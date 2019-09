¿Qué pasó con las bolsas de plástico?

El 29 de agosto del presente año entró en vigor la adición de la fracción IX al artículo 21 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Chihuahua que señala que únicamente se puede utilizar materiales biodegradables en las bolsas plásticas que se distribuyan al consumidor final para transportación, carga o traslado de mercancía en establecimientos comerciales. Anteriormente se había adicionado desde el 2018 la fracción X al artículo 22 la prohibición de la disposición de popotes plásticos al consumidor final, pues sólo se permite que se entreguen popotes elaborados a partir de materiales reutilizables o biodegradables.

Estas disposiciones tienen como fin la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente.

Ahora bien, en lo que respecta a la sanción, la ley señala una serie de actividades por las que pueden ser sancionados, sin embargo no se vinculan directamente con la sanción, sino que deja abierta y a discreción de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, que pueda aplicar una o varias sanciones como sería el clausurar temporal o definitiva, total o parcial el establecimiento; arresto administrativo hasta por treinta y seis horas; la suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes; la remediación de sitios contaminados y multa por el equivalente de veinte a cincuenta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

De allí que no podamos determinar el monto exacto de la multa a la que podrían ser acreedores los establecimientos comerciales por el incumplimiento a dichas disposiciones, pues se atenderían al caso concreto toda vez que se analiza si el infractor no subsanó las infracciones en el plazo que se le dio, la reincidencia del infractor y la gravedad de la infracción.

Al respecto, parece que las sanciones no le preocupan mucho a los establecimientos comerciales, porque las autoridades ambientales del estado descartan la aplicación de sanciones durante los primeros meses, pues señalan que primero se debe iniciar con medidas de socialización de esta nueva disposición así lo precisa el periodista Javier Olmos (El Diario 28/08/19).

Lo cual me parece preocupante, toda vez que la norma es taxativa, es decir que obliga a los particulares, si no que caso tendría que entrara en vigor una norma que no va ser eficaz, puesto que la ley no señala que se les dará un plazo a los destinarios de la misma para que la cumplan, por eso hay un período previo para la socialización, incluso la misma ley maneja un capítulo de educación y participación social en donde establece que tanto la secretaría, en colaboración con los ayuntamientos y ciudadanos, organizará y promoverá diversas actividades de comunicación, educación, capacitación, investigación y desarrollo tecnológico para prevenir la generación de residuos, aprovechar el valor y lograr el manejo integral de los residuos.

Por tanto, la etapa en la que nos encontramos no es para socializar la norma, es para aplicarla, y en caso de incumplimiento sancionar como lo marca la ley. Pues si la misma autoridad encargada de hacer cumplir la ley precisa que no sancionará, el mensaje que está lanzando a los destinatarios de la norma es que su cumplimiento es optativo, cuando claramente no lo es.

No queremos letra muerta, queremos leyes que realmente sean eficaces, pues así nos podemos pasar meses y años socializando una norma, un claro ejemplo es precisamente la disposición que prohíbe los popotes de plástico que a pesar de que entró en vigor hace un año, aún continúa siendo letra muerta.

También es importante resaltar que no toda la responsabilidad esta en las autoridades, sino que también la participación y colaboración de los ciudadanos juega un papel muy importante, pues se debe ser consciente del daño y deterioro ambiental que estamos provocando si seguimos generando esas prácticas, y que nuestras prácticas deben condensar y expresar responsabilidad. Porque todos deseamos un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar.





Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla