señalado los opositores y que tanto desean que la gente crea: que son iguales a ellos. Esperemos que los buenos perfiles que fueron electos no lo permitan. O Usted qué opina.