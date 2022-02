¿Qué pasa en Ucrania?

Lo usual en este espacio es analizar acontecimientos estatales. Esta vez no será la excepción hablando de Ucrania. Porque en un mundo globalizado, este país eslavo, y lo que ahí ocurra o deje de ocurrir, es necesariamente cercano a Chihuahua y hay mucha preocupación por el desarrollo de la invasión ya en curso, aun siendo en general un país desconocido.

Los ucranianos forman un pueblo con unidad de lengua y costumbres que lograron asentarse justo en las fronteras de Europa y Asia, dato por demás relevante. Fueron sometidos por el imperio ruso a finales de siglos XVIII y XIX. Luego hubo movimientos nacionalistas de independencia y finalmente quedan en la órbita de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desde inicios de los años veinte. No logran zafarse de ahí durante la segunda guerra mundial y siguieron hasta 1991, cuando desaparece la URSS, y se independizan, con base en su impronta ucraniana. Pero fue durante este periodo de dominación soviética que muchas personas crecieron bajo la influencia rusa, gran parte de ellos hablan ese idioma, adquirieron muchas costumbres, y una parte desarrolló simpatía por ellos.

Para entender la situación actual hay que tomar en cuenta varios referentes muy importantes.

La dimensión geopolítica. Esta disciplina estudia la influencia de la geografía en las relaciones políticas, particularmente entre naciones. Como ya dijimos Ucrania es una especie de bisagra entre Europa y Asia. Por ello es territorio casi obligado para el transporte de materias primas rusas, como el gas, por ejemplo. Cuenta con enormes tierras cultivables y se le considera el granero del continente.

Justo por lo anterior, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN (alianza militar liderada por Estados Unidos y los europeos originalmente creada para defenderse de los países del pacto de Varsovia, que era lo mismo, pero bajo la órbita rusa) considera fundamental poner bases aquí como primera línea de defensa y de inhibición. A lo que Rusia se niega tajantemente… solo que ahora respaldada por China. Entonces resulta que territorialmente los dos grandes bloques se juntan exactamente en Ucrania.

El otro gran referente es la persona y personalidad del líder ruso Vladimir Putin. Esta dimensión frecuentemente se deja de lado en los análisis, pero es fundamental, y ha sido estudiada con detalle por el gran historiador, ya mexicano, Jean Meyer, erudito eslavista y conocedor del tema. Putin lleva más de 20 años en el poder y no tiene para cuando soltarlo. Pero sucede que su gran aspiración y sueño de inmortalidad (cómo trastocan la mente de líderes estas cosas), es restaurar el imperio ruso, el de los zares, con el debido agiornamiento (“puesta al día” en español, pero el concepto suele citarse en italiano). Meyer nos recuerda una expresión de Putin, “la desaparición de la URSS es la mayor catástrofe del siglo XX” (El Universal, 9 de enero de 2022). Y quiere restaurarla. Esos sueños imperialistas en estos momentos justo ahí buscan ampliar sus fronteras. Dice que Ucrania es de Rusia y se lo va a anexar se enoje quien se enoje. De rebote ya pusieron sus barbas a remojar Corea del Sur respeto de la del Norte, Taiwán respecto de China, y otros.

Luego está la dimensión interna del país. El núcleo de su existencia es el nacionalismo ucraniano, que logró echar del poder presidencial a Viktor Yanukóvich, pro ruso, durante el llamado Euromaidan o “revolución de la dignidad”, en 2014. Pero los años de dominio formaron una base social en la zona de Donbás, donde desde hace años se libra una guerra civil entre pro ucranianos y pro rusos. Putin reconoce la independencia de Donetsk y Lugansk, auspiciada por él, y luego ellos le dicen que pase, y de ahí se mete a todo el país, argumentando motivos de defensa. Y ahí está ahora, bombardeando la capital del país, violando el derecho internacional.

Todo lo anterior ha disparado el precio del barril de petróleo, caída de bolsas, y materias primas como granos para forraje, y con ello la leche y otros según me acaban de explicar. La comunidad internacional condena a Rusia. China la respalda. Por eso la quieren llamar “tercera guerra mundial” pero no es tal, y esperemos no lo sea. No parece que el conflicto armado vaya a salir de la zona, se estima que Rusia no tiene capacidad económica para sostenerla. Pero si escala, pudiera ser rápido, pues suponemos ya cómo es la tecnología de las guerras del siglo XXI: letalmente precisa y eficaz. La apuesta internacional es que, en un mundo globalizado, las sanciones económicas sean fuertemente inhibitorias, y hay muchos mecanismos para conseguirlo, algunos ya en marcha. Putin no está loco. ¿Qué pretende? Probablemente, solo enviar un una advertencia al mundo y calmar rápido las cosas. Pero todo en alguna manera nos alcanza, a México y Chihuahua, el precio del petróleo y la gasolina, los granos, la leche, el pleito EU-China, con amenazas y oportunidades, de acuerdo con nuestra propia realidad geopolítica. Solo hay que entenderlo.